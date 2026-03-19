El PSOE denuncia a David Pérez, el concejal “aguafiestas” de Madrid, por presunto abuso de poder

Las tensiones entre las asociaciones vecinales y el concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, bautizado por algunos colectivos como el concejal “aguafiestas”, ha llegado a un nuevo nivel. El PSOE ha interpuesto este jueves una denuncia en contra de Pérez ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción por denegar el uso de un centro cultural del distrito para un acto vecinal al mismo tiempo que autorizó la cesión del espacio para un evento del PP. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha señalado la existencia de un doble rasero que ha calificado como“inaceptable”. “Por eso hoy hemos presentado una denuncia por presunto abuso de poder”, ha dicho.

El conflicto entre las asociaciones vecinales en Hortaleza y Pérez ya es de vieja data. La polémica más reciente fue el 12 de marzo, cuando la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo se quejó de que la junta del distrito, presidida por Pérez, prohibió organizar un evento que tenían previsto hacer el día 13 en el centro cultural Huerta de la Salud. La justificación que les dio la junta, dicen desde el colectivo vecinal, fue que se trataba de un acto “partidista”. Sin embargo, el mismo día que negaron el acto de los vecinos se permitió otro evento del PP en el que participó la vicealcaldesa Inma Sanz. En ese contexto, la Asociación Vecinal La Expansión recordó que el 13 de marzo de 1976 se realizó la manifestación contra “los 200 baches por milla” en el barrio de Canillas, en Hortaleza. Fue la primera autorizada en Madrid tras la muerte de Franco. “50 años después, el concejal David Pérez prohíbe todo lo que surge del movimiento vecinal en el distrito”, critican desde el colectivo.

Días antes, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza acusó al Ayuntamiento de Madrid y la junta municipal de negar “arbitrariamente” la celebración del carnaval que la entidad tenía prevista para el 28 de febrero. Nuevamente, el nombre del concejal “aguafiestas” estaba en el foco. “Llevamos desde las últimas elecciones, por la llegada de David Pérez a la cabeza del PP en la Junta Municipal de Hortaleza, con negaciones de autorizaciones continuas a diversos colectivos y asociaciones del barrio”, dijo a EL PAÍS Sonia San Andrés, presidenta de la asociación. En este caso, el argumento de la junta para negar el carnaval fue que la celebración estaba programada para una fecha extemporánea, pues el carnaval en la capital ya había terminado con el tradicional Entierro de la Sardina. Algo similar les ocurrió el año pasado. En ambos casos, realizaron el desfile a modo de protesta tras acudir a la Delegación de Gobierno.

La lista sigue. El año pasado, las asociaciones vecinales de Hortaleza denunciaron que la junta municipal les negó la adjudicación para montar sus casetas en las fiestas del barrio. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que agrupa a una treintena de colectivos del tejido asociativo y cultural, denunció que el equipo del concejal David Pérez había cambiado las bases del concurso con la intención de “amañarlo” para castigar a los colectivos críticos con su gestión. La junta de distrito negó la acusación y aseguró que el proceso de adjudicación de casetas se desarrolló conforme a los estipulado en las bases públicas. Otra polémica del concejal “aguafiestas” fue la prohibición a las asociaciones vecinales de vender alcohol y comida en las barras de las fiestas populares -una fuente por la que se financiaban-. También fue acusado de vetar la participación de varios colectivos en la Feria de Asociaciones, una jornada con charlas y mesas informativas.