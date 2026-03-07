Políticas de la Complutense denuncia que un grupo de 30 violentos ha irrumpido en la facultad para vandalizar el material del 8-M

La pancarta que quería colocar el grupo de encapuchados que entró al edificio de las facultades de Ciencias Políticas y Trabajo Social de la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas (en el municipio de Pozuelo de Alarcón, al noroeste de la capital).

Los agresores entraron en el edificio el viernes, destrozaron muebles y trataron de colgar una pancarta de Falange contra el feminismo, según un comunicado que advierte de una “escalada de acciones cada vez más peligrosa”

Un grupo de 30 “personas violentas” irrumpió el viernes a las 17.30 en el edificio de la Universidad Complutense donde se encuentra la facultad de Políticas, famosa por su activismo en las causas sociales, y vandalizó el material dedicado al Día de la Mujer, el 8-M, según han denunciado los decanatos de Políticas y de Trabajo Social. Los agresores, que en su mayoría iban encapuchados y con los rostros cubiertos, también realizaron destrozos en el mobiliario. Se ensañaron con el aula social, un espacio autogestionado por los estudiantes en el sótano. Rompieron estanterías, un archivador, algunos vasos y jarrones y el microondas, según fuentes de la facultad.

Los agresores trataron de colgar sin éxito una pancarta que, junto al símbolo de Falange, decía: “Rechaza el feminismo, abraza la feminidad”, de acuerdo con un comunicado de los dos decanatos de ambas facultades, que comparten el edificio. El personal de Políticas impidió la colocación y, junto con parte del equipo decanal, “expulsó a estas personas violentas”. El grupo también pegó adhesivos del Sindicato Español Universitario, la rama universitaria asociada a la Falange.

Carteles vandalizados por el grupo de 30 personas que irrumpió este viernes en el edificio de las facultades de Políticas y Trabajo Social de la Complutense. UCM

Los responsables de los decanatos han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que llegó al centro poco después de la huida de los asaltantes. En su comunicado, los dos decanatos han vinculado el ataque con la celebración esta semana de los actos en torno al 8-M. “Estos hechos demuestran que esta lucha por los derechos y la igualdad es hoy más necesaria que nunca”, dice el texto. Además, sitúan lo ocurrido en medio de una “ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha” que ha puesto a este centro en “la diana de sus ataques” y hablan de “escalada de acciones cada vez más peligrosa”.

Este edificio situado en el campus de Somosaguas, al noroeste de la capital, fue noticia en noviembre cuando el agitador Vito Quiles hizo una convocatoria sin autorización a la que asistieron 200 seguidores. Después, ocho ultraderechistas realizaron actos vandálicos. Según fuentes de la facultad, días antes un grupo de simpatizantes de Falange también quitaron carteles y repartieron folletos.

El comunicado pide al Rectorado y al Gobierno madrileño (administración competente) los recursos para garantizar la seguridad en el centro. “Esperamos que la Comunidad de Madrid condene públicamente esta incursión violenta”, añade.

El responsable de comunicación de Políticas, el profesor Ignacio Martínez, le dice a EL PAÍS que estos hechos como “una escalada muy preocupante”, al tratarse de un grupo de 30 personas encapuchadas. “¿Qué hubiera pasado un día normal si se cruzan con una estudiante trans o con estudiantes racializados?“, se pregunta. ”Por suerte era un viernes por la tarde cuando la actividad lectiva es menor y además muchos estudiantes estaban en el campus de Ciudad Universitaria (en la capital) con ocasión de una jornada convocada por los colectivos feministas".

“Yo estudié hace 25 años en esa facultad”, continúa, “y entonces también había un movimiento neonazi fuerte en Madrid, pero era impensable que hubiera pasado algo así. Estaban en los márgenes y no se sentían tan legitimados e impunes”.

