Almeida se burla de los vecinos de Montecarmelo por su lucha contra el cantón: “Dijeron que aquello iba a ser Chernóbil”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión, frente a la sede de la APM, a 18 de marzo de 2026, en Madrid.

El alcalde cambia la estrategia y pasa al ataque contra la plataforma No Al Cantón, a quien le pide que se disculpe por las “mentiras y leyendas” que ha difundido y por “asustar” y “engañar” al resto de ciudadanos del distrito

“Prácticamente, dijeron que aquello iba a ser Chernóbil”, ha saltado José Luis Martínez-Almeida (PP) este jueves. Se refiere a la lucha de los vecinos en contra del cantón que el Ayuntamiento de Madrid planea construir en Montecarmelo, distrito Fuencarral-El Pardo. Cuando vean que “lo que hay [al acabar las obras] son vestuarios para mejorar las condiciones de los trabajadores”, van a tener que pedir “disculpas”, ha dicho el alcalde en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en Vicálvaro. Los vecinos consideran que el anuncio del concejal presidente del distrito de que el ayuntamiento renuncia a cualquier tipo de instalación industrial en ese terreno es mentira. Eso no ha gustado a Almeida, que ha cambiado su estrategia y, ahora, en lugar de buscar la conciliación, ha pasado al ataque directo contra la plataforma No Al Cantón, a quien le pide que se disculpe por las “mentiras y leyendas” que ha difundido y por “asustar” y “engañar” al resto de ciudadanos.

Para el alcalde, la plataforma y los vecinos que la integran no han hecho más que difundir “leyendas y mentiras”, frase que ha repetido hasta tres veces con dureza, sobre el cantón, y que cuando el Ejecutivo local finalice las obras ―según las previsiones municipales será dentro de un año― podrán comprobar “que el gobierno les ha dicho la verdad desde el primer momento”. Pero los vecinos desconfían de las promesas del Ayuntamiento, porque no es la primera vez que les engaña, dicen, y porque llevan más de tres años en pie de guerra en contra de que en el barrio haya un cantón de basuras a escasos metros de colegios y viviendas.

Dos personas caricaturizan a Almeida y Carabante en la manifestaicón celebrado en Montecarmelo a principio de marzo en imágenes cedidas por la Plataforma No Al Cantón.

El concejal presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, anunció con pompa y solemnidad en el último pleno del distrito la semana pasada que el Ayuntamiento “renunciaba” a la instalación del SELUR en la ubicación actual de Montecarmelo y, de alguna forma, cedía a las reivindicaciones. Los vecinos, primero, dudaron. No les presentó un documento oficial que valide la promesa de que solo habrá “vestuarios” ―en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados―, ni les dio datos de cómo planean mitigar el incumplimiento de un contrato ya firmado con la empresa adjudicataria. La renuncia a todas estas instalaciones, que ocuparían la mayor parte de la parcela donde ya se han comenzado los trabajos, se debe a que “el Selur no era una cuestión estratégica dentro del cantón de Montecarmelo”, según ha defendido esta vez Almeida.

Aunque nada ha cambiado desde entonces, el alcalde espera a que los vecinos se retracten y que pidan “disculpas” por haber calificado esta actuación del Equipo de Gobierno como una mentira. Él mismo lo ha reconocido: “Tengo la tranquilidad de que la única forma de desmontar las mentiras y las leyendas sobre el cantón de Montecarmelo será cuando esté ejecutado. Y ahí todos los vecinos podrán comprobar quién ha mentido y quién no ha mentido”. El único problema en esta lógica, según los residentes, es que para que quede “demostrado” que en ese terreno solo habrá vestuarios, habrá que esperar a que se termine la obra, y da la casualidad de que esas obras, previsiblemente, concluirán después de las elecciones de 2027.

Para Almeida, de hecho, el Ayuntamiento, y en concreto el área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Borja Carabante, ha sido víctima de una “campaña de insidias y mentiras” por parte de la Plataforma No Al Cantón, integrada por los vecinos, y de la oposición, que influye en ellos, acusación que también ha repetido en más de una ocasión Carabante. “No tienen valor para oponerse a que sean vestuarios y por eso siguen alimentando este tema. Que digan abiertamente si quieren vestuarios o no para los trabajadores”, les ha espetado. Ha sido especialmente duro con los vecinos que forman parte de la plataforma, a quienes acusa de defender sus intereses sin tener en cuenta al resto del distrito y de no pensar en los trabajadores de limpieza que necesitan esos vestuarios. “Espero que los que se han ido a quejar a Bruselas [en referencia a las familias del Colegio Alemán, el más cercano al cantón, que expusieron su caso en el Parlamento Europeo hace unas semanas] puedan responder a una pregunta tan sencilla como esa”, ha seguido en un tono seco y con desprecio.

Cientos de personas de manifiestan contra el cantón en Montecarmelo en una concentración de principios de marzo en fotos cedidas por la Plataforma No Al Cantón.

El regidor ha dicho no saber exactamente cuántos metros cuadrados tendrá el “cantón de limpieza”, en referencia a los vestuarios ―aunque oficialmente todas las tipologías de cantones lo son―, pero que esas instalaciones solo serán “eso”, un sitio para que los empleados se cambien de ropa. “Insisto, [estoy] deseando que se ejecute para que todos aquellos que dijeron que era una planta de tratamiento de residuos prácticamente radioactivos y que iba a haber un trasiego incesante de camiones, no sé qué es lo que van a decir en ese momento”, ha comentado. Y ha vuelto a atacar a la plataforma: “Llevan asustando ya demasiado tiempo con este tema”.

Los vecinos de Montecarmelo dicen estar muy enfadados por las palabras del alcalde, pero prefieren no pronunciarse y guardarse la respuesta para este viernes, cuando darán una rueda de prensa en la que revelarán un informe con todas “las mentiras” que el Ayuntamiento ha lanzado respecto al cantón. Aseguran que tienen más de 160 páginas.