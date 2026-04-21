Una propuesta legislativa pide desnaturalizar y deportar a los migrantes socialistas, comunistas e islamistas

La islamofobia más radical y la intolerancia política han confluido en una proposición legislativa presentada este lunes en el Capitolio. El representante republicano por Texas Chip Roy llevó a la Cámara baja un proyecto de ley que permitiría la deportación, la desnaturalización y la denegación de la ciudadanía o del ingreso a cualquier migrante o no ciudadano que esté afiliado al comunismo, al socialismo o al fundamentalismo islámico o abogue por ellos.

La norma, que modificaría radicalmente la legislación de inmigración de Estados Unidos recogida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha sido bautizada como Ley de Medidas contra los Peligrosos Adheridos al Marxismo y los Nocivos Islamistas (Ley MAMDANI). No es casualidad que las siglas de la ley en inglés son Mamdani, en referencia a Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York. Nacido en Uganda en 1991, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia a los siete años y en 2018 se naturalizó ciudadano estadounidense, es musulmán y está afiliado al Partido de los Socialistas Democráticos de América. Con la norma propuesta, Mamdani podría enfrentarse a la deportación. Las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y Rashida Tlaib, de Michigan, también son miembros del partido.

Roy es un aliado de Donald Trump, pertenece al movimiento extremista MAGA (siglas de Make America Great Again, o Hacer América Grande de Nuevo) y es el líder del ultraderechista Caucus de la Libertad de la Cámara. “¿Por qué seguimos importando personas que nos odian? No solo durante los últimos seis años, sino a lo largo de los últimos sesenta, nuestro sistema de inmigración ha sido utilizado cínicamente para perjudicar la competitividad de los trabajadores estadounidenses en favor de la importación masiva del Tercer Mundo. Esto no solo ha derivado en un aumento de la delincuencia y una reducción de los salarios, sino también en la propagación de ideologías hostiles fundamentalmente opuestas a los valores estadounidenses”, afirmó en un comunicado.

“Esta legislación despliega nuevas herramientas para contrarrestar el avance marxista e islamista que ha devastado a Europa y que ahora ha llegado a nuestras propias puertas, especialmente en mi Estado natal de Texas”, agregó.

El texto de la norma recuerda el más puro estilo del macartismo, la agresiva campaña anticomunista que lideró el infame senador Joseph McCarthy en la década de los cincuenta, que se caracterizó por acusaciones infundadas de traición y propició una caza de brujas contra supuestos simpatizantes comunistas.

“Todo extranjero que propugne o haya propugnado, o que esté o haya estado afiliado a cualquier organización que propugne o haya propugnado las doctrinas económicas, internacionales o gubernamentales del socialismo, el comunismo, el comunismo chino, el marxismo o el fundamentalismo islámico, son inadmisibles”, dice el texto de la propuesta de ley. También contempla que se pueda deportar a cualquier migrante que “abogue” por esas ideologías; un término de amplio alcance que incluye “escribir, distribuir, hacer circular, imprimir, exhibir, poseer o publicar cualquier material escrito, electrónico o impreso” en su apoyo, según el texto.

Además, el proyecto incluye que la ley Mamdani tenga carácter definitivo y no pueda ser revisada por ningún tribunal, lo que significa que no se permitirá que las deportaciones o revocaciones de ciudadanía sean impugnadas. La excepción se limita a los migrantes que logren demostrar que su defensa de alguna de las ideologías enumeradas tuvo lugar antes de cumplir los 14 años.

En cuanto a aquellos considerados parte de un “partido fundamentalista islámico”, el proyecto de ley incluye en dicha categoría a la Hermandad Musulmana, el Estado Islámico, el Partido Al-Nour, Hamás, Hezbolá, Boko Haram y Al-Shabaab. Según los datos del Pew Research Center, en 2017 había 3,45 millones de musulmanes en Estados Unidos.

Roy no busca la reelección en el Congreso. En cambio, se enfrenta a una reñida segunda vuelta en mayo dentro de las primarias republicanas para el cargo de fiscal general de Texas. En su campaña ha intensificado los ataques contra la comunidad musulmana. Según un análisis realizado por The Washington Post, Roy ha publicado —tanto desde su cuenta de campaña como desde la oficial— más de 244 veces desde enero declaraciones sobre los musulmanes, el islam o la ley sharia, la cifra más alta entre todos los miembros del Congreso. En octubre presentó la Ley de una América Libre de la Sharia, por la que se impediría la entrada a Estados Unidos —o la permanencia en el país— a los ciudadanos extranjeros que observen la ley islámica. Detener “la oleada de islamistas” hacia Texas sería la “misión fundamental” de Roy como fiscal general, declaró al Post en una entrevista.

La Casa Blanca y la islamofobia

La islamofobia ha aumentado en Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. El republicano ha sancionado a escuelas y ha deportado a estudiantes por su participación en protestas y actividades propalestinas. Además, ha hecho declaraciones contra grupos de mayoría musulmana que residen en Estados Unidos, incluidos los somalíes y los afganos. El discurso contra los musulmanes ha cobrado fuerza con la actual guerra que libra el republicano contra Irán.

Según un informe publicado en marzo por CAIR, la organización dedicada a proteger las libertades civiles, mejorar la comprensión del Islam y empoderar a los musulmanes en Estados Unidos, las denuncias de discriminación e intolerancia marcaron en 2025 un récord por tercer año consecutivo “a medida que los funcionarios públicos abusan de sus cargos para restringir las definiciones de cómo pueden lucir, qué pueden decir o qué pueden creer los estadounidenses”.