Más Madrid recurrirá el archivo de la causa por prevaricación contra la número tres de Ayuso

La portavoz del grupo, Manuela Bergerot, ha argumentado que aunque “la jueza no ve delito en que [la vicepresidenta Ana Millán] diera contratos por 650.000 euros a un empresario que le pagaba su ático” su partido sí lo ve

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado este miércoles la intención de su grupo de recurrir el auto de archivo de una jueza de Navalcarnero sobre un posible caso de prevaricación por parte de la número tres de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán. La decisión judicial se conoció este martes y hace referencia a un asunto que colea desde 2016, cuando el entonces alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación entre Millán (exedil del municipio) y Neverland Eventos.

“De repente aparece una nueva jueza que no ve delito en que Ana Millán adjudicara contratos por 650.00 euros a un empresario y que éste le pagase un ático”, ha manifestado este miércoles Bergerot refiriéndose al asunto. “Nosotros sí que los vemos y vamos a recurrir el archivo de la causa por corrupción. Ana Millán va a tener que contarlo todo en los tribunales”, ha añadido.

La instructora, Marta Hernández, explica en su auto que del análisis realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de los contratos —firmados entre 2006 y 2011— bajo sospecha “no se constatan irregularidades ni arbitrariedades atribuibles” a Millán. De hecho, subraya que el único indicio de “irregularidad” es la declaración que hizo a la policía una auxiliar administrativa de la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, que dijo que Millán “habría dado un trato diferente en la forma de interactuar a nivel personal” con la empresa.

Con la decisión del archivo, que está en consonancia con el criterio de la Fiscalía, la jueza suspende las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026, en referencia ala citación del esposo de Millán y de una extrabajadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos.

“Una década soportando el juicio mediático provocado por la denuncia del adversario político. Una década soportando insultos dentro y fuera de la Asamblea de Madrid. Lo que me alegro por la verdad y por ella”, escribió la la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las redes al conocer la noticia.

La jueza da carpetazo a la causa en la que se buscaba esclarecer si había relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló y el hecho de que este empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera. En el mismo procedimiento se indagaba además en la posible influencia que hubiera podido ejercer Millán para la contratación de su hermana (entre 2008 y 2016) y de su pareja (entre 2008 y 2011).