Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Teherán defiende su posición y acusa a Washington de “exigencias excesivas” en las conversaciones
Teherán afirma que Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones con EE UU
El vicepresidente de EE UU, J. D. Vance, ha anunciado este domingo en Islamabad que su país se retira de las negociaciones con Irán “porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias de EE UU” y porque, pese a un diálogo que se ha prolongado durante más de 15 horas, aún persisten diferencias significativas con el régimen de Teherán, entre otras, “ver una confirmación afirmativa de que Irán no buscará [dotarse de] armas nucleares. Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido a las negociaciones con Irán: “Independientemente de lo que suceda, ganamos”, ha declarado a los periodistas en la Casa Blanca.Por otro lado, el ejército de Estados Unidos ha afirmado que dos de sus buques de guerra han navegado a través del estrecho de Ormuz por primera vez desde que comenzó la guerra.
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Macron insta a Irán a avanzar hacia un acuerdo "vinculante" y pide garantizar la seguridad en Ormuz
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido a lo largo de este sábado una serie de contactos con líderes internacionales en los que ha abordado la situación en Oriente Próximo y ha instado a aprovechar las negociaciones en curso para avanzar hacia una desescalada duradera.
En una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Macron pedía aprovechar la oportunidad abierta por los diálogos en Islamabad para “allanar el camino hacia una reducción sostenible de las tensiones” y avanzar hacia “un acuerdo preciso y vinculante” que garantice la seguridad regional con la implicación de todas las partes. Ello, antes de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tomase la decisión de levantarse de la mesa de negociación abandonar la capital pakistaní ante la falta de acuerdo con Teherán. El mandatario francés subrayó además que corresponde a Irán “restaurar lo antes posible la libertad y la seguridad de la navegación marítima” en el estrecho de Ormuz, asegurando que Francia está dispuesta a contribuir a este objetivo. (Europa Press).
Pakistán da por concluidas las negociaciones y pide a partes que sigan con alto el fuego
La mediadora Pakistán dio por concluidas este domingo las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que comenzaron el sábado en Islamabad, y pidió a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles. (Efe)
Irán defiende su posición negociadora y acusa a EEUU de "exigencias excesivas" en las conversaciones
El Ministerio de Exteriores de Irán ha subrayado el carácter estratégico de la diplomacia en el contexto de las negociaciones que se están celebrando en Islamabad con mediación de Pakistán, al tiempo que ha insistido en su determinación de defender lo que considera los derechos e intereses nacionales frente a Estados Unidos, apenas unos momentos antes de que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunciase que no hay acuerdo con Teherán, poniendo sobre la mesa una “oferta final” antes de abandonar la capital pakistaní.
En un comunicado, la cartera iraní ha afirmado que “la diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán”, en una declaración en la que también ha asegurado que el país no ha olvidado “las traiciones y las fechorías de Estados Unidos” ni “los crímenes atroces cometidos por ellos y el régimen sionista durante las guerras impuestas segunda y tercera”. Teherán ha descrito la jornada de negociación en Islamabad como un día “largo e intenso”, en el que las conversaciones, iniciadas este sábado con mediación paquistaní, se han prolongado sin interrupción con el intercambio constante de mensajes entre las partes. (Europa Press)
EE UU dice que su "última" oferta a Irán es un "método de entendimiento" tras negociaciones
El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, afirmó este domingo desde Islamabad que han ofrecido a Irán “una propuesta muy simple”, que es la de un “método de entendimiento”, la que llamó su “mejor y última oferta”, a la espera de que Teherán la acepte o no. “Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, afirmó el líder de la delegación estadounidense en una comparecencia en la capital paquistaní, sede de las conversaciones entre las dos partes que se han alargado 21 horas sin llegar a un acuerdo. (Efe)
EE UU se retira de las negociaciones por falta de acuerdo
El vicepresidente de EE UU, J. D. Vance, ha anunciado este domingo en Islamabad que su país se retira de las negociaciones con Irán “porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias de EE UU” y porque, pese a un diálogo que se ha prolongado durante más de 15 horas, aún persisten diferencias significativas con el régimen de Teherán, entre otras, “ver una confirmación afirmativa de que Irán no buscará [dotarse de] armas nucleares.
