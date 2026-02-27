David Pérez, el concejal ‘aguafiestas’, lo vuelve a hacer: prohibido el Carnaval vecinal de Hortaleza por ser “inoportuno en el tiempo”

La Asociación vecinal La Unión de Hortaleza ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid y la junta municipal del distrito ―ambos del PP― han negado “arbitrariamente” la celebración del carnaval que la entidad tenía previsto para el 28 de febrero y que llevaba varios meses preparando. Sonia San Andrés, presidenta de la asociación, resalta que no es la primera vez, pues tuvieron el mismo problema con el desfile del año pasado. “Llevamos desde las últimas elecciones, por la llegada de David Pérez a la cabeza del PP en la Junta Municipal de Hortaleza, con negaciones de autorizaciones continuas a diversos colectivos y asociaciones del barrio”, protesta San Andrés por teléfono. Como respuesta, la asociación ha convocado a una “mani-fiesta-acción” para reivindicar su derecho a organizar la fiesta popular.

El argumento del ayuntamiento y de la junta municipal es que la fecha prevista para el desfile de carnaval en Hortaleza ―el sábado 28 de febrero― queda por fuera del calendario del ayuntamiento y que depende de la Cuaresma cristiana. La comunicación remitida por la junta y citada por la asociación vecinal dice textualmente: “La fiesta de carnaval para este año en la ciudad de Madrid comenzó el 6 de febrero y se cerró, como todos los años, con el Entierro de la Sardina el pasado día 10. Es por ello que la celebración prevista para el 28 de este mes se considera extemporánea o inoportuna en el tiempo, amén de no concurrir justificación del interés general a los efectos de su otorgamiento”. Sin embargo, la asociación vecinal comenta que “la junta se ha equivocado con las fechas, pues el carnaval establecido por el Ayuntamiento de Madrid se celebró del 13 al 18 de febrero, siendo este último día el miércoles de ceniza, día que marcó el comienzo de la Cuaresma cristiana”.

El descontento con David Pérez, bautizado por varios colectivos vecinales como “el concejal aguafiestas” por los choques que han tenido, no es nuevo. El año pasado, las asociaciones vecinales de Hortaleza denunciaron que la junta municipal les había negado la adjudicación para montar sus casetas en las fiestas del distrito. En esa ocasión, la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que agrupa a una treintena de colectivos del tejido asociativo y cultural, denunció que el equipo de Pérez había cambiado las bases del concurso con el objetivo de “amañarlo” para castigar a colectivos críticos con su gestión. La junta de distrito negó la acusación y aseguró que el proceso de adjudicación de casetas se desarrolló conforme a lo estipulado en las bases públicas. Otra polémica tuvo que ver con el trato que recibió Santiago Martínez, un vecino que puso en el mapa del jazz español a Portugalete ―un barrio de la periferia madrileña localizado en Hortaleza―. En lugar de ser reconocido, fue apartado de la organización de los encuentros culturales que lideró durante 21 años. La lista sigue. El concejal aguafiestas también prohibió que las asociaciones vendan alcohol y comida en las barras de las fiestas populares, que era la manera por la que se financiaban; o cuando le acusaron de vetar la participación de varios colectivos en la Feria de Asociaciones, una jornada con charlas y mesas informativas.

Desde la Asociación vecinal La Unión de Hortaleza, Sofía San Andrés advierte de que “no van a chancar” ni a volver a “las épocas grises y oscuras” en las que la dictadura prohibía los festejos del pueblo. Tal y como lo hicieron para el desfile del año pasado, han acudido a la Delegación de Gobierno para realizar una “mani-fiesta-acción”. Amparados en el derecho constitucional de manifestación y concentración en el espacio público, la asociación vecinal realizará un desfile, con disfraces y el color del carnaval, a modo de manifestación. “En carnaval siempre se dice que a través del humor, de la alegría y de la fiesta se pueden decir más cosas que en un pleno del ayuntamiento donde hay más formalidad”, reflexiona San Andrés.

El colectivo vecinal, además, afirma que la prohibición para llevar a cabo el carnaval “es una falta de respeto a la aconfesionalidad del Estado y un intento de asfixiar cualquier manifestación cultural que no esté tutelada por la administración”. “En una muestra más de la deriva autoritaria y la falta de respeto por la cultura popular, el equipo de gobierno el PP nos ha notificado que no podemos celebrar nuestro carnaval en las fechas solicitadas, al no encontrarse dentro de la semana elegida por Madrid”, agrega.

El carnaval en Hortaleza, dice la asociación vecinal, se ha organizado durante décadas y anualmente acuden entre 200 y 300 personas. El trabajo detrás es grande, pues requiere toda la logística para coordinar las actividades y concretar los premios del concurso de disfraces. La inconformidad por la prohibición es mayor al compararse con otros casos. Sonia San Andrés califica la decisión como “profundamente arbitraria” teniendo en cuenta que “la misma junta autorizó en Valdebebas la celebración de la Navidad en pleno noviembre”. “La incoherencia es absoluta. Basta recordar que la propia Junta celebró dos cabalgatas, una el 3 y otra el 4 de enero, cuando todo mundo sabe que los Magos de Oriente visitan la noche del 5 de enero, demostrando que les preocupa más la imposición de sus ritmos que la tradición o el sentido común”, se queja la asociación.

San Andrés insiste en que se trata de una decisión contradictoria y que demuestra un presunto “ensañamiento” de parte de la junta municipal “con ciertas asociaciones vecinales”. Según dice, casualmente coinciden con aquellos colectivos que llevan más tiempo en el distrito y que son más reivindicativos de la educación y la sanidad pública.

La “mani-fiesta-acción” exige “la rectificación inmediata de la junta municipal y del Ayuntamiento de Madrid" y reivindica el derecho de los vecinos de Hortaleza a celebrar su carnaval. La marcha será a las 12.30 del sábado 28 de febrero y partirá del número 55 de la calle Santa Susana de Madrid.