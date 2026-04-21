20 fotosFamosos De la capa de Meryl Streep al tubo de Lady Gaga: los ‘looks’ más impresionantes del estreno de ‘El diablo viste de Prada 2′S Moda21 abr 2026 - 13:48CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMiranda Priestley, está de vuelta. El personaje interpretado por Meryl Streep que lanzó a Anna Wintour al estrellato mundial (antes, la eterna directora de Vogue era solo conocida por la gente del mundo de la moda) se enfrenta en la nueva entrega de 'El diario viste de Prada' a una crisis de reputación que guarda muchas similitudes con el actual estado de la editorial Condé Nast. Para la puesta de largo de la película en Nueva York, ciudad donde se ambienta la acción, la actriz escogió una espectacular capa de Sarah Burton para Givenchy. XNY/Star Max (GC Images)Todos los 'outfits' de esta gira promocional de la actriz corren a cargo de su estilista habitual, Micaela Erlanger quien le dio un toque único esta propuesta con unos guantes de ópera de cuero negro. Las joyas son de David Yurman. XNY/Star Max (GC Images)Emily Blunt, quien encarna a la maliciosa asistente de Priestley, tiene un especial protagonismo en esta entrega. También fue protagonista ayer en la alfombra roja: tras prepararse en el neoyorquino hotel Penísula apareció con este atuendo espectacular en el Lincoln Center.Taylor Hill (WireImage)El vestido, un espectacular Schiaparelli con cientos de capas de tul en la falda y corpiño de plumas, fue acompañado de unas inolvidables perlas de Mikimoto. Taylor Hill (WireImage)La diseñadora de vestuario June Ambrose, cuyo papel es fundamental para la construcción de esta saga, apareció haciendo honor a su rol: con un increíble vestido lleno de volantes diseñado por Marc Jacobs. Jason Howard/Bauer-Griffin (GC Images)La modelo Karolína Kurková, quien tiene un corto cameo en el film fue una de las estrellas inesperadas que aparecieron al estreno. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Ella iba vestida con una original creación del diseñador francés de origen turco Burç Akyol.Gilbert Carrasquillo (GC Images)La mismísima Anna Wintour, quien hace tiempo que ha aceptado plenamente su identificación con la malvada Miranda, ha formado parte de la promoción de esta película, hasta tal punto que ha aparecido con la propia Meryl Streep en la última portada de Vogue. Para el estreno en Nueva York, ella, el diablo en el que está inspirado el film, vistió como no podía ser menos de Prada.Gilbert Carrasquillo (GC Images)La modelo Ashley Graham también forma parte del reparto. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Aunque el plato fuerte fue la elección estilística de la verdadera protagonista, Anne Hathawy, quien en la película encarna a la periodista de moda Andy Sachs. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Vestida de potente rojo, su vestido era una creación de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton. Elaborado en seda, incluía un corpiño con escote en forma de corazón terminado en unos pequeños cuernos. Las joyas eran de la firma de la que la actriz es embajadora, Bulgari.Gilbert Carrasquillo (GC Images)Las sandalias de plataforma con vertiginoso tacón y acabado de satén rojo idéntico al del vestido, eran de Jimmy Choo. Gilbert Carrasquillo (GC Images)La modelo Winnie Harlow, quien lució un conjunto de dos piezas con una chaqueta metalizada, también estuvo entre las invitadas. Gilbert Carrasquillo (GC Images)La actriz Lucy Liu trajo de vuelta a esta alfombra roja un clásico de los últimos años, el vestido desnudo: ella en concreto se decantó por un refinadínadísimo diseño lleno de detalles florales creado por Georges Hobeika. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Lady Gaga fue una de las apariciones sorpresa de la noche, aunque era una posiblidad que estuviese, dado que forma parte de la banda sonora. El elegante vestido tubo que desembocaba en una falda baja de corte flor era una creación de Saint Laurent. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Simone Ashley, pieza fundamental en el reparto de la película, acudió con un vestido 'chartreuse' verde y unos zapatos sandalia plateados, todo de PRADA. Gilbert Carrasquillo (GC Images)La modelo Coco Rocha, acostumbrada a hacer 'fashion statements' en las grandes alfombras rojas del cine (es una habitual en Cannes) se presentó con esta espectacular propuesta de Christian Siriano. Gilbert Carrasquillo (GC Images)La hija de Meryl Streep, Grace Gummer, y su marido, el productor and Mark Ronson, acudieron a la cita, ambos con 'looks' minimalistas.Gilbert Carrasquillo (GC Images)La modelo Heidi Klum también brillo en el Lincoln Center. Gilbert Carrasquillo (GC Images)Jurado imprescindible en 'Proyect Runway' y modelo imprescindible de la historia de la moda, Klum añadió dramatismo y espectáculo con un diseño peculiar y sugerente, muy en la estela del que llevó en los Oscar.Gilbert Carrasquillo (GC Images)