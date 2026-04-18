Cuarto Propio en Wikipedia: las editoras que hacen justicia a las mujeres en internet desde hace más de una década

Marisa González, artista pionera en el uso de nuevas tecnologías y una de las integrantes del colectivo, edita una entrada en Wikipedia.

La iniciativa busca corregir sesgos y mostrar a las protagonistas de la Historia más allá de su papel de hijas o esposas

Un grupo de editoras se reúne cada martes —ordenador en mano— para corregir una zona ciega del conocimiento digital: la ausencia y el sesgo con el que se cuenta la historia de las mujeres en Wikipedia, la plataforma cofundada hace 25 años por los estadounidenses Jimmy Wales y Larry Sanger, en una era de internet que hoy parece remota.

En la biblioteca del Museo Reina Sofía de Madrid, ocho de ellas están alrededor de una mesa en una tarde de marzo. En las pantallas de sus ordenadores conviven una ventana de Wikipedia y otra de Zoom para conversar y coordinarse con otras participantes en línea. Editan de forma voluntaria y gratuita desde hace más de diez años. “Quien venga, es bienvenido”, dice Carmen Galdón (Madrid, 61 años), doctora en Ciencias Sociales y fundadora de este proyecto.

Su apuesta viene de la mano con otras de este calibre en diferentes partes del mundo —como Wikiesfera o Arte+Feminismo— y contrasta con las primeras iniciativas de este tipo, donde las élites eruditas y masculinas de su tiempo eran mayoría, como en la Encyclopédie de D’Alembert y Diderot, un proyecto que cita el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte en su novela Hombres buenos sobre el codiciado botín de dos académicos de la RAE en el siglo XVIII. Aprender a detectar cómo una biografía reduce a una mujer a ser “la esposa de” o “la hija de”, comentan las editoras, es parte de su trabajo. “El lenguaje dice mucho y no basta con incluir mujeres”, afirma su fundadora. “Es fundamental cómo las incluyes. Si no haces seguimiento y si no cuidas el enfoque, reproduces estereotipos”, apunta.

En más de una década -empezaron en octubre de 2025- han creado y mejorado cientos de entradas: científicas contemporáneas, atletas olvidadas, represaliadas en dictadura, galeristas fundamentales del arte español, lideresas medioambientales, una lista de seudónimos y nombres artísticos de escritoras y colectivos latinoamericanos como la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas, organización que representa a las mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en diferentes provincias del Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Historias que estaban dispersas, mal contadas o ausentes.

Un espacio no ajeno a los sesgos de género

Una investigación publicada en PLOS One sostiene que un escaso 11,6% era el porcentaje de editoras activas en la plataforma en 2021. Otro estudio con una revisión exploratoria de la conocida enciclopedia libre desde 2007 hasta 2022 concluyó que la brecha era significativa entre el voluntariado editor y provocaba disparidades de género en el contenido. El trabajo fue elaborado por investigadores de la Universitat de Barcelona y del grupo STEAM de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y menciona algunas barreras que impiden que las mujeres participen más en Wikipedia, entre ellas, las experiencias de rechazo, la falta de tiempo y la propiedad del conocimiento.

La enciclopedia virtual más grande del mundo exige referencias. Y encontrarlas, especialmente para mujeres del pasado, puede convertirse en una tarea titánica. “Si ya es complicado encontrar fuentes sobre escritores medievales, imagínate sobre escritoras”, dice Consuelo Fernández (Madrid, 72 años), licenciada en Ciencia Económica, jubilada y colaboradora del proyecto desde sus inicios.

Carmen Galdón, doctora en Ciencias Sociales y fundadora de Cuarto Propio en Wikipedia. Santi Burgos Parte del colectivo: Carmen Galdón, Gema Mañogil, Mónica Fernández, Florencia Claes, Consuelo Fernández, Marisa González, Carmen Díez. Santi Burgos Cuarto Propio en Wikipedia integra a otras participantes de forma online. Santi Burgos De izquierda a derecha: Mónica Fernández, socióloga, y Florencia Claes, doctora en Comunicación y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Santi Burgos

Mucha de esa documentación fue el resultado de conversatorios que han organizado. De allí salen nombres, temas, referencias y preguntas que luego se transforman en artículos. “Hablamos de memoria democrática, de menopausia, de acompañamiento al final de la vida, de ciencia, de feminismo”, enumera Galdón. “Escuchamos, tomamos referencias, identificamos entradas posibles y después editamos”, cuenta.

Otras aparecen en editatonas (recuperación de biografías de mujeres narradas por otras mujeres) multitudinarias o talleres. Los hombres también son bienvenidos. “Trabajamos con todos los detalles posibles. Sacamos fuentes de debajo de las piedras”, cuenta Marisa González (Bilbao, 82 años), artista pionera en la aplicación de nuevas tecnologías e integrante del grupo desde hace ocho años. Editar Wikipedia, dicen, es un trabajo acompañado de curiosidad y obsesión. “Todo lo que se publica en Wikipedia tiene que estar sustentado en fuentes sólidas: libros, estudios, prensa. Tener esa información es fundamental”, detalla Galdón.

La IA y los discursos reaccionarios

Wikipedia acaba de cumplir 25 años y el aniversario ha llegado en un momento delicado para la edición y creación de textos. Aunque sigue siendo una fuente central de información, recibe menos visitas directas desde la expansión de la inteligencia artificial en los buscadores web. “La paradoja es que la IA se nutre en gran parte de Wikipedia, pero la invisibiliza”, explica Galdón.

La enciclopedia colaborativa se financia a través de pequeñas donaciones. “Si la gente deja de entrar, deja de donar”, advierte la socióloga. A esto se suman ataques ideológicos como los de Elon Musk, que ha cuestionado abiertamente el proyecto y ha lanzado su alternativa personal y conservadora escrita con IA. “Si quiere sustituirla por otra cosa, es porque algo le preocupa. Wikipedia no responde a un pensamiento único”, sentencia Galdón.

El avance de discursos reaccionarios también atraviesa su trabajo. Su fundadora reconoce la existencia de una reacción antifeminista, especialmente entre algunos jóvenes, pero se resiste al derrotismo. “Prefiero poner el foco en el porcentaje que no está ahí”, dice. Y continúa: “El desánimo te deja sin votar, sin editar, sin hablar”. El feminismo, afirma, no es excluyente, también caben los hombres: “Deben estar. Sin ellos no vamos a ninguna parte”.

Después de 10 años, el grupo ha atravesado maternidades, cuidados, enfermedades y duelos. Al final, la idea vuelve al inicio: ocupar internet, existir en la red con nombre propio. “Por eso es tan importante estar aquí”, afirma Galdón.