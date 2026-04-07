Un atacante muerto y otros dos heridos en un tiroteo junto al consulado de Israel en Estambul

Tres hombres vestidos de camuflaje y con armas largas llegaron en coche hasta la legación diplomática. No había personal israelí en su interior

Tres hombres han protagonizo este martes un tiroteo con la policía turca junto al consulado de Israel en la ciudad de Estambul. Según las primeras informaciones de los medios locales, los agentes han abatido a uno de ellos y detenido a los otros dos. El tiroteo, que tuvo lugar en el distrito de Besiktas, duró en torno a 10 minutos. Los individuos vestían ropa de camuflaje, portaban mochilas y armas de cañón largo.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, ha informado de que fueron tres los atacantes, que se acercaron a la zona en coche. Los tres fueron “neutralizados”. “Es una acción que huele a provocación“ , ha dicho Gül.

Fotogalería El tiroteo en Estambul junto al consulado de Israel

El ministro de Interior, Mustafá Çiftci, ha aclarado que los autores de los disparos tienen relación con grupos armados religiosos, una probable referencia a grupos yihadistas. Çiftci ha explicado que se ha identificado a los atacantes y que llegaron a Estambul en un coche de alquiler desde la localidad de Izmit. “Uno de los terroristas tiene relación con una organización que explota la religión. Los otros dos son hermanos y uno de ellos tiene antecedentes por drogas”, ha dicho.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha precisado que no había personal diplomático en el consulado en Estambul en el momento del tiroteo, informa Antonio Pita. Fuentes consultadas por la agencia Reuters indicaron que tampoco hay en la Embajada en Ankara. Se mantiene una fuerte presencia policial armada en la zona cercana a la representación diplomática. Tres fiscales investigarán el caso, según ha informado el ministro de Justicia turco, Akin Gürlek.

Agentes de policía en la zona del suceso, este martes. Murad Sezer (REUTERS)

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]