“Cualesquiera que sean las deficiencias de la negociación, estas no se debieron a los paquistaníes, quienes realizaron una labor asombrosa y realmente se esforzaron por ayudarnos —tanto a nosotros como a los iraníes— a salvar las distancias y alcanzar un acuerdo. Llevamos ya 21 horas en ello y hemos mantenido varias discusiones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia”, afirmó Vance.
El vicepresidente de los Estados Unidos agradeció la mediación al primer ministro y al jefe del ejército de Pakistán, a quienes describió como “anfitriones increíbles”. “La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo; y creo que esto supone una mala noticia para Irán, mucho más que para los Estados Unidos de América. Por lo tanto, regresamos a los Estados Unidos sin haber alcanzado un acuerdo. Hemos dejado muy claro cuáles son nuestras líneas rojas: en qué aspectos estamos dispuestos a ceder ante ellos y en cuáles no. Y lo hemos expresado con la mayor claridad posible; sin embargo, ellos han optado por no aceptar nuestros términos”.
“Conversaciones a tres bandas y en persona”, según la Casa Blanca
Un alto funcionario de la Casa Blanca informó en la tarde de este sábado, hora de Washington (madrugada en Islamabad), de que las negociaciones con Irán “aún seguían”, “a tres bandas y en persona”. Desde Islamabad, el Gobierno iraní ha comunicado en una publicación en la red social X que, tras más de 14 horas, las conversaciones habían concluido y que expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos. “Las negociaciones continuarán a pesar de algunas diferencias persistentes”, añadía la publicación, aunque no especificaba cuándo se reanudarían. Un reportero de la televisión estatal iraní informó de que las conversaciones continuarían el domingo.
Teherán advierte que cualquier intento de cruzar Ormuz se topará con “una dura resistencia”
La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI, en sus siglas inglesas) ha advertido este sábado que cualquier buque militar que intente transitar por a través del golfo Pérsico “será tratado con severidad”. “La Armada del CGRI posee plena autoridad para gestionar el estrecho de Ormuz de manera inteligente. Únicamente se permite el paso de buques civiles bajo condiciones específicas”, ha declarado en un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.
Asimismo, ha desmentido las afirmaciones realizadas horas antes por el Ejército estadounidense, según las cuales dos buques norteamericanos habían transitado por el estrecho.
Trump advierte a China de “grandes problemas” si envía armas a Irán
La inteligencia estadounidense cree que China podría suministrar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, ha informado la CNN citando a tres personas familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia. La cadena de televisión señaló que existen indicios de que Pekín está trabajando para canalizar los envíos a través de terceros países con el fin de ocultar su procedencia.
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha advertido que si se confirma el envío, “China tendría grandes problemas”. “Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”, dijo el republicano a la prensa al ser preguntado por la información de la CNN. El mandatario ha abandonado la Casa Blanca rumbo a Florida.
La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecerse de ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín. Trump tiene previsto viajar en mayo al gigante asiático para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.
Trump afirma que EE UU ha ganado, independientemente de si Irán llega a un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha referido este sábado a las negociaciones en curso con Irán. “Independientemente de lo que suceda, ganamos”, ha declarado a los periodistas en la Casa Blanca. El mandatario añadió: “Hemos derrotado totalmente a ese país. Así que veamos qué ocurre: tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.
El republicano, que calificó de “muy profundas” las conversaciones, reiteró que su país tiene dragaminas en el estrecho de Ormuz. “Tenemos dragaminas desplegados. Estamos dragando el Estrecho”, ha dicho, asumiendo que Teherán pueda tener “probablemente un par de minas en el agua”. También advirtió a China contra la tentación de armar al régimen de los ayatolás. “China tendrá grandes problemas si envía armas a Irán”, ha dicho.
Miles de personas se manifiestan en Israel contra la guerra y el Gobierno
Varios miles de manifestantes se han manifestado este sábado en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades de Israel para protestar contra la guerra y el Gobierno, según informa Haaretz. Se trata de la sexta semana consecutiva de manifestaciones desde el inicio de la operación militar conjunta israelí-estadounidense contra Irán. “Nuestra protesta es contra un Gobierno que está incendiando toda la región”, ha afirmado el codirector de la organización Standing Together, Alon Lee Green.
