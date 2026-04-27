El ejército israelí amplía el alcance de sus ataques en Líbano pese al alto el fuego

La aviación bombardea la Becá mientras el intercambio de golpes con Hezbolá y el número de víctimas mortales en suelo libanés se asemejan cada vez más a una guerra abierta

El ejército israelí ha bombardeado este lunes el valle de la Becá, en el este de Líbano. Es la primera vez desde el pasado 16, cuando comenzó un frágil alto el fuego con Hezbolá que cada día se parece más a una guerra abierta. Desde el domingo, la ofensiva israelí ha causado más de veinte muertos en Líbano. Los primeros días de tregua redujeron significativamente el ritmo de los ataques israelíes, pero el intercambio de fuego ha ido creciendo, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenando “fuertes” bombardeos y el líder de Hezbolá, Naim Qasem, asegurando que seguirá luchando “para responder a la agresión israelí”.

Este lunes, mientras las autoridades sanitarias libanesas elevaban a 2.521 los muertos en la guerra en Líbano iniciada el 2 de marzo, la aviación militar israelí lanzó una oleada de bombardeos en la Becá, uno de los tres puntos con más presencia de Hezbolá, junto con el sur del país y Dahiye, a las afueras de Beirut.

Israel no bombardea en la capital desde hace dos semanas. Pocos días antes, reaccionó al acuerdo de tregua entre EE UU e Irán con un brutal ataque en Dahiye para dejar claro su rechazo a aplicar el alto el fuego en Líbano. La agresión, que fue parte de una ofensiva a escala nacional con 160 bombas en 10 minutos, mató a más de 300 personas en Líbano.

Donald Trump le exigió entonces bajar el ritmo y eximir la capital, por lo que ha centrado desde entonces los bombardeos en el sur y, sobre todo, la destrucción sistemática de aldeas en la primera franja fronteriza. Es un casi del 6% del país con 55 aldeas en el que, como hizo en Gaza, el ejército se está ayudando de contratistas privados para echar abajo las infraestructuras, incluidas todas las casas, de forma que solo queden en pie un puñado de localidades cristianas.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes a Hezbolá de “socavar” el alto el fuego con sus ataques. En los últimos días, con la escalada en el intercambio de fuego, la milicia ha retomado sus cohetes y drones contra el norte de Israel, tras unos primeros días más centrados en emboscadas contra las tropas. En un encuentro en Jerusalén con la coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Jeanine Hennis, ha cifrado en torno a 10.000 los cohetes, misiles y drones lanzados por la milicia contra Israel desde el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní reabrió el frente contra Israel, según un comunicado difundido por su oficina.

Sin alternativa a la guerra

Hezbolá reiteró el lunes su rechazo a un alto el fuego que permite a Israel lanzar ataques sobre Líbano. En un discurso emitido por la televisión Al Manar y la radio Al Nour, los medios afiliados al movimiento chií, el secretario general de la organización ha desmarcado a Hezbolá del proceso diplomático que el gobierno libanés ha iniciado con el israelí, y ha sugerido que la milicia mantendrá las armas en alto hasta que el ejército israelí desaparezca “del último centímetro” que ocupa en una franja fronteriza en el sur de Líbano.

Personas rebuscan entre los escombros de una casa gravemente dañada tras los ataques israelíes en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut (Líbano), el sábado. Hassan Ammar (AP)

La advertencia del líder de Hezbolá llega en medio del recrudecimiento de los ataques cruzados. Tras adherirse a la tregua durante los primeros días del cese, la milicia retomó las hostilidades contra las tropas israelíes en Líbano —matando a un soldado e hiriendo a otros seis— y contra las comunidades del norte de Israel, después de constatar que el ejército israelí se acoge a la libertad de acción que le garantiza el cese.

Los ataques en territorio libanés, que Israel vincula con objetivos de la milicia, provocan durante las últimas horas el mayor número de víctimas mortales desde el inicio de la frágil tregua. Este lunes, un misil en Souaneh, un municipio a cinco kilómetros de la frontera, ha matado a dos personas, incluyendo una mujer, y ha herido a otras cuatro —todos, de niños a abuelos, de la misma familia―. El domingo, el Ministerio de Sanidad registró 14 víctimas mortales, la jornada más mortífera durante el cese.

Mientras Beirut intenta cortar la guerra en la mesa de negociaciones y el sur se vacía nuevamente de población civil, Hezbolá, que el domingo advirtió que las convenciones internacionales le permiten responder a las acciones israelíes, da señales de estar preparándose para llevar la confrontación al siguiente nivel.

Este lunes, un “líder militar” de la organización habría declarado al medio catarí Al Jazeera, bajo condición de anonimato, que el grupo activará escuadrones suicidas para impedir que el ejército israelí arraigue su presencia en Líbano. Será, según precisó esa fuente, “un regreso a las tácticas de la década de los 80”, cuando Israel ya ocupó el sur de Líbano durante dos décadas en un proyecto en el que se embarró, con más de 600 soldados muertos. “Grandes grupos de atacantes suicidas serán desplegados en el sur de Líbano ocupado”, ha advertido el miliciano. Allí, anticipa, “se enfrentarán a los soldados enemigos en las aldeas ocupadas”.