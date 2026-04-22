Elon Musk eleva su obsesión por la IA: SpaceX se hace con una opción de compra por Cursor de 60.000 millones de dólares

Elon Musk vuelve a subir sus apuestas multimillonarias por la inteligencia artificial (IA), en su pugna con OpenAI y Anthropic. Su compañía SpaceX ha anunciado un acuerdo que le otorga el derecho a adquirir la start-up de IA Cursor por 60.000 millones de dólares (unos 51.050 millones de euros) a finales de este año, o bien, la opción de pagar 10.000 millones por el trabajo conjunto realizado entre ambas compañías.

El gigante de cohetes, satélites e IA de Musk, que recientemente se fusionó con xAI, start-up controlada por el propio magnate, anunció el acuerdo en una publicación su la red social X, afirmando que ambas compañías están “colaborando estrechamente para crear la mejor IA del mundo para programación y gestión del conocimiento”.

El nuevo acuerdo se produce poco después de que Musk declarara que xAI, que ya acumula unas fuertes inversiones desde su puesta en marcha (en enero cerró una ronda de financiación de 20.000 millones de dólares), estaba rezagada en herramientas de programación de software frente a sus rivales y se comprometiera a reconstruir la empresa desde cero. De hecho, en el mes de marzo puso en marcha una ronda de despidos. La firma de Musk también ha estado buscando talento en ingeniería y ya había contratado personal de Cursor.

El movimiento llega en un momento de intensa actividad financiera en SpaceX, que prepara una multimillonaria salida a Bolsa, muy esperada por el mercado. Precisamente, SpaceX no adquirirá Cursor de inmediato debido a la inminente OPV, según Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del proceso.

Una transacción de este volumen obligaría a la empresa a actualizar sus informes financieros, lo que podría retrasar la OPV, en la que la compañía podría alcanzar una valoración de dos billones de dólares y captar 75.000 millones, protagonizando la mayor salida a Bolsa de la historia, por delante de la de la petrolera saudí Aramco en 2019. Los 10.000 millones de dólares constituyen una penalización por ruptura del acuerdo, según fuentes con conocimiento de la operación.

Cursor había estado en conversaciones con inversores para recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares en una ronda de financiación con una valoración superior a los 50.000 millones de dólares, sin incluir la inversión. La firma ha cancelado la operación puesto que el capital estaba destinado a financiar sus necesidades informáticas de Cursor. Entre los inversores de Cursor se encuentran Nvidia, Alphabet, el fondo de capital riesgo de la propia OpenAI, Andreessen Horowitz, Thrive Capital, Accel y DST Global.

El asistente de IA de la start-up, lanzado en 2023, ayuda a los programadores a escribir y depurar código de forma más eficiente. Cursor se ha convertido en una de las start-ups de mayor crecimiento de la historia y en un actor clave en la era de la “programación intuitiva” en el sector tecnológico, debido a la creciente demanda entre los desarrolladores de software de herramientas que puedan crear aplicaciones a partir de las indicaciones de un chatbot.

Junto con OpenAI y Anthropic, que han cerrado rondas de financiación multimillonarias en el primer trimestre de 2026, Cursor es una de las start-ups de Silicon Valley que han atraído a numerosos desarrolladores mediante el uso de la IA para automatizar la codificación, un negocio en el que las empresas de IA han encontrado una tracción comercial temprana.

Sin embargo, programar con IA requiere muchos recursos informáticos, algo que SpaceX posee en abundancia gracias a sus enormes centros de datos en los estados norteamericanos de Tennessee y Misisipi. El equipo de SpaceX “tiene una enorme capacidad de procesamiento y creemos que juntos podemos ampliar nuestros esfuerzos en el desarrollo de modelos, y estamos muy entusiasmados con ello”, declaró Oskar Schulz, presidente de Cursor. “Nos gusta mucho su equipo”, afirmó.

Con esta operación corporativa con Cursor, Musk también estaría tratando de hacer frente a OpenAI y Anthropic, que han acelerado en su carrera de adquisiciones para desarrollar sus proyectos tecnológicos, también con la vista puesta en sus futuras salidas a Bolsa. La compañía de Sam Altman se ha hecho en las últimas semanas con TBPN, Promptfoo y OpenClaw, mientras su rival ha incorporado a Coefficient Bio y Vercept.

“La combinación del producto líder de Cursor y su distribución a ingenieros de software expertos con la supercomputadora de entrenamiento Colossus de SpaceX, equivalente a un millón de H100, nos permitirá crear los modelos más útiles del mundo», declaró SpaceX en su publicación en X. Colossus es el clúster de supercomputadoras de xAI en Memphis, que la compañía ha promocionado como el más grande del mundo.

Dentro de sus proyectos de crecimiento puestos en marcha por Musk, ante la salida a Bolsa de SpaceX, figura su nuevo plan para fabricar chips propios. En marzo pasado, el magnate anunció el lanzamiento del proyecto Terafab, por el que Tesla y SpaceX contarán con sus propias fábricas, para reducir la dependencia de fabricantes como Samsung, TSMC o Micron Technology. En el proyecto, SpaceX y Tesla ya cuentan con socios como Intel.