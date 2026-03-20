Agenda de la Semana Santa en Madrid: fecha y hora de todas las procesiones y dónde disfrutar de la música

Decenas de personas durante la procesión del Cristo de Medinaceli en la Puerta del Sol, a 29 de marzo de 2024, Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado su agenda para la Semana Santa en la capital. El consistorio aspira a declarar esta celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional, según ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, por “la enorme riqueza histórica, patrimonial y gastronómica” y “el gran atractivo turístico” que tiene, así que los actos y actividades culturales presentados estarán a la altura.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que ha editado 80.000 ejemplares del programa oficial ―el doble que el año anterior―, que se distribuirán en puntos de información turística, hoteles, iglesias y juntas de distrito. Además, señala que desde el pasado 1 de marzo está en marcha una campaña de difusión nacional de la Semana Santa madrileña con alcance en ciudades como Barcelona, Valladolid, Valencia, Alicante, Burgos, Zamora y Zaragoza. El cartel de esta edición está dedicado al Cristo de Medinaceli.

Procesiones

No hay nada que represente más la Semana Santa que las procesiones. Los barrios y calles de la capital vivirán estas fechas de forma especial al paso de las procesiones de cofradías y hermandades madrileñas que saldrán en penitencia desde el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, hasta el Sábado Santo, el 4 de abril. La Puerta del Sol volverá a ser la vía oficial de los principales recorridos, con más de 6.000 sillas instaladas para que el público pueda seguir cómodamente el paso de las cofradías ante la Real Casa de Correos. Además, en el recorrido procesional habrá “seis reposteros confeccionados por comercios centenarios de la ciudad, telares y un vallado especialmente preparado para la ocasión”.

Viernes Santo

Cristo del Perdón : Inicio y final de itinerario desde la parroquia de San Ramón Nonato, Puente de Vallecas. Salida a las 19.30.

Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores: Inicio y final de itinerario desde la parroquia de San Raimundo de Peñaforte, Vallecas. Salida a las 20.00.

Domingo de Ramos

Nuestro Padre Jesús del Amor (Borriquita): Inicio en Catedral de la Almudena (sobre las 15.15) y final en plaza de San Ildefonso. Hora de paso estimada por la Puerta del Sol, a las 18.30.

Nuestro Padre Jesús del Perdón (procesionario del silencio): Inicio y final de itinerario desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Salida a las 15.30 y paso estimado por la Puerta del Sol a las 20.45.

Santísimo Cristo de la Fe y la Salud: Inicio y final de itinerario desde el Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús. Salida a las 17.00.

Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón (Los Estudiantes): Inicio y final de itinerario desde la Basílica Pontificia de San Miguel. Salida a las 17.45. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 19.15.

Lunes Santo

Las siete palabras del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias: Inicio y final de itinerario desde la parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Salida a las 20.00.

Vista de la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno "El Pobre" y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, en Madrid. Foto de archivo. Mariscal (EFE)

Miércoles Santo

Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza: Inicio y final de itinerario desde la parroquia de Santiago y San Juan Bautista. Salida a las 19.45. Llegada a las 1.30.

Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias (los gitanos): Inicio y final de itinerario desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo. Salida a las 19.45. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 21.00.

Jueves Santo

El Divino Cautivo: Capilla del Divino Cautivo: Inicio y final de itinerario desde la capilla del Divino Cautivo, Colegio Calasancio. Salida a las 18.30.

Nuestro Padre de Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena : Inicio y final de itinerario desde la colegiata de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro. Salida a las 18.30. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 21.30.

Nuestro Padre Jesús Nazareno El pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad: Inicio y final de itinerario desde la Iglesia de San Pedro el Viejo. Salida a las 18.30.

Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad: Inicio y final de itinerario desde la Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde. Salida a las 19.00.

Viernes Santo

Santo Entierro y Santísima Virgen de la Soledad: Inicio y final de itinerario desde la Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde. Salida a las 19.00.

El Divino Cautivo: Inicio y final de itinerario desde la catedral de la Almudena. Salida a las 18.30. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 22.15.

Jesús Nazareno de Medinaceli: Inicio y final de itinerario desde la Basílica de Jesús de Medinaceli. Salida a las 19.00. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 21.30.

Santísimo Cristo de los Alabarderos: Inicio y final de itinerario desde el Palacio Real, por la Puerta del Príncipe. Salida a las 19.00. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 22.30.

María Santísima de los Siete Dolores : Inicio y final de itinerario desde la Parroquia de Santa Cruz. Salida a las 18.45. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 22.15.

Santo Entierro : Inicio y final de itinerario desde la Parroquia de Santa Cruz. Salida a las 20.30. Paso estimado por la Puerta del Sol a las 22.30.

Procesión del Silencio: Inicio y final de itinerario desde la parroquia de San Sebastián Mártir en Carabanchel. Salida a las 21.00.

Sábado Santo

La Soledad y Desamparo: Inicio y final de itinerario desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Salida a las 21.00.

