España supera casi sin despeinarse a la floja Ucrania

En la ciudad turca de Antalya fue palmaria este sábado la distancia oceánica que hay hoy en día entre España y Ucrania. Las campeonas del mundo superaron con mucha facilidad en el estadio Mardan Antalyaspor a una selección desgastada por la guerra que ni siquiera puede jugar en su propio territorio por los bombardeos rusos que asolan el país desde hace más de cuatro años. La invasión de las tropas de Moscú en febrero de 2022 cortó el proyecto profesional que había empezado el catalán Lluís Cortés, el primer entrenador en levantar una Champions con el Barça. Incluso con los siete cambios que planteó Sonia Bermúdez con respecto al once que había bailado a Islandia el martes en Castellón, la Roja monopolizó un choque muy cómodo que se quedó sin trama en cuanto Edna anotó el primero. Corrales y Vicky completaron una goleada que le dio al grupo la segunda victoria en el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial 2027.

UCR Ucrania 1 Dariia Keliushyk, Liubov Shmatko, Yana Kotyk, Daryna Vorontsova (Olha Basanska, min. 36), Lesia Olkhova, Maryna Shainiuk (Roksolana Kravchuk, min. 45), Iryna Podolska, Anna Petryk (Svitlana Kohut, min. 65), Yana Kalinina (Lidiia Zaborovets, min. 66), Olha Ovdiichuk (Inna Hlushchenko, min. 82) y Viktoriia Hiryn ESP España 3 Misa, Jana Fernández, Lucía Corrales, Laia Codina, María Méndez (Martina Fernández, min. 62), Vicky López (Inma Gabarro, min. 62), Clara Serrajordi, Alexia Putellas (Fiamma Benítez, min. 45), Salma Paralluelo (Eva Navarro, min. 45), Edna Imade y Athenea del Castillo (Ornella Vignola, min. 76) Goles 0-1 min. 43: Edna Imade. 0-2 min. 47: Lucía Corrales. 0-3 min. 54: Vicky López. 1-3 min. 75: Olha Ovdiichuk Tarjetas amarillas Yana Kotyk (min. 45), Jana Fernández (min. 73)

Las jugadoras de la Zhinky no tuvieron respuesta al juego asociativo de España. El encuentro evidenció la diferencia física y técnica que hay entre los dos combinados. Las ucranias perdieron cada duelo al choque y casi no se acercaron a la portería de Misa, que redebutó con la Roja tras más de un año y medio de ausencia, desde que en el tercer minuto Hiryn finalizó una contra por encima del larguero hasta que Ovdiychuk maquilló el marcador en el tramo final.

La guardameta del Madrid fue una de las novedades de Bermúdez en la alineación. En el tridente ofensivo, Athenea y Salma entraron en los extremos y Edna formó en punta. También los laterales, ocupados por Jana y Corrales, fueron nuevos. Tan solo repitieron las centrales, María Méndez y Codina, y Alexia y Vicky, que estuvieron acompañadas en la medular por la jovencísima Serrajordi. El equipo salió al terreno de juego y soltó un soliloquio en el que Ucrania no tuvo nada que decir. Las jugadoras dirigidas por Iya Andrushchak se dedicaron solo a intentar cortar las combinaciones de la Roja, impulsadas sobre todo por la vivacidad de Vicky. La madrileña, que crece cada semana que pasa, ya fue una de las más destacadas hace cinco días en Castellón. Otra vez más, enseñó su capacidad para trenzar rápido y lanzar latigazos en conducción con los que se deshace de rivales con una facilidad impactante.

Keliushyk sacó dos buenos guantazos a dos tiros combados suyos y blocó los intentos de Salma y Alexia antes de que a María Méndez se le escapara alto un cabezazo franco en un córner. El torrente ofensivo de España encontró premio en una nueva pieza que incorporó Bermúdez en noviembre. Edna, que ya se había estrenado el martes como goleadora, cabeceó a la red una falta sacada por Salma en la que la portera ucrania salió en falso. El tanto mostró la aportación que puede ofrecer al grupo una delantera fija que mide 1,79m y pesa 80 kilos y que domina el juego aéreo. Un instante después, Corrales clavó desde la frontal un zurdazo en la escuadra antes de que los equipos se fueran a los vestuarios.

Las jugadoras españolas y las ucranias se saludan este sábado en el estadio Mardan Antalyaspor, en Antalya, antes del comienzo del partido. Stringer (REUTERS)

Bermúdez dejó descansar a Alexia y Salma y dio minutos a Fiamma y Eva Navarro, que al momento obligó a Keliushyk a hacer una buena estirada. Vicky anotó el tercero de penalti antes de irse al banquillo con María Méndez para que entrara Inma Gabarro y debutara Martina Fernández. El encuentro se desordenó con tanta pieza de la segunda unidad y Ovdiychuk terminó con la racha de cinco partidos que llevaba España sin encajar. Ucrania atrapó un 1-6 el martes de Inglaterra y hoy le cayó un 1-3 de la Roja, en la también se estrenó como internacional Ornella Vignola. Las campeonas de Europa, que hace unas horas derrotaron a Islandia por 2-0 en Nottingham, y las del mundo serán salvo sorpresa inexplicable las que se jueguen el primer puesto del grupo, el único que da acceso directo a Brasil 2027. Su primer enfrentamiento ya se celebrará el próximo 14 de abril en Wembley (Londres) en la siguiente ventana de selecciones.