El café de Costa Rica, frente a la tormenta perfecta: fertilizantes más caros, calentamiento y un mercado volátil

Costa Rica es una rareza en términos de producción cafetalera. Aunque aporta menos del 1% de la producción mundial, por décadas ha hecho de su grano de alta calidad una bandera representativa de la historia del pequeño país centroamericano, con una ley especial, alto componente social, una creciente tendencia a la sostenibilidad ambiental y un rol clave dinamizador de la economía de los pueblos. Es el regalo que llevan los ticos a sus amigos extranjeros y símbolo nacional por ley, factor de identidad y motor de la economía cuando se consolidaba el Estado de bienestar, décadas atrás. Es el “grano de oro” que enmarca el escudo nacional y que financió la construcción del Teatro Nacional a finales del siglo XIX inspirado en la Ópera de París, pero el panorama ha ido cambiando y el año 2026 se presenta como un momento crítico.

Con el envejecimiento de los productores, el auge inmobiliario, la dependencia de mano de obra migrante y los efectos del cambio climático, muchos cafetales desaparecieron en décadas recientes, pero la situación empeoró tras el shock internacional de la pandemia de covid-19, al sobrevenir una severa depreciación del dólar perjudicial para al sector que exporta el 85% de su producción, con efectos que apenas se pudieron disimular por los buenos precios internacionales en 2024 y 2025. Ahora, el 2026 trae noticias adicionales: las cotizaciones de los mercados han menguado y el precio de los fertilizantes ya se infló por las alteraciones en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, por los enfrentamientos armados en Oriente Próximo que se desataron el 28 de febrero.

“La caficultura costarricense enfrenta una encrucijada crítica y la posibilidad de una tormenta perfecta en la cosecha 2026-2027”, publicó en marzo el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la entidad pública creada por una ley especial de 1933 para regular, investigar, promover y ahora también financiar la industria del café en la nación que ocupa la casilla 15 en volumen de producción mundial, pero que prioriza la calidad. El momento trae implicaciones existenciales para el producto de mayor tradición en el país si se considera que la cantidad de productores viene en picada. Ahora son 24.500, pero hace una década la cifra era el doble y a principios del siglo actual, el triple, según cifras oficiales. Sobre todo han disminuido los más pequeños, de menos de 100 fanegas por año, aunque siendo la gran mayoría: en 2015 eran el 92% del total y ahora son el 84%. Las marcas Starbucks y Britt son sólo nombres referentes entre un mar de actores anónimos.

Planta con brotes de café, en la Finca Rancho Arizona. Miguel Andrés

En área cultivada, las hectáreas con café son un 27% menos de lo que había en el año 2000, pero el momento podría acelerar la tendencia. “Si no cambian las cosas, podríamos ver la salida de 3.000 productores en el corto plazo”, dice Gustavo Jiménez, director ejecutivo de ICAFE, quien insiste en ver el café como un servicio más que un producto, por el valor que tiene en la dinámica social del país, aunque impacta menos del 0,1% en el PIB nacional y está lejos de pesar en la economía como en mitad del siglo XX, cuando un presidente decía que el mejor ministro de Finanzas del país era una buena cosecha de café.

“Estamos en una situación frágil, no apocalíptica, pero sí compleja”, dice Jiménez antes de señalar que espera la propuesta del Gobierno de Laura Fernández a partir del 8 de mayo, aunque llega con la promesa de continuar las líneas de Rodrigo Chaves, quien más bien ha defendido como virtuosa la depreciación del dólar frente al colón, resultado de la abundancia de moneda extranjera y causante de pérdidas de casi 30% en los últimos tres años en el ingreso de quienes reciben sus pagos en dólares. “Siempre ha habido un apoyo fuerte del Estado, pero ahora parece que hay otros intereses”, lamenta.

Las propuestas, sin embargo, no deben venir sólo del Gobierno, remarcan en ICAFE. Pese a las dificultades, la mayoría de productores ha expresado el deseo de seguir trabajando el café, conscientes del prestigio mundial reflejado en el diferencial favorable en los precios internacionales del grano arábica costarricense. Esto conlleva decisiones en cada finca, sobre todo para revertir la disminución de la productividad, que marca un insatisfactorio promedio nacional de 21 fanegas por hectárea. También obliga a modernizar el negocio y a incorporar nuevas generaciones. “La pregunta es si queremos seguir y cómo”, exclama Jiménez mientras muestra datos del total de cosecha proyectada para el año 2025-2026: 1.563.000 fanegas, la más baja del siglo y más allá.