Estados Unidos e Irán han hecho historia este sábado al abrir en Islamabad (Pakistán) negociaciones directas —las primeras desde 2015 y las de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979— para tratar de llegar a un acuerdo de paz. Mientras, en el golfo Pérsico —sea como muestra de buena voluntad, según los unos, o resultado de la presión, según los otros— tres superpetroleros cruzaban el estrecho de Ormuz, el primer tránsito significativo de crudo por ese paso que Teherán mantenía bloqueado y cuya apertura es clave en estas conversaciones.
Irán rechaza las afirmaciones de EE UU y niega la presencia de buques estadounidenses en estrecho de Ormuz
Irán ha rechazado las afirmaciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) sobre el supuesto despliegue de dos de sus buques en el estrecho de Ormuz para retirar las minas colocadas por Irán durante la guerra, mientras ambos países negocian la paz en Pakistán. “Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del Centcom sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz”, ha afirmado el portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, el coronel Ebrahim Zolfagari, según ha informado la televisión estatal iraní.
El portavoz castrense ha asegurado que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de las Fuerzas Armadas de Irán. Sus afirmaciones se producen poco después de que el Comando Central estadounidense informara en un comunicado de una operación naval para retirar las minas colocadas por Irán en Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.
Según el comando estadounidense, los dos buques destructores han transitado por el estrecho y el golfo Pérsico como parte de una misión para garantizar la seguridad del tráfico marítimo. (Efe)
Un niño llora junto al ataúd de su padre durante el funeral de 13 agentes de seguridad muertos en un ataque israelí en la ciudad costera libanesa de Sidón, Líbano, este sábado. / Emilio Morenatti / AP
Qué ha pasado en las últimas horas
Estas son las noticias más importantes sobre el conflicto en Oriente Próximo hasta las 20.30 de este sábado, 11 de abril:
Irán afirma que el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones con EE UU. La agencia estatal de noticias de Irán, Tasnim, ha informado sobre las negociaciones que se están celebrando en Islamabad entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo y ha afirmado que habrá una nueva ronda esta noche.
La Casa Blanca confirma que las conversaciones se están manteniendo directamente entre EE UU e Irán. No estaba claro que las delegaciones estadounidense e iraní fueran a encontrarse cara a cara, de ahí que EE UU haya confirmado el encuentro, el primero directo entre EE UU e Irán desde 1979.
Irán advierte que no habrá acuerdo si se priman los intereses de Israel en la negociación. “Continuaremos inevitablemente nuestra defensa con aún más vigor que antes, y el mundo enfrentará mayores consecuencias”, ha advertido el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref.
Dos buques militares de EE UU cruzan el estrecho de Ormuz para desminar la zona por primera vez desde que comenzó la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que el ejército estadounidense ha empezado a “despejar” el estrecho de Ormuz y que todos los barcos iraníes dedicados a la colocación de minas han sido hundidos.
Tres superpetroleros cruzan el estrecho de Ormuz, los primeros desde el inicio del bloqueo iraní a finales de febrero. Los buques, con capacidad para unos dos millones de barriles cada uno, transportan petróleo de Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos, en un movimiento clave para aliviar la presión sobre el suministro energético global.
Israel convoca a la responsable de la Embajada española por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga. El Ministerio de Exteriores israelí ha afirmado que “el odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”.
Al menos 13 muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano en medio de las conversaciones de Islamabad. Ayer el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones de hoy con Estados Unidos en Islamabad al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.
Netanyahu señala como objetivo del diálogo con Líbano alcanzar “un acuerdo de paz real”
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha señalado que las negociaciones directas con el Gobierno de Líbano, que tienen previsto comenzar este martes en Washington, tienen dos objetivos: “desmontar a Hezbolá” y firmar “un acuerdo de paz real” con Beirut que aguante el paso del tiempo. Ambos países carecen de relaciones diplomáticas desde la creación de Israel en 1948. Netanyahu no ha hablado de la posibilidad de un alto el fuego y ha reiterado que su campaña allí “continúa”. También ha defendido, frente a las críticas internas, los “enormes logros” obtenidos por su ejército en Irán, junto con el estadounidense, hasta el alto el fuego de este martes. “Hay gente que dice: no tenemos logros. Son logros enormes”, ha afirmado, antes de dar por erradicados los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán y señalar que habrá más aún.
Irán afirma que Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo en las negociaciones con EE UU
La agencia estatal de noticias de Irán, Tasnim, ha informado sobre las negociaciones que se están celebrando en Islamabad entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo y ha afirmado que el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo.
Irán ha acusado a Estados Unidos de continuar con sus “exigencias extravagantes” en las conversaciones y ha asegurado que se están realizando los últimos esfuerzos para reducir las discrepancias. Según Teherán, las conversaciones continúan en una nueva sesión de las conversaciones que se celebrará esta noche. (Reuters)
Israel es el país que más ha puesto en peligro el alto el fuego que Estados Unidos e Irán sellaron el martes en el último minuto y que ha parido las negociaciones de este sábado en Islamabad. La tregua comenzó con mal pie el miércoles, tras unas primeras horas de optimismo; no solo porque el Gobierno de Benjamín Netanyahu aceptase aplicarla en Irán (no quería, pero no tenía alternativa) pero excluyese Líbano, sino porque eligió justamente el primer día de tregua para lanzar en el país vecino su mayor oleada de bombardeos de la guerra.
Los ataques de Israel matan a más de 2.000 personas en Líbano desde el 2 de marzo
Los ataques de Israel han matado a más de 2.000 personas y han herido a más de 6.400 en Líbano desde el pasado 2 de marzo, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública de Líbano en un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa. (Efe)
Dos buques militares de EE UU cruzan el estrecho de Ormuz para desminar la zona por primera vez desde que comenzó la guerra
El ejército de Estados Unidos ha afirmado que dos de sus buques de guerra han navegado a través del estrecho de Ormuz por primera vez desde que comenzó la guerra. El comunicado señala que esta maniobra forma parte de un plan para comenzar a retirar minas de esta vía clave para el comercio mundial de petróleo.
El envío de los buques a través del estrecho tenía como objetivo “crear las condiciones para la limpieza de minas”, según ha publicado el Comando Central de Estados Unidos en la red social X. (Reuters)
Israel convoca a la responsable de la Embajada española por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga
Israel ha convocado a la encargada de negocios española en el país —la máxima representante de España tras la retirada de la embajadora— para recibir una reprimenda, a raíz de la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la festividad de la Quema de Judas en El Burgo, un pueblo de Málaga.
El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un comunicado en su cuenta de X en el que afirma que “el odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez”. El ministerio ha añadido que la encargada de negocios española ha sido llamada a consultas y ha criticado que el Ejecutivo español “guarda silencio” sobre el vídeo.
El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de siete metros con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu, en el marco de la tradicional Quema de Judas celebrada el Domingo de Resurrección. Según explicó a EFE la alcaldesa, María Dolores Narváez, la quema simbolizaba el mensaje “No a la guerra, al genocidio”. En 2025, la figura quemada en esta celebración fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Israel ha cargado contra España en reiteradas ocasiones en las últimas semanas por la postura del Gobierno español contra la guerra en Gaza y en Irán. La última vez fue el viernes, cuando Netanyahu acusó a España de librar “una guerra diplomática” contra Israel. Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza. (Efe)
Macron habla por teléfono con el presidente de Irán
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirma que ha hablado con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y le ha trasladado la importancia de desescalar la situación actual a través de las conversaciones de alto el fuego que se están celebrando entre EE UU e Irán en Pakistán.
“He subrayado la necesidad de que Irán restablezca la libertad de navegación y la seguridad en el estrecho de Ormuz lo antes posible, a lo que Francia está dispuesta a contribuir. Insistí en la importancia de respetar plenamente el alto el fuego, también en Líbano”, ha declarado Macron en una publicación en X. (Reuters)
Trump asegura que el estrecho de Ormuz “pronto estará abierto” y afirma que el liderazgo de Irán “está muerto”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra Irán en un mensaje en su red social Truth Social y ha afirmado que EE UU ha destruido “completamente al ejército de Irán, incluyendo toda su Marina, su Fuerza Aérea y todo lo demás”. “¡Su liderazgo está MUERTO!”, ha escrito. Además, Trump asegura que “el estrecho de Ormuz pronto estará abierto, y los barcos vacíos están yendo rápidamente a Estados Unidos para 'cargar”.
El Parlamento de Irak elige a Nizar Amedi como nuevo presidente del país
El Parlamento de Irak ha elegido al político kurdo Nizar Amedi como nuevo presidente del país, un cargo en gran medida ceremonial, tras las elecciones parlamentarias del pasado noviembre. Amedi, de 58 años, es exministro de Medio Ambiente y dirige la oficina política en Bagdad de la Unión Patriótica del Kurdistán desde 2024.
Irak debe ahora elegir a un primer ministro, una decisión especialmente sensible y seguida de cerca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en enero con retirar el apoyo de Washington a Irak, un importante productor de petróleo, si el ex primer ministro Nouri al-Maliki era designado para formar Gobierno.
Una alianza de bloques políticos chiíes con mayoría parlamentaria ha nominado a Al-Maliki, respaldado por Irán, lo que ha generado preocupación en Washington, que junto con Israel está librando una guerra contra Irán desde finales de febrero.
En Irak, que durante años ha mantenido un delicado equilibrio entre Irán y Estados Unidos, sus principales aliados, el primer ministro ostenta un poder significativo. Según el sistema de reparto de poder sectario del país, el primer ministro debe ser musulmán chií, el presidente del Parlamento musulmán suní y el presidente de la república, kurdo. (Reuters)
Tres superpetroleros cruzan el estrecho de Ormuz, los primeros desde el inicio del bloqueo iraní a finales de febrero
Tres superpetroleros han cruzado este sábado el estrecho de Ormuz, marcando la primera salida importante de crudo del Golfo Pérsico desde el bloqueo impuesto por Irán a finales de febrero. Los buques, con capacidad para unos dos millones de barriles cada uno, transportan petróleo de Arabia Saudí, Irak y Emiratos Árabes Unidos, en un movimiento clave para aliviar la presión sobre el suministro energético global. El paso se produce en paralelo al inicio de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para afianzar el alto el fuego anunciado el miércoles, superado el mes de conflicto.
Por su parte, Irán ha asegurado que obligó a un destructor estadounidense a retirarse cuando se aproximaba al estrecho, tras emitir un ultimátum de 30 minutos. Teherán considera el incidente una posible violación del alto el fuego, mientras que fuentes militares de EE UU sostienen que se trató de una operación rutinaria de “libertad de navegación” en aguas internacionales.
La Casa Blanca confirma que las negociaciones en Islamabad se está manteniendo directamente entre EE UU e Irán
EE UU, Pakistán e Irán están manteniendo una reunión directa en Islamabad, según un alto funcionario de la Casa Blanca. No estaba claro que las delegaciones estadounidense e iraní fueran a encontrarse cara a cara, de ahí que la oficina del vicepresidente J.D. Vance, que dirige la delegación de EE UU, haya confirmado el encuentro a los periodistas desplazados hasta Islamabad para cubrir las negociaciones, las primeras directas entre EE UU e Irán desde 1979.
Por parte de EE UU participan Vance, Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para misiones de paz; Jared Kushner, yerno de Donald Trump y consejero áulico del presidente; y otros altos funcionarios como el viceconsejero de Seguridad Nacional, Andrew Baker; y Michael Vance, consejero especial del vicepresidente para Asia.
“Un equipo completo de expertos estadounidenses en las áreas temáticas pertinentes se encuentra presente en Islamabad. Expertos adicionales brindan apoyo desde Washington”, señala la información transmitida por el grupo de periodistas estadounidenses que han viajado a Islamabad. No se ha detallado la identidad de los interlocutores iraníes ni paquistaníes.
EE UU revoca el estatus de residencia de varias personas vinculadas a una exvicepresidenta iraní
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha anunciado haber revocado el estatus de residencia de varias personas vinculadas a la exvicepresidenta de Irán para Asuntos de la Mujer y la Familia, Masoumeh Ebtekar. En una publicación en X, Rubio ha anunciado la cancelación de las visas del hijo de Ebtekar, Eissa Hashemi, así como las de su esposa e hijo, porque “nunca se les debería haber permitido beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país”. Dichas personas se encuentran bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU (ICE, en sus siglas inglesas), a la espera de ser deportados.
Rubio afirma en la citada publicación: “Masoumeh Ebtekar —también conocida como ‘Screaming Mary’— fue la portavoz de los terroristas islámicos que irrumpieron en la Embajada de EE UU en Teherán en 1979 y mantuvieron como rehenes a 52 estadounidenses durante 444 días, sometiéndolos a palizas, hambre y ejecuciones simuladas”. “EE UU nunca puede convertirse en hogar para terroristas antiamericanos o sus familias —y bajo la Administración Trump, nunca lo será”, añade el titular de Exteriores.
A principios de abril, Rubio también revocó el estatus de residencia de varias mujeres iraníes, alegando que eran familiares del difunto general de división iraní Qassem Soleimani. Medios de comunicación iraníes se hicieron eco del desmentido de la hija de Soleimani, Zeinab Soleimani, acerca de que las dos mujeres detenidas tuvieran vínculo alguno con el fallecido líder de la Fuerza Quds, que fue asesinado en un ataque con drones de EE UU en Bagdad en enero de 2020.
Israel afirma que ha atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano desde ayer
El ejército israelí ha afirmado a través de su cuenta de X que en las últimas 24 horas ha atacado más de 200 objetivos de la milicia Hezbolá en Líbano. “La Fuerza Aérea continúa atacando infraestructuras de la organización terrorista y apoyando las operaciones de las fuerzas terrestres que operan en el sur de Líbano”, afirma el comunicado del ejército.
Los ataques continúan a pesar de que Israel y el Gobierno de Líbano han acordado mantener conversaciones para negociar el desarme de Hezbolá la próxima semana en Estados Unidos.
Trump afirma que Estados Unidos está “despejando” el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social que el ejército estadounidense ha empezado a “despejar” el estrecho de Ormuz y que todos los barcos iraníes dedicados a la colocación de minas han sido hundidos.
Por su parte, la televisión estatal iraní ha comunicado que “un alto cargo militar iraní ha negado esta tarde que ningún buque estadounidense haya cruzado el estrecho de Ormuz”. (Reuters)
Las delegaciones de EE UU e Irán inician en Islamabad las negociaciones para un acuerdo de paz
La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, y la iraní que lidera el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ya han dado comienzo a las negociaciones de paz en Islamabad (Paquistán), según fuentes de ambas partes. El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha advertido que si se priman los intereses israelíes en las negociaciones de este sábado entre EE UU e Irán “no habrá acuerdo” y “el mundo enfrentará mayores consecuencias”.
EE UU niega que haya accedido a desbloquear parte de los activos congelados de Irán
Un alto funcionario de Estados Unidos ha desmentido las informaciones de prensa que aseguraban que Washington había accedido a liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz. “Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado aún”, ha asegurado la fuente oficial estadounidense en un mensaje a los periodistas que viajaron con la Casa Blanca a Islamabad para cubrir las negociaciones.
El desmentido responde a informaciones sobre un supuesto acuerdo para desbloquear fondos iraníes retenidos en Catar y otros bancos internacionales. Las versiones de prensa, que citaban a una “fuente iraní de alto nivel”, aseguraban que el desbloqueo del dinero dependería de que Irán garantizara el paso seguro por el estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades. Teherán ha mantenido que cualquier acuerdo permanente debe incluir el fin de las sanciones financieras y el cese de la guerra en el Líbano. (Efe)
Al menos 13 muertos en nuevos ataques israelíes en Líbano en medio de las conversaciones de Islamabad
Al menos 13 personas han muerto en las últimas horas en ataques israelíes sobre el sur de Líbano en el marco de la ofensiva militar israelí lanzada el 2 de marzo contra la milicia de Hezbolá y que no ha cesado a pesar del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Cabe recordar que este viernes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, condicionó el comienzo de las negociaciones de hoy con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.
En Kafarsir, en el distrito de Nabatiye, han muerto cuatro personas, incluido un trabajador del Ministerio de Sanidad libanés, y cuatro personas más han resultado heridas, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Por otra parte, la aviación israelí ha atacado al amanecer la localidad de Mefdún, también en Nabatiyé, y ha matado a tres personas en un edificio residencial, informa NNA.
Asimismo ha sido bombardeada por la aviación israelí la aldea de Tul Nabatiyé, donde varios edificios de viviendas han quedado destruidos y han muerto tres personas, uno de ellos miembro de la Autoridad Sanitaria. Otras tres personas han resultado heridas, incluido un trabajador sanitario. También se ha informado de tres muertos en un ataque israelí en Zifta, igualmente del distrito de Nabatiyé. Uno de ellos era trabajador de la Defensa Civil Libanesa. Dos personas más han resultado heridas. (Efe)
Sharif recibe a Vance tras reunirse por separado con la delegación de Irán
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha recibido al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación de Irán, en un movimiento que aparentemente marca el inicio formal de las negociaciones de paz en Islamabad. “Al dar comienzo hoy las Conversaciones de Islamabad, el Primer Ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, mantuvo una reunión con Su Excelencia JD Vance, Vicepresidente de los Estados Unidos de América”, ha informado la oficina del primer ministro sin precisar cómo continuarán las conversaciones. (Efe)
Irán recuerda homenajea a las víctimas del bombardeo a una escuela
La delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha viajado a las negociaciones de paz con Estados Unidos, que están teniendo lugar en Islamabad (Pakistán), portando las mochilas de tres niñas y un niño muertos en el bombardeo estadounidense a una escuela infantil en Minab, durante los primeros días del conflicto, en el que fallecieron unas 175 personas, la mayoría menores de edad.
EE UU habría aceptado liberar activos iraníes congelados, según fuente de Teherán
Un alto funcionario iraní ha avanzado que Estados Unidos habría accedido a liberar activos financieros iraníes congelados en Qatar y en otros bancos extranjeros, en lo que Teherán interpreta como una señal de “seriedad” por parte de Washington en el marco de las conversaciones en Islamabad.
La fuente iraní, que ha pedido mantenerse en el anonimato debido a la sensibilidad del asunto, ha explicado que esta medida estaría directamente vinculada a la seguridad del tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, un punto que será clave en las negociaciones. (Reuters)
Una columna de humo tras un ataque aéreo en Líbano. / Amir Cohen / REUTERS
Israel continúa con ataques en el sur del Líbano y sus cazas sobrevuelan Beirut
El ejército israelí ha continuado este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas han sobrevolado la capital, Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego, han informado medios oficiales.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) ha dicho que Israel ha atacado diferentes localidades del sur del país mediterráneo, como Mansouri, Jouya, Qantara o Tebnine, donde un bombardeo ha impactado “cerca” de un hospital público, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas en estas acciones.
Además, la agencia estatal ha afirmado que “el enemigo israelí ha roto la barrera del sonido en dos ocasiones, con aviones de guerra volando a baja altitud sobre Beirut” y los suburbios meridionales de la capital conocidos como el Dahye, que han sido duramente castigados por Israel desde el inicio de las hostilidades con Hezbolá el pasado 2 de marzo. (Efe)
Irán advierte que no habrá acuerdo si se priman los intereses de Israel en la negociación
El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, ha advertido que si se priman los intereses israelíes en las negociaciones de este sábado entre EE UU e Irán “no habrá acuerdo”. “Si negociamos en Islamabad con representantes de America Primero, es probable un acuerdo beneficioso para ambas partes y el mundo. Sin embargo, si nos enfrentamos a representantes de Israel Primero, no habrá trato; continuaremos inevitablemente nuestra defensa con aún más vigor que antes, y el mundo enfrentará mayores consecuencias”, ha advertido en su cuenta de X.
