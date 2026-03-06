Los estrenos de teatro de la semana
Un texto de Johnna Adams se suma entre lo destacado por los expertos de ‘Babelia’ a dos nuevos montajes de Chéjov, una decostrucción de ‘El tío Vania’ en Barcelona y ‘El jardín de los cerezos’ en Madrid
El jardín de los cerezos
Texto: Chéjov. Versión: Ignacio García May. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Teatro Fernán Gómez. Madrid. Hasta el 12 de abril.
Antón Chéjov nos habla a día de hoy en este montaje de Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el que abundan las buenas decisiones plásticas y de puesta en escena.
Lea aquí la crítica de Javier Vallejo
El nudo gordiano
Texto: Johnna Adams. Dirección: Israel Elejalde. Adaptación: Paula Paz
Reparto: Eva Rufo y María Morales. Teatro Español. Madrid. Hasta el 22 de marzo
María Morales y Eva Rufo bordan un combate dialéctico entre una madre rota y la profesora de su hijo
Lea aquí la crítica de Raquel Vidales
Vània
Autoría: Simon Stephens. Dirección: Nelson Valente
Traducción: Joan Sellent. Teatro Romea. Barcelona. Hasta el 22 de marzo
El virtuosismo interpretativo del actor catalán supera el reto de representar a ocho personajes en la deconstrucción del texto de Chéjov para un solo actor creada por Simon Stephens.
Lea aquí la crítica de Oriol Puig Taulé
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.