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Babelia
Crítica Teatral

Los estrenos de teatro de la semana

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo nuevo de Beatriz Argüello, Natalia Menéndez y Cristina Genebat

Escena de 'El escondido y la tapada', de Pedro Calderón de la Barca, en versión de Carolina África y con dirección de Beatriz Argüello. MAURO TESTA
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El escondido y la tapada

Texto: Pedro Calderón de la Barca. Versión: Carolina África. Dirección: Beatriz Argüello

Compañía Nacional de Teatro Clásico. Reparto: Sam Arribas, Jordan Blasco, Luis Espacio, Laura Ferrer, Zoe da Fonte, Diego Garisa, Belén Landaluce, Julio Montañana Hidalgo, Gabriel de Mulder, Anna Nácher, Andrea Real y Andrea Santos. Teatro del la Comedia. Madrid. Hasta el 26 de abril.

La directora Beatriz Argüello, Carolina África, responsable de la versión, y un equipo artístico en estado de gracia firman un calderón lúcido y cómico, que se mete el corazón del público en el bolsillo.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

Malquerida

Texto: Jacinto Benavente. Dirección: Natalia Menéndez

Reparto: Aitana Sánchez-Gijón, Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Dani Pérez Prada, Alex Mola y Antonio Hernández Fimia. Teatro Español. Madrid. Hasta el 26 de abril

Aitana Sánchez-Gijón y Goizalde Núñez sostienen la nueva producción de la obra de Jacinto Benavente dirigida por Natalia Menéndez.

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

En la mesura de l’impossible

Texto: Tiago Rodrigues. Dirección: Cristina Genebat

Compañía La Perla 29. Reparto: Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Andrew Tarbet y Elena Tarrats. Teatre la Biblioteca. Barcelona. Hasta el 19 de abril

Cristina Genebat debuta en la dirección con un texto del portugués Tiago Rodrigues que construye un homenaje a la cooperación a partir de testimonios reales.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

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