Trump anuncia el rescate del segundo aviador y amenaza a Irán con “volarlo todo” si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el rescate —“gravemente herido”, pero con vida— del segundo tripulante del caza F-15 que Irán había derribado el viernes sobre su territorio y al que unos y otros buscaban desde entonces con ahínco, conscientes de la importancia de un cautivo de guerra estadounidense. El piloto ya había sido encontrado horas después del ataque. Resuelta su preocupación más urgente, Trump ha vuelto a bascular entre la amenaza (se plantea “volarlo todo” y “tomar el petróleo”) y el optimismo desmedido: ve posible un acuerdo este mismo lunes y ha extendido 24 horas su ultimátum a Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz y acordar el fin de la guerra. Ahora concluye en la tarde del martes en EE UU, que es la madrugada del miércoles en Irán. “¡Abrid el maldito estrecho, locos cabrones, o viviréis en el Infierno, ¡ya veréis! Alabado sea Alá“, ha escrito en su red social, Truth.

Con el rescate del segundo navegante, Trump logra una necesitada victoria, al más puro estilo de Hollywood, en un conflicto que ha superado varias veces su cambiante expectativa de duración. Estas operaciones de rescate suelen efectuarse de madrugada, muy rápido y con pequeños grupos de fuerzas de élite. En esta ocasión, se ha extendido durante horas, también con luz del día, e implicó a cientos de efectivos de operaciones especiales y otros militares, según el diario The New York Times.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país”, ha celebrado Trump en un largo mensaje en su red social, Truth. Las propias fuerzas estadounidenses dispararon contra unos aviones de transporte C-130 propios porque se habían quedado atascados en el barro y no querían que cayeran en manos iraníes.

El militar se había escondido en “las profundidades de las montañas de Irán”, en palabras del presidente republicano. Al principio no lo sabían ni los estadounidenses que intentaban rescatarlo ni los iraníes que intentaban capturarlo. La CIA inició una campaña de engaño para que Teherán pensase que lo había hallado y sacado del país en un convoy terrestre. Cuando encontró el escondite del aviador, transmitió la información al Pentágono, que organizó la operación de rescate, según la fuente citada por el periódico.

02:05 Marín retirado de EE UU: Una misión de rescate "plagado de riesgos" Un F/A-18E Super Hornet despega de la cubierta de vuelo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln', de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, el 1 de abril. Foto: US Navy (via REUTERS)

Irán ha tratado de rebajar la victoria que se arroga Trump. La Guardia Revolucionaria ha dado cuenta de la destrucción de varias aeronaves durante la misión de rescate y un portavoz militar iraní ha citado al menos un avión de transporte militar y dos helicópteros Black Hawk. El coronel Ebrahim Zolfagari, del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, ha señalado que derribó una de las aeronaves durante las “acciones desesperadas y hostiles del enemigo para rescatar a su piloto”. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha difundido una fotografía de una aeronave calcinada con la frase: “Si Estados Unidos consigue tres victorias más como ésta, quedará completamente arruinado”.

Señales de escalada

La guerra entra en su sexta semana con más señales de escalada que de lo contrario. Los mediadores en las conversaciones entre Washington y Teherán afirmaron el jueves que la vía diplomática ha llegado a un “punto muerto” y nadie ha dado cuenta de nuevos avances, con la suerte de los pilotos marcando la agenda del conflicto.

Israel, que quiere ampliar y continuar la guerra, está a la espera de la luz verde de Washington para atacar nuevas instalaciones energéticas iraníes, según un alto mando de defensa citado por la agencia Reuters. Viene pisando el acelerador en los últimos días, con bombardeos sobre una planta petroquímica, dos de las mayores fábricas de acero, una central eléctrica y, por cuarta vez, la central nuclear de Bushehr. Todo en medio de una supuesta moratoria de EE UU de los ataques a infraestructuras básicas para dar una oportunidad al diálogo.

