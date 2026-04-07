Israel y EE UU lanzan una oleada de ataques contra instalaciones civiles de Irán

El ejército de Israel ataca por primera vez la red ferroviaria, a horas de que expire el ultimátum de Washington. Trump amenaza con matar esta noche “una civilización entera”

Todo es violencia y malos presagios en Oriente Próximo a horas de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz. El presidente de EE UU ha venido amenazando al país con distintas hipérboles (“hacerlo desaparecer”, “volarlo todo”, “devolverlo a la Edad de Piedra”…) si no alcanza un acuerdo antes de las 20.00 en Washington (02.00 de este miércoles en la España peninsular). Este martes, el único resultado es más escalada bélica y retórica. Israel y EE UU están lanzando una oleada de ataques contra infraestructura civil, que incluye puentes, una planta petroquímica y, por vez primera, la red ferroviaria. Washington ha bombardeado además Jarg, la isla de donde salen casi todas las ventas iraníes de petróleo al exterior y que Trump amenaza con invadir. Y Trump recurre directamente al lenguaje genocida: “Una civilización entera va a morir esta noche”. La Guardia Revolucionaria iraní advierte de que responderá “más allá de la región” si Washington cruza “líneas rojas”.

El presidente estadounidense ha sentado las bases de lo que puede ocurrir esta noche con un mensaje en redes sociales en el que ha superado el nivel de violencia con el que había venido amenazando. Si en días previos había anunciado abiertamente su intención de cometer crímenes de guerra, con su promesa de destruir infraestructura civil y llevar a Irán a la “Edad de Piedra”, este martes subía su propia apuesta al amenazar con arrasar una civilización entera, como un moderno Gengis Kan armado con bombas MOAB y cabezas nucleares. “No quiero que ocurra, pero probablemente pase así”, pronosticaba.

Como ha venido ocurriendo desde el comienzo de esta guerra hace 39 días, el presidente cambiaba el tono de inmediato. En la frase siguiente de su mensaje dejaba abierta la posibilidad de un cambio de tercio en el último momento. “Ahora que tenemos un Total y Completo Cambio de Régimen, en el que mentes distintas, más inteligentes y menos radicalizadas se imponen, puede que algo revolucionariamente maravilloso pueda ocurrir, ¿QUIEN SABE?”

“Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más impotentes en la compleja y larga historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción, y muerte, acabarán por fin. Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán”, concluía en su mensaje.

Ya lo había anticipado en la víspera el secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegsteh: su país lanzaría este lunes su “mayor volumen de ataques” contra Irán en las casi seis semanas de guerra y este martes serían “incluso más”. Los intensos bombardeos de ambos aliados durante la jornada parecen un aviso de lo que puede venir, según Trump, si Irán no acepta su trágala: la destrucción de todos los puentes y centrales eléctricas en cuatro horas. “Podemos destruir el país en una noche, y esa noche puede ser mañana”, afirmó el lunes. Por la noche, el Departamento de Defensa cancelaba abruptamente una rueda de prensa de Hegseth y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, que había estado prevista para este martes a las 08.00 hora de Washington (14.00 hora peninsular española).

De momento, Israel y EE UU están atacando universidades, puentes y vías férreas, en Qazvin y Karaj. El ejército de Israel lanzó horas antes un “aviso urgente” a los iraníes de que usar los trenes o acercarse a las vías pone “sus vidas en peligro”. En Mashad, en el este de Irán, han detenido el servicio de trenes.

Bombardeo en Teherán, este martes. Francisco Seco (AP)

El ministro de Patrimonio Cultural de Irán, Seyed Reza Salehi Amiri, ha enviado una carta oficial al director general de la UNESCO, Jaled El Enany, porque el —ahora amenazado— ferrocarril transiraní es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2021. De 1.394 kilómetros de longitud, conecta el mar Caspio con el Golfo. El Ministerio pide a la UNESCO “adoptar de inmediato una postura firme” de condena, según la agencia de noticias ISNA.

Uno de los ataques nocturnos israelíes destruyó además una sinagoga en Teherán, según medios iraníes, que difundieron imágenes de textos en hebreo esparcidos entre los escombros del templo y declaraciones del representante de la comunidad judía en el Parlamento iraní, Homayoun Sameh: “El edificio de la sinagoga quedó completamente destruido y nuestros rollos de la Torá quedaron bajo los escombros”.

Catorce millones

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que tanto él como “más de catorce millones”, de los 90 millones de iraníes, “han declarado su disposición a sacrificar sus vidas para defender” su país. Teherán ya había advertido de que, en caso de escalada, dirigirá sus represalias contra instalaciones del Golfo, cuyas ciudades desérticas necesitan electricidad y agua.

Los mercados globales permanecen prácticamente paralizados desde la mañana, a la expectativa y sin apostar si Trump cumplirá o no sus amenazas. Pakistán media en el intercambio de mensajes entre dos países, Irán y EE UU, que se describen como vencedores y plantean al otro concesiones equivalentes a la rendición.

La principal propuesta sobre la mesa consiste en un alto el fuego temporal que implique la reapertura completa de Ormuz para luego negociar un acuerdo completo de paz. Teherán insiste en que no reabrirá Ormuz a cambio de un cese temporal de las hostilidades. Quiere un pacto que ponga fin a la guerra de forma permanente. A cambio de limitar su programa nuclear, pide garantías de que no sufrirá más agresiones —como las de junio de 2025 y el pasado febrero, por sorpresa en medio de negociaciones—, compensaciones por los daños que han dejado los bombardeos, el levantamiento de las sanciones y un protocolo para el tráfico seguro por Ormuz, vía de paso de un quinto del 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Israel, por su parte, sufre proyectiles diarios desde Irán y Líbano, pero apenas causan víctimas mortales y quiere seguir hasta debilitar Irán lo más posible. Según el medio digital Axios, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, telefoneó este lunes a Trump para exhortarle a no acordar un alto el fuego y seguir combatiendo.

Entierro de los muertos por un misil iraní en Haifa, este martes. ATEF SAFADI (EFE)

En este contexto de tensión, Bahréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han emitido este martes alertas de seguridad pública simultáneas. Riad ha cerrado brevemente el puente que lo conecta con Bahréin, como medida de precaución ante eventuales represalias iraníes.

Teherán busca trasladar una imagen de igualdad en el campo de batalla y extender el conflicto a los países árabes del Golfo, con la esperanza de que presionen a EE UU para ponerle fin. Este martes, ha vuelto a aplicar allí su regla de pagar con la misma moneda, al atacar instalaciones petroquímicas saudíes, en lo que la Guardia Revolucionaria define como una represalia por los ataques israelíes previos contra su planta petroquímica de Shiraz.

Precisamente, el embajador de Irán en Kuwait, Mohammad Toutounji, ha instado a las naciones del Golfo a utilizar en estas horas cruciales “todas sus capacidades diplomáticas y políticas” en Washington para evitar una mayor escalada, informa la Agencia France Presse.