Muestra de café costarricense de la Finca Rancho Arizona. Miguel Andrés

Las respuestas varían entre el pesimismo y la creatividad o el empeño, advierte Martín Hidalgo, que como gerente técnico en ICAFE recorre todo el país dando capacitaciones y asesorías a finqueros que no siempre quieren que les digan cómo hacer. Hay casos como el de R.A., de 62 años, propietario de una finca de 22 hectáreas en Alajuela, al oeste del Valle Central, quien rechazó conceder una entrevista con el argumento de que no quiere desanimarse más. “Sigo porque esto es lo que he hecho toda la vida y ya saqué a mis hijos, son profesionales, pero eso lo tiene a uno cerca de la ruina y no me dan ganas de ni de hablar del tema. Es triste”, dijo el productor, que entrega toda su cosecha, menor cada año, a una cooperativa para mercado local y extranjero.

Del otro lado está Paula Salas, una mujer de 45 años que heredó con su hermana, Karla, el negocio agrícola familiar y, ante la repentina muerte de su padre en 2018, se vieron en el apremio de matricular un curso de caficultura en ICAFE y aplicarse hasta lograr un grano que alcanza las mejores notas en las cataciones, café de especialidad que espera pronto vender en Corea con apoyo de la organización Bean Voyage, especializada en apoyo a mujeres cafetaleras.

Es fisioterapeuta de profesión, pero esa fue otra vida, antes de tomar las riendas de Rancho Arizona. “Era octubre de 2018, casi empezaba la cosecha y apenas se veían las matas en medio de la maleza”, cuenta sobre el inicio de su trabajo con las fincas para la producción del café, tours educativos, cosméticos basados en esa fruta y recientemente la apertura de una pequeña cafetería, al notar que es mucho menos rentable vender un quintal (46 kilos) que las 2.800 tazas al consumidor directo. Aquella primera cosecha fue sólo de 15 fanegas, pero la última alcanzó 340, con una productividad por hectárea que duplica el promedio nacional, resalta.

Karla Salas y Paula Salas, copropietarias de Café Rancho Arizona, el 24 de abril. Miguel Andrés

Los cafetales están en el municipio Santo Domingo de la provincia Heredia, a sólo siete kilómetros de la capital, San José, en una zona que se desarrolló en torno al café en el siglo XX y que después se llenó de residenciales. Muchos propietarios fueron vendiendo las tierras volcánicas y céntricas para el desarrollo urbanístico en una región fértil de clima agradable a 1.200 metros de altura. Paula y Karla, en cambio, tuvieron la suerte de que su padre mantuvo la actividad heredada de los abuelos Luis Carlos y Alicia, aunque ellas no escatiman en méritos propios: “Los valores y el amor al café y la finca son los mismos, pero ahora hay que producir diferente, con creatividad, modernizarse, capacitarse permanentemente, conectarse”, dice en el salón que alquilan para eventos sociales en mitad de la finca, a unos metros de las camas de secado del grano.

Admite, sin embargo, que no faltan las dificultades. La última la conoció esta misma semana cuando llamó al proveedor de fertilizantes y le dijeron que, por la situación en Oriente Medio, no tienen disponible al menos hasta junio. Lo malo es que se supone que los cafetales deben fertilizarse con las primera lluvias del año, que se esperan para mayo, si no hay alteraciones adicionales para la temporada que se prevé con una baja en precipitaciones de hasta 30% por el fenómeno El Niño, según pronósticos oficiales. “Son muchas cosas que hay que enfrentar, pero nosotras elegimos prepararnos más y trabajar”, añade la mujer. Entre manos tiene el plan de abrir en la finca una nueva cafetería con tortillería que anhela su hijo aún adolescente, para seguir con el legado y mostrarlo a turistas y también a locales que cada vez conocen menos sobre la historia del café.