Irán ahorca a tres condenados por las protestas de enero, entre ellos el campeón de lucha libre Saleh Mohammadi

El competidor de lucha libre Saleh Mohammadi, durante una competición en Rusia en 2024, en una imagen publicada en su Instagram.

Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad. Los ejecutados han sido identificados como Mehdi Ghasemi, Saeid Davudi, y el campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi. Los hombres fueron sentenciados a muerte por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. Según Mizan, las ejecuciones de produjeron después de que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias y de que “se completaran los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se remontan al 8 de enero, cuando los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en dos puntos de la ciudad de Qom (norte), causándoles la muerte. Las autoridades señalaron que los tres fueron detenidos en operaciones de seguridad e inteligencia y que confesaron los hechos durante las distintas fases del proceso judicial, además de reconstruir detalladamente el crimen.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron apagadas tras una brutal represión que causó la muerte de 3.117, según el balance oficial, aunque organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, aseguraron que la cifra ronda los 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman 53.000 detenidos. Durante 2025, Irán ejecutó a 1.500 personas, según datos de Naciones Unidas, lo que representa un aumento del 50% de ahorcados respecto al año anterior.

Una captura de pantalla de vídeos grabados entre el 9 y el 11 de enero de 2026 y que circulan en redes sociales muestra imágenes de una morgue con decenas de cadáveres tras la represión en las afueras de Teherán. AP

Saleh Mohammadi, el atleta de lucha libre

Saleh Mohammadi fue un atleta de lucha libre que ganó la medalla de bronce de la Copa Saytev en Krasnoyarsk, en Rusia, cuando compitió por el equipo iraní en 2024. Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Oslo que monitorea la aplicación de la pena de muerte en Irán, comentó a este diario que Mohammadi fue arrestado el 15 de enero en Qom y obligado a confesar bajo torturas, según denunció el hombre durante el juicio en el que se retractó de su confesión.

El joven atleta compareció ante la justicia sin un abogado elegido por él, sino con uno otorgado por las autoridades, y alegó tener una coartada al haber pasado el día en la casa de su tío y no en las protestas contra la República Islámica. Sin embargo, el tribunal desestimó sus alegaciones y lo condenó sobre la base de su confesión y de testimonios de supuestos testigos presenciales.