Ucrania - España en directo | Comienza el partido en Turquía
Las de Sonia Bermúdez buscan su segunda victoria en la clasificación para el Mundial 2027 ante las ucranias
Ucrania y España están empatando este sábado en Antalya (Turquía) en la segunda jornada de la clasificación para el Mundial 2027. Las de Sonia Bermúdez vencieron en el primer partido con un sólido 3-0 ante Islandia en Castellón. La selección española, que retrasó su viaje a Turquía debido a la guerra en Oriente Próximo, busca una victoria que les consolide en el grupo y tratará de marcar el máximo de goles posibles para diferenciarse de Inglaterra, que ya venció a la selección ucrania en la primera jornada por 1-6 y que este sábado ha ganado por 2-0 a Islandia.
Falta de Jana Fernández (España).
Olha Ovdiichuk (Ukraine Women) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
Cambio en Ukraine Women, entra al campo Olha Basanska sustituyendo a Daryna Vorontsova debido a una lesión.
El juego está detenido debido a una lesión Daryna Vorontsova (Ukraine Women).
Remate fallado por Lucía Corrales (España) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero.
Remate rechazado de Athenea del Castillo (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vicky López.
Remate fallado por María Méndez (España) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se le va demasiado alto. Asistencia de Salma Paralluelo con un centro al área tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Lesia Olkhova (Ukraine Women).
Corner,España. Corner cometido por Dariia Keliushyk.
Corner,España. Corner cometido por Maryna Shainiuk.
Corner,España. Corner cometido por Maryna Shainiuk.
Corner,España. Corner cometido por Dariia Keliushyk.
Remate parado por bajo a la izquierda. Vicky López (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Clara Serrajordi.
Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Viktoriia Hiryn (Ukraine Women).
Remate fallado por Clara Serrajordi (España) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Lucía Corrales.
Falta de Athenea del Castillo (España).
Anna Petryk (Ukraine Women) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Alexia Putellas (España) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Salma Paralluelo con un centro al área.
Corner,España. Corner cometido por Daryna Vorontsova.
Remate rechazado de Athenea del Castillo (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vicky López.
Remate rechazado de Edna Imade (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lucía Corrales con un centro al área.
Remate parado por bajo a la izquierda. Salma Paralluelo (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Vicky López.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexia Putellas (España) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vicky López.
Remate rechazado de Alexia Putellas (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vicky López.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vicky López (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Alexia Putellas.
Remate rechazado de Vicky López (España) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Vicky López (España) remate con la izquierda desde el centro del área.
Remate fallado por Viktoriia Hiryn (Ukraine Women) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Olha Ovdiichuk con un pase de cabeza tras un contraataque.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.