Exteriores monitoriza la evolución de la guerra por si hubiera que evacuar a españoles de la región

El Gobierno no se plantea, al menos a corto plazo, una evacuación masiva de españoles de Oriente Próximo, ante la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha afectado a otros países de la región, pero monitoriza continuamente la situación por si en algún momento fuera necesario repatriar a una bolsa de españoles atrapados en un país del que no fuera posible salir, según fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha un Gabinete de Crisis para afrontar la que, por su volumen, podría ser la mayor crisis consular de la diplomacia española en los últimos años. Este domingo, el ministro José Manuel Albares cifraba en 30.000 el número de españoles en la región, aunque la cifra varía continuamente, pues muchos conciudadanos que se han visto sorprendidos por el cierre de aeropuertos internacionales con tanto tráfico como los de Doha (Qatar) o Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) están llamando a embajadas y consulados españoles para inscribirse.

Todas las embajadas españolas, según Albares, tienen un plan de evacuación preparado, pero su activación depende de cómo evolucionen los acontecimientos. Las condiciones, ha subrayado, son muy distintas entre unos países y otros, pues en algunos el espacio aéreo está cerrado, mientras que en otros se puede volar, aunque sea con restricciones, como sucedía este domingo con Arabia Saudí, Líbano, Omán o Jordania. Mientras en los primeros solo es posible una evacuación por tierra, que hasta ahora no se planteado –o esperar a la reapertura del espacio aéreo—; en los últimos es posible buscar billetes de avión o, en último extremo, fletar un vuelo para repatriarlos.

Albares ha pedido a los españoles que se encuentran en la región que permanezcan atentos a las recomendaciones de su ministerio y de las respectivas embajadas y, en caso necesario, contacten con el teléfono de emergencia consular, disponible 24 horas (91 000 1249 ). En todo caso, añadió, “para que un plan de evacuación tenga éxito hay que mantener la discreción hasta que haya concluido”.

Este domingo por la mañana, Albares mantuvo una reunión telemática con los 15 embajadores españoles en la región, los de Irán, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos, Baréin, Omán, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. Tras la reunión, el ministro quiso lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que, tras la primera jornada de combates, “ningún español se encuentra herido y, por supuesto, no hay ningún fallecido, se encuentran bien”, y ha subrayado que primera jornada de ataques y que la “prioridad absoluta” del Gobierno es la seguridad de los españoles que se encuentran en la región y del personal de las embajadas y sus familias. Por la tarde, en la reunión telemática que han mantenido los ministros de Exteriores de la UE, Albares ha pedido “coordinación a nivel europeo para proteger a nuestros ciudadanos”.

En declaraciones a TVE, Albares ha asegurado que no tiene información de que las bases de Rota y Morón hayan sido utilizadas en la operación Furia Épica lanzada por estados Unidos e Israel contra Irán. “De la información que yo tengo, en absoluto”, ha dicho. Según el jefe de la diplomacia española, las bases no se van a usar para nada que no esté incluido en el convenio con EE UU, “que tiene un perímetro y fuera de ese perímetro no se van a usar”.

No obstante, como adelantó EL PAÍS, dos de los cinco destructores desplegados en la base de Rota, el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, se encuentran frente a las costas de Israel como parte de la operación. Su cometido, según fuentes militares, es dar protección a Israel frente a los misiles lanzados por Irán en represalia por los ataques de Washingoyon y Tel Aviv. Ambos buques están equipados con el sistema Aegis y misiles interceptores SM-3, por lo que pueden cubrir los huecos de la Cúpula de Hierro, el escudo antimisiles balísticos de Israel.

En Líbano, los casi 700 cascos azules españoles han elevado el nivel de alerta, aunque de momento no se ha producido ninguna reacción por parte de Hezbolá, la milicia chií aliada de Teherán.