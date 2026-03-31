La guerra de Irán según Trump: un atropellado relato con amenazas, contradicciones y onomatopeyas

Donald Trump saluda a los medios a su llegada a la Casa Blanca, Washington, el 29 de marzo. Asspciated Press / LaPresse Only italy and spain

El presidente de Estados Unidos da a diario su versión sobre la ofensiva en Oriente Próximo en comparecencias, entrevistas y mensajes en su red. “Puedo cambiar de opinión en segundos”, responde cuando le señalan incoherencias

El presidente Donald Trump no ha perdido oportunidad de contar ―y enrevesar― su versión sobre la guerra que emprendió contra Irán junto a Israel hace un mes. Desde el 28 de febrero, ha dado más de medio centenar de entrevistas, ha hablado en casi una veintena de discursos y eventos y ha respondido a preguntas de los medios una decena de veces a bordo, o a las puertas, del Air Force One, según la hemeroteca del medio estadounidense Roll Call, que reúne en su web todas las intervenciones del presidente. Al mismo tiempo, ha escrito más de 40 publicaciones sobre Irán en su red, Truth Social, ha compartido otra decena de veces artículos de la prensa que le son favorables y ha reposteado publicaciones de funcionarios que le dan la razón.

En la guerra contada por Trump ha habido de todo. Desde exaltaciones al “increíble” ejército estadounidense y críticas a sus antecesores, hasta repetitivos reportes de los golpes militares y constantes evocaciones al asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020 y a la operación Martillo de Medianoche contra Irán en junio pasado. También figuran amenazas a Teherán y acercamientos o reproches a la OTAN, a cuyos miembros llamó directamente “cobardes”. Hay, además, anuncios sobre la posibilidad (o imposibilidad) de una negociación y algunos deslices. “Tienen que abrir el estrecho de Trump... quiero decir, de Ormuz”, dijo el pasado 27 de marzo en Florida, en una conferencia sobre el futuro de la inversión saudí. “Perdón, lo siento mucho, qué error tan terrible. Las noticias falsas dirán que ‘lo dijo accidentalmente’. Ahora bien, conmigo no hay accidentes. No demasiados”, agregó, en medio de las risas del público. Ese día, no escatimó en onomatopeyas para describir la interceptación de misiles iraníes: “Fire, ¡boom!, fire, ¡boom!”.

Tampoco han faltado sus habituales broncas a los medios. Sobre todo cuando le han preguntado por su próximo paso o le han recordado que sus planes originales eran otros. “Puedo cambiar de opinión en cuestión de segundos”, contestó, en tono de reproche, a Fox News Radio cuando le preguntaron si tomaría la isla de Jark.

Este es el relato cronológico de la guerra según Trump.

28 de febrero: las razones para empezar una guerra

Unas horas después del inicio de la operación Furia Épica contra Irán, Trump desgrana sus objetivos:

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado formado por personas muy duras y terribles [...] Nunca podrán tener un arma nuclear”.

“Cuando hayamos terminado”, dice al pueblo iraní, “tomad el control”. “Estará en vuestras manos. Probablemente sea vuestra única oportunidad en muchas generaciones. [...] Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo voy a hacer esta noche. Ahora tenéis un presidente que os está dando lo que queréis, veremos cómo respondéis”.

Una vez confirma en Truth Social la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, da plazos difusos sobre el fin de la guerra: “Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. [...] Los bombardeos intensos y de precisión continuarán sin interrupción durante la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”.

1 de marzo: “Durará lo que sea necesario”

En una ceremonia de condecoración en la Casa Blanca, Trump alarga la duración de la guerra. “Sea cual sea el tiempo que lleve, está bien. Desde el principio dijimos que serían entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para aguantar mucho más tiempo. Hoy han dicho: ‘Bueno, el presidente quiere hacerlo muy rápido; después de eso, se aburrirá’. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto”.

3 de marzo: los aliados y el petróleo

Un reportero le pregunta cuál sería el peor escenario posible en esta guerra.

