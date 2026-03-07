Ucrania - España en directo | Comienza el partido en Turquía

Las jugadoras de la selección española entrenan en Las Rozas.

Las de Sonia Bermúdez buscan su segunda victoria en la clasificación para el Mundial 2027 ante las ucranias

Ucrania y España están empatando este sábado en Antalya (Turquía) en la segunda jornada de la clasificación para el Mundial 2027. Las de Sonia Bermúdez vencieron en el primer partido con un sólido 3-0 ante Islandia en Castellón. La selección española, que retrasó su viaje a Turquía debido a la guerra en Oriente Próximo, busca una victoria que les consolide en el grupo y tratará de marcar el máximo de goles posibles para diferenciarse de Inglaterra, que ya venció a la selección ucrania en la primera jornada por 1-6 y que este sábado ha ganado por 2-0 a Islandia.