Libros musicales para regalar en el Día del Libro
Una selección de obras de ficción y no ficción en torno a la música
Una lista de propuestas que van desde ensayos sobre Radiohead, Bowie o la importancia de la cultura como bien común hasta memorias de Josele Santiago o biografías como Dorian.
David Bowie y el espíritu oculto (Frecuencia) - David Francisco.
Un ensayo breve y conciso que explora la relación de David Bowie con la espiritualidad y las tradiciones esotéricas. Muy recomendable.
Radiohead. El presente es imposible (Nórdica) - VV AA.
Antología que reúne artículos, entrevistas y reseñas procedentes de medios internacionales y nacionales sobre la banda junto a ensayos escritos en exclusiva para este volumen.
Melodías inconfesables (66 RPM) - Aurelio Morata
Aurelio Morata es músico, compositor, productor, ingeniero de sonido y mánager y muestra su visión de la historia del rock and roll clásico, exponiendo multitud de miras y luchando contra prejuicios.
Desde el jergón (Contra) - Josele Santiago
Las memorias del cantante, compositor y guitarrista de Los Enemigos, Josele Santiago, una de las mejores y más auténticas voces del rock en España. Un titán escribiendo unas memorias fabulosas. Quizá las mejores memorias escritas nunca por un músico español, a la altura de las legendarias 'Corre, rocker', de Sabino Méndez.
Dorian. A cualquier otra parte (Plaza & Janés) - Alex Serrano
El periodista Alex Serrano escribe una estupenda crónica de la vida y obra de una de las bandas más importantes e influyentes del indie español. Perfecta para entender todo sobre Dorian pero también la construcción del ecosistema de la música independiente en España en el siglo XXI.
La banda sonora de nuestras vidas (Libros del Kultrum) - Jude Rogers
La periodista británica Jude Rogers escribe unas memorias musicales en las que, aparte de repasar grandes canciones que le marcaron la vida y su relación con su padre fallecido, también nos invita a reflexionar de una forma científica por el valor de la música en nuestras vidas.
La cultura no es una industria (Liburuak) - Justin O'Connor
Un interesante ensayo para esclarecer la importancia de la cultura como bien común y no solo como mero entretenimiento. Con este libro, la cultura vuelve al lugar que nunca debió perder.
Zapatos de piel de caimán (Lola Libros) - Juan Jesús García
Magnífico trabajo sobre la evolución de la música popular en la ciudad de Granada. Lleno de fotografías a color y memorabilia para dar buena cuenta de todo lo que ha pasado en una ciudad esencial en la música española.
Mitos y leyendas del Estado Dorado (The Fishbone Project) - Didac Piquer
Primer volumen de una obra ambiciosa y apasionante para explicar todo sobre la cultura californiana, la nueva Babilonia del siglo XX.
Federico García Lorca. Cancionero popular
Este libro pone en valor otra dimensión de la faceta creativa de Lorca: sus primeras composiciones musicales, el impulso del folklore a través de las canciones populares españolas y la presencia de la música en sus obras de teatro. Letras y partituras de las canciones se recogen en sus páginas con información detallada.
Última escala (Libros del Asteroide) - Marta San Miguel
La escritora Marta San Miguel, que llamó mucho la atención con su primer libro 'Antes del salto', novela la vida del compositor y pianista Enrique Granados. Un homenaje a la memoria y a la capacidad del arte de trascender el tiempo.
Beatles. Una novela (Neoperson) - Lars Saabye Christensen
Cálido y bello libro, convertido en uno de los mayores bestsellers noruegos de la historias. Desde su lanzamiento en los 80, el público se sintió muy identificado con la historia; pero lejos de quedarse en un acontecimiento puntual, la novela ha resistido el paso del tiempo hasta convertirse en lectura obligatoria en los programas lectivos de enseñanza secundaria en Noruega.
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