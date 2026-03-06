Los estrenos de teatro de la semana

Escena de 'El jardín de los cerezos', de Antón Chéjov.

Un texto de Johnna Adams se suma entre lo destacado por los expertos de ‘Babelia’ a dos nuevos montajes de Chéjov, una decostrucción de ‘El tío Vania’ en Barcelona y ‘El jardín de los cerezos’ en Madrid

LUIS CUEVAS (teatro Fernán Gómez)

El jardín de los cerezos

Texto: Chéjov. Versión: Ignacio García May. Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Teatro Fernán Gómez . Madrid. Hasta el 12 de abril.

Antón Chéjov nos habla a día de hoy en este montaje de Juan Carlos Pérez de la Fuente, en el que abundan las buenas decisiones plásticas y de puesta en escena.

JAVIER NAVAL (Teatro Español)

El nudo gordiano

Texto: Johnna Adams. Dirección: Israel Elejalde. Adaptación: Paula Paz

Reparto: Eva Rufo y María Morales. Teatro Español. Madrid. Hasta el 22 de marzo

María Morales y Eva Rufo bordan un combate dialéctico entre una madre rota y la profesora de su hijo

Teatre Romea

Vània

Autoría: Simon Stephens. Dirección: Nelson Valente

Traducción: Joan Sellent. Teatro Romea . Barcelona. Hasta el 22 de marzo

El virtuosismo interpretativo del actor catalán supera el reto de representar a ocho personajes en la deconstrucción del texto de Chéjov para un solo actor creada por Simon Stephens.

