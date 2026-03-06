‘El nudo gordiano’: hay que ver a estas dos actrices

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Hay espectáculos de los que el público sale comentando su argumento, algunos impactan por su puesta en escena y otros por sus actores. Al terminar la función de El nudo gordiano, la sensación es unánime: la interpretación de las actrices queda para el recuerdo. El montaje tiene otros méritos, pero aunque no los tuviera, solo por el trabajo de María Morales y Eva Rufo ya merece la pena verlo.

María Morales encarna a una mujer cuyo hijo adolescente se ha suicidado. Eva Rufo es la profesora que lo expulsó de clase horas antes de que se quitara la vida. La madre la visita en el aula para pedir explicaciones. La maestra, a la defensiva, se resiste a desvelar los detalles. Suponemos que protege al colegio y a sí misma ante una posible demanda, pero descubrimos que también quiere proteger a la madre. ¿Quién es culpable?

La obra desarrolla en tiempo real el combate dialéctico que libran las dos mujeres. Escrita en 2012 por la entonces emergente dramaturga estadounidense Johnna Adams, deslumbró en su estreno y se ha representado en numerosos países. Con estilo sobrio y diálogos precisos, la conversación está cargada de dilemas sociales en torno a la educación, el duelo, la culpa o la maternidad, trágicamente personificados en las protagonistas. Y sin resolución posible: el nudo gordiano del título.

Sobre las tablas, las actrices sostienen el duelo con tensión eléctrica. Incluso cuando no hablan directamente de la tragedia, la corriente se mantiene de manera subterránea, pero sin desbordarse nunca. Transitan y dan densidad a un amplio catálogo de emociones, desde el dolor hasta la ira, la culpa, la compasión o el odio. María Morales compone una madre destrozada, pero asertiva y decidida en su propósito. Pasa de la entereza a las lágrimas en un segundo. La profesora de Eva Rufo es un dechado de contención: un manojo de nervios que deja asomar en gestos, miradas, posturas y temblores. Cada una con su tormento.

Las acompaña sutilmente Israel Elejalde, también destacado actor, esta vez en su faceta como director de escena. La aborda con la sensibilidad de quien sabe lo que es estar sobre las tablas y que en esta obra lo más importante es el trabajo interpretativo. Genera atmósferas, subraya momentos y traduce visualmente el conflicto sin invadir la función.