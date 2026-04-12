Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán defiende su posición y acusa a Washington de “exigencias excesivas” en las conversaciones

Qué ha pasado en las últimas horas

Estas son las noticias más importantes sobre el conflicto en Oriente Próximo hasta las 20.30 de este sábado, 11 de abril:

Irán afirma que el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones con EE UU. La agencia estatal de noticias de Irán, Tasnim, ha informado sobre las negociaciones que se están celebrando en Islamabad entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo y ha afirmado que habrá una nueva ronda esta noche.

La Casa Blanca confirma que las conversaciones se están manteniendo directamente entre EE UU e Irán. No estaba claro que las delegaciones estadounidense e iraní fueran a encontrarse cara a cara, de ahí que EE UU haya confirmado el encuentro, el primero directo entre EE UU e Irán desde 1979.

Irán advierte que no habrá acuerdo si se priman los intereses de Israel en la negociación. “Continuaremos inevitablemente nuestra defensa con aún más vigor que antes, y el mundo enfrentará mayores consecuencias”, ha advertido el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref.

Dos buques militares de EE UU cruzan el estrecho de Ormuz para desminar la zona por primera vez desde que comenzó la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el ejército estadounidense ha empezado a “despejar” el estrecho de Ormuz y que todos los barcos iraníes dedicados a la colocación de minas han sido hundidos.

Tres superpetroleros cruzan el estrecho de Ormuz, los primeros desde el inicio del bloqueo iraní a finales de febrero. Los buques, con capacidad para unos dos millones de barriles cada uno, transportan petróleo de Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos, en un movimiento clave para aliviar la presión sobre el suministro energético global.

Israel convoca a la responsable de la Embajada española por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga. El Ministerio de Exteriores israelí ha afirmado que “el odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Al menos 13 muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano en medio de las conversaciones de Islamabad. Ayer el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones de hoy con Estados Unidos en Islamabad al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.