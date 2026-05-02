El PSOE de Madrid monta su propia fiesta del Dos de Mayo ante el veto de Ayuso al Gobierno de Sánchez

En Madrid, tres kilómetros bastan para medir una fractura institucional: de la Puerta del Sol a la Rosaleda del Parque del Oeste. En la primera, acto oficial del día de la Comunidad organizado por los populares; en la segunda, celebración del Dos de Mayo de los socialistas. Ambas citas pasadas por agua. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha cursado invitación ni al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín Aguirre, ni a ningún ministro del Ejecutivo central para asistir este sábado al evento en la Real Casa de Correos. Justifica su postura al considerar que han sido ellos los que “han desertado y los que se han autoexcluido por utilizar las instituciones para ofender gravemente a la Comunidad de Madrid y por discriminar a los madrileños hurtándoles el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en la Puerta del Sol”. Así lo expresó este jueves el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín.

El enfrentamiento entre administraciones no es nuevo. Es la segunda vez que Ayuso no invita a ningún miembro del Ejecutivo estatal, tampoco al delegado del Gobierno, ni al secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública desde 2024. Por segundo año consecutivo los socialistas vuelven a darse cita en la Rosaleda del Parque del Oeste. Alrededor de dos centenares de personas, con la rosa como emblema y una marea de prendas rojas, han recibido a López entre aplausos que opacaban la prueba de sonido del grupo Alcalá Norte, encargado esta noche de ser la banda sonora de las fiestas del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

“Este sábado he visto al señor Feijóo hablando de que debería haber una normalidad institucional en la región, después de que sea esta la que excluye al Gobierno de cualquier celebración y su presidenta la campeona de insultos. Todos sabemos que la señora Ayuso es la reina de la fruta. Este es el ejemplo de una derecha y una ultraderecha que se confunden, que han perdido los papeles, que han perdido hasta la educación y que han perdido la forma, desde luego”, ha expresado López tras reconocer su intención de presentarse como candidato autonómico en las primarias de su partido. Así ha anunciado que falta un año para el cambio y se ha mostrado dispuesto a emprender una movilización que posibilite estar “a la vanguardia de las buenas políticas, de la política justa, de la política limpia, de la política del entendimiento y no de la política sectaria que tenemos hoy en la Comunidad de Madrid”.

Lo más importante de esta región es que todos los que viven en ella se sienten madrileños, a juicio del ministro. “Esa ha sido una de sus mayores fortalezas y precisamente ahora que la señora Ayuso no quiere dar derechos y se opone a muchas personas trabajadoras y migrantes que están aquí, vamos a reivindicar también que esta comunidad ha sido siempre de las personas que la han vivido y que la han hecho, no de los fondos buitre, como plantea la señora Ayuso”, ha recalcado el ministro en un mensaje optimista con el que pretende llegar a los más de siete millones de personas que viven en la región.

En sus declaraciones ha estado respaldado por la presencia de la portavoz del grupo municipal socialista, Reyes Maroto. También por su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y por el delegado del Gobierno en la comunidad, Martín Aguirre, quien en la red social X ha expresado su malestar con Ayuso: “Pudre la celebración oficial del Dos de Mayo. Una vez más, su utilización partidista de las instituciones ataca los más básicos principios democráticos. Esta recurrente apropiación de las celebraciones merece total rechazo y denuncia. Significa un agravio que envenena la convivencia y merma la confianza en las instituciones”. Aunque considera que todavía está a tiempo de rectificar y restablecer una senda de diálogo, colaboración y lealtad institucional: “Es lo que Madrid merece y espera”.

Pero Ayuso no perdona la ausencia del Ejército: “Hasta que el Gobierno de Sánchez no deje de boicotear el Dos de Mayo, ese Gobierno no va a volver a ser invitado”. Este asunto ya fue motivo de disputa el año pasado, primero en el que el Ministerio de Defensa no desplegó a los militares. Pese a ello, se ha mantenido el acto de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos, así como actividades y eventos para la ciudadanía. Desde la Comunidad de Madrid señalan que, no obstante, están invitados todos los portavoces políticos con representación en la Asamblea. López y la ministra de Sanidad, Mónica García, sus posibles adversarios políticos en los próximos comicios, no tienen cabida en el acto. “Invito al Gobierno a petardear a otros gobiernos autonómicos en sus días grandes, que se vaya al País Vasco, a Cataluña. Siempre tienen que buscar el mismo lío en la Comunidad de Madrid”, espetó la presidenta después de inaugurar el tercer carril de la M-607 en Tres Cantos.

Lo cierto es que, haya o no presencia militar, el Dos de Mayo ha sido tradicionalmente un foco de controversia. En 2023, el protagonismo recayó en el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que el servicio de protocolo de la presidenta autonómica le negara el acceso a la tribuna principal desde la que se desarrollaba el desfile cívico‑militar. El Gobierno regional interpretó que Bolaños se había “autoinvitado” de forma deliberada, calificó su actuación de “provocación” y le reprochó también fomentar movilizaciones contrarias a los intereses madrileños. La escena en la que dos trabajadoras públicas le bloquearon el paso al hombre de confianza de Sánchez se convirtió en un nuevo episodio que ya evidenciaba la tensión institucional existente entre ambas administraciones.

Sobre la asistencia de los portavoces parlamentarios, García Martín expresó que son ellos los que deciden sobre su presencia en el Dos de Mayo, ya que otras veces han decidido estar “en fiestas alternativas o fiestas de cumpleaños”, comentó en alusión a la convocatoria del PSOE, en la que los canapés parecen haber sido más austeros que los de la celebración oficial. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local revela que la Comunidad de Madrid licitó, para este año, dos contratos por valor total de 194.043,37 euros para servicios de organización y preparación de los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid, en concreto, para el montaje y desmontaje del escenario y para el cóctel de los asistentes al acto institucional, “debiendo encontrarse a la altura del ceremonial y protocolo”, según recoge el pliego del Portal de Transparencia autonómico.

Muchos afiliados, militantes y simpatizantes del PSOE han optado por el evento paralelo al acto oficial. Una de ellas ha sido María del Carmen Míguez, de 73 años: “No me siento representada por la celebración de la Puerta del Sol, el cariz que están tomando allí las cosas para meterse con los inmigrantes no me gusta. Venimos aquí a estar unidos y a defender a todo el mundo que vive en Madrid, no solamente a los acólitos”.