Dos países tratan este domingo de insuflar vida contra reloj a la vía de las conversaciones: Egipto y Omán. El primero ha pedido a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo”. Su ministro de Exteriores, Badr Abdelaty, ha hablado por teléfono en las últimas horas tanto con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, como con el enviado especial de EE UU para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

Omán, que ya había mediado en varias rondas de negociaciones entre Wasghington y Teherán, organizó, por su parte, un encuentro con la diplomacia iraní para “analizar las posibles opciones para garantizar un paso fluido por el estrecho de Ormuz en las circunstancias que se vive en la región”, según la agencia oficial de noticias del sultanato.

Araqchi ha precisado en la red social X que sus representantes “nunca” se negaron a desplazarse a Pakistán para explorar la vía diplomática y que el problema reside en “las condiciones para poner fin de forma definitiva y duradera a la guerra ilegal que se nos impone”.

Los bombardeos de Israel y EE UU se han cobrado 3.531 vidas en Irán desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, según datos de este sábado de la organización opositora iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos. De ellos, al menos 1.607 eran civiles, incluidos 244 niños, de acuerdo con los datos de esta organización. La Media Luna Roja ha confirmado una cifra menor: 1.900 muertos y 20.000 heridos.

Tras sufrir dos ataques sorpresa de Israel y EE UU en menos de un año y siempre en medio de negociaciones, y envalentonada por la marcha de la guerra, Teherán quiere un cierre con garantías e indemnizaciones. El subsecretario de comunicaciones de la Presidencia, Seyyed Mehdi Tabatabaei, ha declarado este domingo que Irán solo abrirá el estrecho de Ormuz tras recibir una compensación por los daños de guerra mediante un “nuevo régimen legal” basado en las tasas de tránsito. Las amenazas de Trump reflejan “pura desesperación e ira” por su cierre, ha agregado.

Ataques cruzados a plantas industriales

Mientras, continúa el fuego cruzado. Irán sigue aplicando su estrategia de responder con la misma moneda. En la víspera, el ejército de Israel atacó el mayor complejo petroquímico de Irán, en la ciudad de Mahshahr, que tuvo que detener casi todas las operaciones, por el destrozo de dos plantas clave. Lo justificó en que “produce materiales químicos empleados en armas”.

Este domingo, Teherán ha hecho lo propio. Ha logrado un impacto directo contra una zona industrial cerca de Beer Sheva contra la que ya había disparado en dos ocasiones. La Guardia Revolucionaria ha anunciado ataques contra cinco objetivos, entre ellos “una refinería en Haifa que suministra combustible para aviones” del ejército israelí.

En el Golfo, la empresa bareiní Gulf Petrochemical Industries Company ha reportado un ataque con drones iraníes que incendió varias de sus unidades operativas, si bien está extinguido ya y no causó víctimas, según la agencia estatal de noticias. Emiratos Árabes Unidos había informado poco antes de incendios en una planta petroquímica en Abu Dabi, por la caída de restos de proyectiles tras la interceptación de un ataque desde Irán. Y la Corporación de Petróleo de Kuwait ha sufrido “pérdidas materiales significativas” por otro ataque con drones.

A última hora de la jornada, uno de los proyectiles ha impactado directamente en un edificio en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y los servicios de rescate aún buscan tres desaparecidos, que se temen entre los escombros. Las pesquisas iniciales apuntan a que el misil no detonó, pero sí echó abajo el inmueble.

Y desde Yemen, los hutíes —que se sumaron hace una semana a la guerra en apoyo de Irán— han vuelto a ir el sábado (aparentemente sin éxito) a por el principal aeropuerto de Israel, Ben Gurión, cerca de Tel Aviv. En mayo de 2025, cuando lanzaban misiles y drones contra el país en represalia por la masacre de Israel en Gaza, lograron sembrar el pánico, al impactar un proyectil cerca de una de las terminales.