―Supongo que lo peor que podría pasar es que hiciéramos esto y luego llegara alguien tan malo como el anterior, ¿no? Pasas por todo esto y, al cabo de cinco años, te das cuenta de que has puesto a alguien que no es mejor.

En ese encuentro, el presidente también elabora su primer mapa de aliados. “Algunos países europeos han colaborado y otros no. Alemania ha estado genial. Creo que el jefe de la OTAN, Mark [Rutte], es fantástico. Pero algunos, como España, han estado fatal [...] Tampoco estoy contento con el Reino Unido, no estamos tratando con Winston Churchill".

Y aprovecha para minimizar los posibles impactos por el cierre del estrecho de Ormuz, que ha sido bloqueado por Irán: “Nunca he recibido tantos elogios por algo que he hecho. Así que, tenemos unos precios del petróleo un poco altos durante un tiempo. Pero en cuanto esto termine, van a bajar, creo. Incluso más que antes”.

El día le alcanza, incluso, para arremeter en Truth Social contra el partido Demócrata por sus críticas a la operación: “Estas personas están ENFERMAS, LOCAS y DEMENTES, pero EE UU, a pesar de todos ellos, ahora es MÁS GRANDE, MEJOR Y MÁS FUERTE QUE NUNCA. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!"

5 de marzo: quiere elegir al nuevo líder iraní

Trump dice que quiere influir en la elección del nuevo líder iraní, como ya lo hizo en Venezuela. “Una de las cosas que voy a pedir es la posibilidad de trabajar con ellos en la elección de un nuevo líder. No estoy pasando por todo esto para terminar con otro Jameneí. Quiero participar en la selección. Ellos pueden elegir, pero tenemos que asegurarnos de que sea alguien razonable para EE UU”, afirma en una entrevista con la revista Time.

6 de marzo: “No habrá ningún acuerdo salvo la rendición incondicional”

Trump asegura en Truth Social que “no habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL”. “Después de eso, y tras la elección de un(os) líder(es) GRANDE(S) y ACEPTABLE(S), nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO”. El 24 de marzo, Trump anunciará un plan de paz de 15 puntos para negociar con Irán y aplazará las negociaciones dos veces para darle tiempo a Teherán de decidir.

7 y 9 de marzo: días de felicitarse

El 7 de marzo, en Truth Social, se da las gracias a sí mismo, en nombre de los países de Oriente Próximo, por la intervención. “Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he dicho: ‘¡De nada!’. Irán ya no es el ‘matón de Oriente Próximo’; ahora es, en cambio, “EL PERDEDOR”, y lo será durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!“.

Dos días después, en un evento en la Florida, continúa su monólogo. “¿No es un gran nombre Furia Épica? Incluso mejor que Martillo de Medianoche, que también estuvo bastante bien", dice.

En entrevista con CBS, asegura que “la guerra está prácticamente completa”. “[Irán] no tiene Marina, no tiene comunicaciones, no tienen fuerza aérea. Sus misiles están reducidos a unos pocos. Sus drones están siendo destruidos, incluso sus fábricas. No les queda nada, en sentido militar,” dice y sostiene que van “muy adelantados respecto al calendario” de la ofensiva.

Ese día asiste a otro evento en Miami, donde se refiere a la situación de Ormuz. “No permitiré que un régimen terrorista mantenga al mundo como rehén e intente detener el suministro global de petróleo”, dice. En Truth Social asegura que el aumento del barril de crudo es “un pequeño precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de EE UU y del mundo” y que “solo los tontos pensarían lo contrario”.

Durante todo marzo, Irán controla el estrecho y el tránsito marítimo allí cae un 90%. El precio del petróleo se dispara.

11 y 13 de marzo: puede ganar la guerra en “una hora”

En un discurso en Kentucky, sostiene que la guerra se ganó el 28 de febrero. “Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste. Ganamos… en la primera hora, todo terminó“, sostiene, en frases inconexas.

Dos días después, la prensa vuelve a preguntarle cuánto cree que durará el conflicto.

—No puedo deciros eso. Tengo mi propia idea, pero ¿de qué sirve? Durará lo que sea necesario. .

