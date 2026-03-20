Los estrenos de teatro de la semana
Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Beatriz Argüello, Natalia Menéndez y Cristina Genebat
El escondido y la tapada
Texto: Pedro Calderón de la Barca. Versión: Carolina África. Dirección: Beatriz Argüello
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Reparto: Sam Arribas, Jordan Blasco, Luis Espacio, Laura Ferrer, Zoe da Fonte, Diego Garisa, Belén Landaluce, Julio Montañana Hidalgo, Gabriel de Mulder, Anna Nácher, Andrea Real y Andrea Santos. Teatro del la Comedia. Madrid. Hasta el 26 de abril.
La directora Beatriz Argüello, Carolina África, responsable de la versión, y un equipo artístico en estado de gracia firman un calderón lúcido y cómico, que se mete el corazón del público en el bolsillo.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
Malquerida
Texto: Jacinto Benavente. Dirección: Natalia Menéndez
Reparto: Aitana Sánchez-Gijón, Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Dani Pérez Prada, Alex Mola y Antonio Hernández Fimia. Teatro Español. Madrid. Hasta el 26 de abril
Aitana Sánchez-Gijón y Goizalde Núñez sostienen la nueva producción de la obra de Jacinto Benavente dirigida por Natalia Menéndez.
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
En la mesura de l’impossible
Texto: Tiago Rodrigues. Dirección: Cristina Genebat
Compañía La Perla 29. Reparto: Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet y Elena Tarrats. Teatre la Biblioteca. Barcelona. Hasta el 19 de abril
Cristina Genebat debuta en la dirección con un texto del portugués Tiago Rodrigues que construye un homenaje a la cooperación a partir de testimonios reales.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
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