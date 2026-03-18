Un bosque con 1.000 árboles, un gran parque central y un ría: el plan de Almeida para el Nuevo Azca

Las obras en el corazón financiero de la ciudad costarán 90 millones de euros y se espera que empiecen el primer semestre de 2027

Nueva vida para AZCA. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este miércoles el proyecto para el corazón financiero de la capital, en el distrito de Tetuán, que lleva 10 años previsto y que ha puesto de acuerdo, tras varias idas y venidas, a los propietarios de los edificios en la zona. Las obras costarán 89,3 millones de euros y se financiarán con dinero público y privado. El Ayuntamiento aportará 55,6 millones y las empresas dueñas 33,7 millones. Todavía se desconocen todos los detalles del plan previsto para la zona, de 132.895 metros cuadrados, pero el Consistorio ha adelantado que contará con un gran parque central, más de 1.000 nuevos árboles y una ría de agua que recorrerá todo el área.

Está previsto que los trabajos que empiecen durante el primer semestre de 2027, según ha señalado el alcalde. Una vez presentado este proyecto básico, el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento recibirá el proyecto de ejecución completo para supervisarlo, aprobarlo y sacar la licitación. De desarrollarse según el plan, cambiará por completo el aspecto de una zona hasta ahora gris y sin zonas verdes.

Recreación de las ría y pasarelas del Nuevo Azca tras la remodelación prevista. Ayuntamiento de Madrid

El proyecto ―que afecta a 82.755 metros cuadrados de suelo público y 50.140 de privado― también incluye un anillo central de circulación con cinco pasarelas peatonales a diferentes alturas, algunas sobre la ría, para disfrute de trabajadores, vecinos y turistas. Esto, indica el Ayuntamiento, está pensado para mejorar la conexión entre diferentes espacios y que discurrir por la zona sea sencillo e invite al paseo. También se construirá un “pequeño” graderío de 150 metros, estilo auditorio, nuevo y abundante mobiliario urbano y una zona de juegos infantiles.

Con el nuevo diseño de AZCA tendrá distintas alturas y, para que el espacio sea accesible, se instalarán dos nuevos ascensores y se renovarán las aceras de las calles perimetrales: avenida del General Perón, paseo de la Castellana y calles Joaquín Costa y Orense. Otro punto clave de la obra es la renovación de los 33 pasajes interiores, en dos niveles distintos. Contarán con nueva iluminación, señalética y acabados, para mejorar la seguridad y estética. También habrá huecos para que la luz natural y el aire pasen de los niveles superiores a los inferiores. El Ayuntamiento ha señalado que a esta zona acuden a diario unos 50.000 trabajadores, viven 2.000 vecinos y tiene un tránsito de aproximadamente 100.000 personas al día.

Recreación de cómo quedaría una de las zonas del Nuevo Azca. Ayuntamiento de Madrid

Una de las prioridades de la remodelación, además de dotar de nueva vida a una zona que ha sufrido años de degradación, es la seguridad. El ambicioso proyecto incluye la sustitución total de alumbrado por uno de tecnología LED, para eliminar puntos ciegos o de sombra, que preocupan especialmente en el tránsito nocturno. También se prevé duplicar el control de seguridad del área con 91 cámaras, ahora hay 55, que se instalarán una vez terminada la obra.

El gasto que asumirá el Ayuntamiento es superior al de los propietarios privados en 22 millones porque, ha explicado el alcalde, se ha distribuido en función del espacio público y privado de la zona. Una vez finalicen las obras, la colaboración público-privada, emblema de este proyecto, se mantendrá para los trabajos de mantenimiento del espacio. “Se articulará un mecanismo unitario y coordinado que permita que el nuevo AZCA se mantenga con los estándares de calidad que requiere y que el Ayuntamiento ya ha implementado en otras zonas singulares de la ciudad como las cinco torres de Castellana”, recoge la nota del Consistorio. Aunque todavía está por determinar cómo se gestionará esto.

Recreación de la futura zona de mesas y bancos del Nuevo Azca. Ayuntamiento de Madrid

La financiación privada, de 33,7 millones, correrá a cargo de las siguientes 12 empresas: Pontegadea, El Corte Inglés, MERLIN Properties, GMP, Hermes, Mapfre, Mutua Madrileña, Leading Hospitality, Alba Patrimonio Inmobiliario, Monthisa, Cajamar y Renazca. También participa en la iniciativa la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, y los vecinos y comercios del ámbito, a través de COMUNAZCA y PROAZCA, que no financian el proyecto, pero han participado en el proceso.

Plan fallido hace cuatro años

El proyecto lo han diseñado dos estudios de arquitectura, uno estadounidense, Scofidio+Renfro, y otro español, b720 Fermín Vázquez Arquitectos, los ganadores del concurso convocado en 2020 por Renazca, la sociedad que compone parte de las empresas dueñas del suelo. En 2022, el Ayuntamiento estudió que el grupo de inversores financiara con 44 millones de euros la reforma del complejo empresarial de los bajos de Azca, en declive, para luego explotar durante 40 años los metros cuadrados de titularidad pública, según adelantó eldiario.es.

Al plan se oponía otra empresa propietaria, Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega. En 2023, un año después de anunciar esta propuesta, el Ayuntamiento desechó la propuesta con el fin de conseguir el consenso entre todos los empresarios. El prometido acuerdo se ha hecho esperar, pero ya cuenta con una hoja de ruta.