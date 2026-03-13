Los estrenos de teatro y danza de la semana

Una escena de 'Casi ninguna verdad', con texto y dirección de Cris Blanco.

Los críticos de ‘Babelia’ reseñan el nuevo ‘thriller’ cómico de Cris Blanco, el divertimento nuclear de Lucy Kirkwood y dos exigentes coreografías de la Compañía Nacional de Danza

BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO (CDN)

Casi ninguna verdad

Texto y dirección: Cris Blanco

Dramaturgia: Cris Blanco, Óscar Bueno Rodríguez y Anto Rodríguez. Reparto: Cris Blanco, Óscar Bueno Rodríguez, Nuria Crespo, Gloria March, Norberto Llopis, Espe López, Alberto José Lucena y Julia Romero. Teatro Valle-Inclán. Madrid. Hasta el 12 de abril

Cris Blanco entretiene al público con un ‘thriller’ cómico sobre creencias, inferencias, sesgos cognitivos, mentiras vestidas de largo y disimulos de toda índole, en una producción festiva del Centro Dramático Nacional.

Els Fills

Texto: Lucy Kirkwood. Dirección: David Selvas

Traducción: Cristina Genebat. Reparto: Emma Vilarasau, Mercè Aránega y Jordi Boixaderas. La Villarroel . Barcelona. Hasta el 29 de marzo

Mercè Aránega, Jordi Boixaderas y Emma Vilarasau brillan en este divertimento de Lucy Kirkwood en La Villarroel sobre las maneras de afrontar la vida y los peligros de la energía nuclear.

ALBA MURIEL (CND)

ROM (Range of Motion)

Dirección: Muriel Romero

Coreografías: ‘The second detail’, de William Forsythe, y ‘Become’, de Johan Inger. Compañía Nacional de Danza. Teatros del Canal. Hasta el 15 de marzo

La agrupación estatal presentó un programa doble con obras de William Forsythe y Johan Inger que reveló la fortaleza del conjunto

