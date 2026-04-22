Libros musicales para regalar en el Día del Libro

Beatles. Una novela (Neoperson) - Lars Saabye Christensen

Cálido y bello libro, convertido en uno de los mayores bestsellers noruegos de la historias. Desde su lanzamiento en los 80, el público se sintió muy identificado con la historia; pero lejos de quedarse en un acontecimiento puntual, la novela ha resistido el paso del tiempo hasta convertirse en lectura obligatoria en los programas lectivos de enseñanza secundaria en Noruega.