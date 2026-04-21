De la capa de Meryl Streep al tubo de Lady Gaga: los ‘looks’ más impresionantes del estreno de ‘El diablo viste de Prada 2′

Miranda Priestley, está de vuelta. El personaje interpretado por Meryl Streep que lanzó a Anna Wintour al estrellato mundial (antes, la eterna directora de Vogue era solo conocida por la gente del mundo de la moda) se enfrenta en la nueva entrega de 'El diario viste de Prada' a una crisis de reputación que guarda muchas similitudes con el actual estado de la editorial Condé Nast. Para la puesta de largo de la película en Nueva York, ciudad donde se ambienta la acción, la actriz escogió una espectacular capa de Sarah Burton para Givenchy.

XNY/Star Max (GC Images)