Ese mismo día, en una entrevista en Fox News Radio, asegura que, si quisiera, podría terminar la guerra en una hora. “Podríamos colgar el teléfono y, en una hora, estaríais leyendo sobre la eliminación de plantas de energía nuclear o plantas de energía. Podríamos hacer cosas que serían tan malas que literalmente nunca podrían reconstruirse como nación de nuevo. Estamos intentando ser amables al respecto”.

14 de marzo: pide ayuda para abrir Ormuz

En Truth Social asegura que EE UU ya ha “derrotado y diezmado completamente a Irán”, pero que los países que reciben petróleo a través de Ormuz deben apoyar encargarse de ese paso. “Y nosotros ayudaremos, ¡MUCHO! EE UU coordinará con esos países para que todo transcurra de manera rápida, fluida y eficaz. Esto siempre debió haber sido un esfuerzo conjunto, y ahora lo será“. En otra publicación, llama expresamente a la cooperación a ”China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países“.

16 y 17 de marzo: rechaza toda la ayuda

Trump, ahora, no quiere guerras ni la ayuda de la OTAN. “Quiero guerras menos que cualquiera. Paz a través de la fuerza“, dice, desde el Despacho Oval.

Minutos después, la emprende contra la OTAN: “El problema es que siempre estaremos allí para ellos, pero ellos nunca estarán allí para nosotros”. Un día después, estalla en Truth Social: “Debido a que hemos tenido tanto éxito militar, ya no “necesitamos” ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN —¡NUNCA LA NECESITAMOS! Tampoco la de Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de EE UU, con diferencia el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!“.

21 de marzo y 23 de marzo: de 48 horas a cinco días de plazo para Irán

Durante la última semana, había sugerido que Irán buscaba una negociación, pero que EE UU no veía, aún, esa posibilidad. No obstante, el 21 de marzo, desata las presiones. “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz dentro de las 48 HORAS a partir de este preciso momento, EE UU atacará y aniquilará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS”, publica en Truth Social.

El lunes 23, cuando está por cumplirse el plazo, da cinco días más porque han iniciado “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán. Ese día dice a la prensa que ya hay “puntos principales de acuerdo”. “Hemos tenido conversaciones muy fuertes. El Sr. Witkoff [enviado especial a Oriente Próximo] y el Sr. Kushner [yerno de Trump ] las tuvieron. Fueron, yo diría, perfectas. Si siguen adelante con eso, se resolverá ese conflicto”. Asegura que una vez se cierre un acuerdo, “el precio del petróleo caerá como una roca”.

26 de marzo: otros 10 días de plazo

Irán niega estar en negociaciones con EE UU y rechaza el plan de 15 puntos propuesto por Trump.

El presidente vuelve a publicar en Truth Social. “Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘rogando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente [...] Será mejor que se tomen en serio esto pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS“.

Doce horas después ”a solicitud del Gobierno de Irán" da un plazo adicional hasta el 6 de abril. “Las conversaciones están en curso y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de los medios de noticias falsas y otros, van muy bien”, publica.

27 de marzo: “Fire, ¡boom!, fire, ¡boom!”

Se cumple un mes del inicio de la guerra contra Irán y Trump, en una conferencia sobre el futuro de la inversión saudí, lo resume así:

Esto no es una guerra: “Estamos cumpliendo todos y cada uno de los objetivos militares que establecí hace menos de cuatro semanas. De hecho, vamos como dos semanas adelantados respecto al plan. Lo llamamos operación militar, no guerra [...] En dos días, el daño ya estaba hecho. Ahora estamos solo atacando objetivos restantes”.

Ha sido “lo más increíble”: “Misiles lanzados. Los están lanzando bien. Estamos listos, 101 misiles vienen hacia ellos. Bien, tenemos como 11 segundos para tomar una decisión, y a los siete segundos: ¡fire, fire, fire!. La cosa más increíble. Fire, ¡boom! fire, ¡boom!“.

Esto es su legado: “Quisiera que mi legado sea recordado como el de un gran pacificador, porque realmente me considero uno, aunque no lo parezca ahora”.