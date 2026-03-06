Ir al contenido
Babelia
Crítica teatral

Los estrenos de teatro de la semana

Un texto de Johnna Adams se suma entre lo destacado por los expertos de ‘Babelia’ a dos nuevos montajes de Chéjov, una decostrucción de ‘El tío Vania’ en Barcelona y ‘El jardín de los cerezos’ en Madrid

Escena de 'El jardín de los cerezos', de Antón Chéjov.LUIS CUEVAS (teatro Fernán Gómez)
Babelia

El jardín de los cerezos

Texto: Chéjov. Versión: Ignacio García May. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Teatro Fernán Gómez. Madrid. Hasta el 12 de abril.

Antón Chéjov nos habla a día de hoy en este montaje de Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el que abundan las buenas decisiones plásticas y de puesta en escena.

Lea aquí la crítica de Javier Vallejo

El nudo gordiano

Texto: Johnna Adams. Dirección: Israel Elejalde. Adaptación: Paula Paz

Reparto: Eva Rufo y María Morales. Teatro Español. Madrid. Hasta el 22 de marzo

María Morales y Eva Rufo bordan un combate dialéctico entre una madre rota y la profesora de su hijo

Lea aquí la crítica de Raquel Vidales

Vània

Autoría: Simon Stephens. Dirección: Nelson Valente

Traducción: Joan Sellent. Teatro Romea. Barcelona. Hasta el 22 de marzo

El virtuosismo interpretativo del actor catalán supera el reto de representar a ocho personajes en la deconstrucción del texto de Chéjov para un solo actor creada por Simon Stephens.

Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé

