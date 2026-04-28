El veterano ‘Documentos TV’ cambia su imagen, sintonía y cabecera para celebrar sus 40 años en antena

En televisión alcanzar las cuatro décadas de emisión es algo al alcance de muy pocos. Ya no queda casi nada de la parrilla de hace 40 años (cuando no existían ni las privadas), pero hay espacios como Documentos TV que se niegan a perder su sitio. Para celebrarlo, el programa estrena este jueves a las 23.15 en La 2 el documental especial de producción propia 40 años contando el mundo, con el que repasan una vida dando noticias, y dan la bienvenida a una nueva época con nueva imagen, sintonía y cabecera.

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El espacio de documentales dirigido por la periodista Pilar Requena celebra esta fecha redonda recordando 80 de los 1.200 documentales emitidos desde el primero, Juan Carlos I, rey de todos los españoles, una coproducción de TVE con la británica BBC y que entonces lanzaba Miguel Veyrat en este contenedor. El especial que lo recordará contará con expertos y fragmentos de los documentales emitidos, sobre el accidente de Chernóbil, “la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y un momento de fortalecimiento del multilateralismo”, explica la exsecretaria general adjunta de la ONU, Cristina Gallach, en el documental del que se hace eco la nota de RTVE. No es para menos ya que Documentos TV es el tercer formato de documentales más longevos del mundo, tras el pionero, Panorama, de BBC, que se estrenó en 1953, y Frontline de la estadounidense PBS, que empezó en 1983.

Cuatro décadas de acontecimientos históricos que recuerdan, por ejemplo, el 11-S y cómo eso afectó a los sucesos que llegaron luego: “como el nacimiento de Dáesh, las primaveras árabes, la invasión de Irak o la continuación del eterno conflicto palestino-israelí“. “Los palestinos tienen derecho a un Estado, pero esta solución está más alejada porque el proyecto de Netanyahu es destrozar toda posibilidad de paz”, denuncia el catedrático de Ciencia Política y ensayista, Sami Naïr, en el documental. También apuntan que el cambio climático tendrá su espacio, igual que ha ido ganando peso en el programa que mirará al futuro con la inteligencia artificial, y lo que trajo internet y los móviles.

Logo del 40 aniversario de 'Documentos TV'. RTVE

Al futuro mira también el diseñador gráfico Pablo Piñeiro que con la nueva cabecera y grafismo ha querido dar “una imagen igual de clara y contundente que Documentos TV y que fuese lo más atemporal posible”. La nueva cabecera es un recorrido por los últimos 40 años de acontecimientos, mientras que la nueva música de Carlos Liger y Emilio Morales “busca reforzar la identidad emocional y narrativa, aportando una sonoridad más contemporánea sin perder su esencia sobria y rigurosa”. Los compositores explican que para ellos "Documentos TV representa un referente en la televisión pública, un espacio de mirada profunda y compromiso con la realidad, imprescindible, de reflexión y verdad”.

El documental 40 años contando el mundo es una producción de TVE con guion de Pilar Requena y Milagros de Diego, realización de Marta Balabasquer, imagen y sonido de Irene Martín y Pablo Echeíta, montaje de Blanca Zabala, sonorización de Senén Feito, ambientación musical de Manuel Lagullón y Javier de la Morena, producción de Rodrigo O’Cleiry, postproducción de Juan A. Villatoro y diseño gráfico de Pablo Piñeiro.

Nuevo logo de 'Documentos TV'. RTVE

A lo largo de estos 40 años, los documentales del programa, recuerda la cadena, han recibido más de cinco Oscar, uno de ellos por El largo camino a casa, y otras tantas nominaciones; más de ocho Emmy, tres Ondas, uno de ellos en 1988 con Yoyes, producido por TVE, y otro del Jurado, en 1991 por El caso 112, también de producción propia.