Seyed Abbas Araghchi es ministro de Exteriores de Irán y una de las pocas caras visibles del actual régimen. El pasado 1 de marzo, un día después de que Estados Unidos e Israel iniciasen de forma coordinada su ofensiva contra el aparato militar y de poder iraní, afirmó que su país había tenido dos décadas para “estudiar las derrotas del ejército estadounidense” y aprender las lecciones. Los bombardeos, continuó Araghchi, no iban a tener impacto en sus capacidades para llevar la guerra hasta donde Teherán quisiera. El jefe de la diplomacia iraní utilizó para argumentarlo la expresión “defensa en mosaico descentralizada”. Tras la muerte en casi seis semanas de al menos 11 altos cargos iraníes con responsabilidades militares y después de sufrir el bombardeo diario contra sus baterías de misiles y drones, la fuerza naval y su industria defensiva, Teherán mantiene fuerza para seguir atacando a Israel y a los vecinos del Golfo. Araghchi no andaba muy desencaminado.
La delegación de EE UU liderada por J.D. Vance llega a Islamabad para negociar con Irán
La delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra.
“La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance, ya se ha encontrado en Islamabad. La comitiva ha aterrizado hace unos momentos en la base aérea de Nur Khan en aviones separados”, ha informado una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.
Vance ha viajado acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, horas después de que la delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha llegado también a la capital paquistaní.
Según las imágenes difundidas, Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, antes de ser trasladado a la denominada “Zona Roja” de la capital, la zona administrativa donde han sucedido las negociaciones bajo una estricta vigilancia militar. (Efe)
El hotel Serena, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores en Islamabad, y donde el Gobierno de Pakistán suele mantener algunas de sus reuniones con líderes extranjeros de mayor peso, es desde este viernes una fortaleza inexpugnable. Allí se han dado cita este sábado Estados Unidos e Irán en medio de una desconfianza total, cada uno con su equipo titular de negociadores, para tratar de alcanzar una salida a una guerra que, en sus 40 días de duración hasta el frágil alto el fuego del pasado miércoles, ha matado a unas 6.000 personas (de ellas, más de 3.000 en Irán y al menos 1.500 en Líbano). También ha afectado directamente a 14 países, sobre todo en el golfo Pérsico, alterado la crucial ruta de exportación de hidrocarburos del estrecho de Ormuz y atizado el temor incluso al uso de armas nucleares por parte de Washington.
Trump desea suerte a Vance para las negociaciones en Pakistán: "Tenemos un buen equipo"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado este viernes suerte a su vicepresidente, JD Vance, quien encabeza la delegación de Estados Unidos enviada a Pakistán, país que acoge este sábado las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades con Irán tras una tregua temporal de dos semanas. “Veremos cómo resulta. Así que son JD y Steve (Witkoff) y Jared (Kushner). Tenemos un buen equipo, y se reúnen mañana. Veremos cómo sale todo”, ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.
Al ser preguntado por el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, Trump ha aseverado que “no (lo) permitirá”, alegando que se trata de aguas internacionales. “Nadie sabe si lo están haciendo, pero si lo están haciendo, no vamos a permitir que suceda”, ha reiterado. Asimismo, el magnate neoyorquino ha garantizado que la circulación por el estrecho se reanudará de inmediato ya que el canal “se abrirá automáticamente”. “No será fácil. No será, diría yo esto, lo tendremos abierto bastante pronto”, ha apostillado, asegurando que “no será necesario un plan alternativo”. (EP)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 11 de abril.
El equipo negociador de Irán, liderado por Mohamad Baqer Qalibaf, ya ha llegado a Islamabad para negociar este sábado con Estados Unidos una salida al conflicto iniciado tras la ofensiva de Israel y EE UU contra Teherán.
Irán ha condicionado el inicio de estas negociaciones al levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y a que la tregua se extienda a Líbano.
Por otro lado, Líbano ha anunciado que comenzará conversaciones de alto el fuego con Israel el 14 de abril en Washington, después de que Benjamin Netanyahu ordenara iniciar contactos, aunque mantiene su rechazo a una tregua en el país vecino, donde ya han muerto más de 1.900 personas.
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