Saetas para acompañar las procesiones

Las saetas también estará presentes en esta Semana Santa y llenarán con sus melodías las calles de la capital una docena de ocasiones, entre el Domingo de Ramos (el 29 de marzo) y el Sábado Santo (el 4 de abril), como acompañamiento de algunas de las principales procesiones.

Esperanza Garrido dedicará las primeras saetas desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos al paso de La Borriquita, a las 16.30; El Silencio, a las 17.30; y los Estudiantes, a las 18.00. El Miércoles Santo, Juanelo cantará al paso del Cristo de los Gitanos desde el balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol sobre las 21.00. El Jueves Santo será el turno de Ismael de la Rosa y Saray Muñoz. El primero cantará al paso de la procesión de Jesús el Pobre desde la Casa de la Villa, a las 19.30, y al Jesús del Gran Poder y la Macarena desde la Real Casa de Correos, a las 21.30. A estas imágenes también dedicará Saray Muñoz sus saetas desde el Hotel Moderno, a las 21.15.

Una mujer canta al paso del Cristo durante la procesión de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel, Los Estudiantes, en Madrid. Foto de archivo. Sergio Pérez (EFE)

El Viernes Santo, contará con la presencia del cantaor Fernando Caballo, que desde la Casa de la Villa deleitará a los asistentes al paso de la procesión de los Siete Dolores, a las 21.00, y del Cristo de los Alabarderos, 21.15. Le seguirá José ‘El Berenjeno’, ese mismo día, que cantará al encuentro del Cristo de Medinaceli con la Virgen de la Soledad a las 21.50 desde una tarima situada frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Lucía Beltrán tendrá otra oportunidad al paso del Divino Cautivo desde la Real Casa de Correos, a las 22.15.

Beltrán traerá su arte nuevamente al día siguiente, el Sábado Santo, en la procesión de la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente desde el balcón de la Casa de la Villa, a las 18.30. Los horarios son aproximados y se adaptarán a los pasos.

Música

Según el ayuntamiento, “la música será una de las grandes protagonistas de la Semana Santa madrileña”. Por primera vez, este año habrá un Encuentro de Bandas de Música Procesional, que tendrá lugar en la plaza Mayor este domingo, 22 de marzo, a las 12.00. Durante esta jornada, las bandas de música de las cofradías madrileñas se reunirán en una cita que “pondrá en valor la riqueza musical de la tradición procesional de la capital” y en las que participarán más de 150 músicos de la agrupación musical Jesús el Pobre de Madrid y la banda sinfónica La Lira de Pozuelo.

El XIX Ciclo Música de Órgano de San Ginés será uno de los planes para la próxima semana, en una edición que destaca “el importante papel de las intérpretes femeninas en torno a este instrumento”, t¡y tendrá el título Mujeres al órgano. La iglesia de San Ginés acogerá a la organista de la iglesia St. Wenzel de Naumburg, Mirjam Laetitia Haag el martes 24 de marzo; a la profesora del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León Saskia Roures el viernes 27 de marzo, y a la organista de la catedral de Valladolid, Pilar Cabrera, el martes 31 de marzo. Todos los pases serán a las 18.30, con entrada libre hasta completar aforo.

Por último, habrá varios encuentros musicales como el concierto Contemplación: Música para el silencio, a cargo de Eresma Guitar Duo, los días lunes 23 y miércoles 25 de marzo en la parroquia de Santa Cruz y en la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, respectivamente. También, el ciclo de música sinfónica coral en iglesias de Madrid, que tendrá lugar en la basílica pontificia de San Miguel. La primera de estas actuaciones será el martes 24 de marzo, a las 20.00, con el Coro Villa de Las Rozas y la segunda, el jueves 26, a las 20.00, con el Coro Gaudeamus.

Tradición cofrade, patrimonio y gastronomía

La plaza Mayor acogerá una exposición en la que el visitante tendrá la oportunidad de “admirar el testimonio, el valor patrimonial, cultural y religioso de las cofradías que conforman el alma de la Semana Santa madrileña”. La muestra realiza un viaje a través de cinco siglos de historia y devoción y “acerca a los espectadores al origen cofrade, las tallas y pasos que forjan el carácter y la singularidad de la Semana Santa en la capital, desde Puente Vallecas a Carabanchel, pasando por Delicias, Villaverde o el barrio de Las Letras”.

La gastronomía tradicional tampoco se puede olvidar en Semana Santa, ya que es uno de sus principales atractivos. La agenda diseñada por el consistorio propone un itinerario “muy especial”, que consiste en hacer la ruta ‘Dulces Pasiones’, “que invita a vivir estos días también desde el paladar, principalmente, de la torrija”. Para ello, se ha hecho una selección de pastelerías, panaderías y restaurantes que ofrecen desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras de este postre tradicional.

El Domingo de Resurrección, el 5 de abril, será el cierre de la Semana Santa madrileña culminará el Domingo de Resurrección. La encargada de poner el broche de oro es la tamborada de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz de Zaragoza en la plaza Mayor, a las 13.00.