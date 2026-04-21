Madonna denuncia el robo del vestuario que usó en Coachella y ofrece una recompensa para recuperarlo: “No es solo ropa, es parte de mi historia”

La cantante acompañó a Sabrina Carpenter en su actuación en el festival celebrado en Indio, California, y decidió recuperar parte del estilismo que lució hace 20 años durante la presentación de su disco ‘Confessions on a Dance Floor’

La inesperada —aunque rumoreada— aparición de Madonna en Coachella durante la actuación de Sabrina Carpenter del pasado fin de semana se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival celebrado en Indio (California). La reina del pop acompañaba a una de las estrellas del momento en su segundo fin de semana, y lo hacía para interpretar a dúo dos de sus canciones más míticas: Vogue y Like A Prayer. Para la ocasión, Madonna decidió recuperar de sus archivos personales el vestuario que lució dos décadas atrás, cuando presentó uno de sus trabajos más exitosos de su carrera, Confessions on a Dance Floor. Horas después de subirse al escenario, ese estilismo desapareció, según ha denunciado la artista. Ahora Madonna ofrece una recompensa para recuperar el icónico atuendo, tal y como ella misma ha contado en su perfil de Instagram, donde acumula 20,4 millones de seguidores.

“¡Sigo en las nubes desde el viernes por la noche! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Regresar con Confessions II [el nuevo disco que ha anunciado para el próximo 3 de julio y que es la continuación de aquel álbum publicado en 2005 que presentó en Coachella] al lugar donde comenzó fue emocionante!“, comienza el escrito de la cantante, publicado en sus stories. Después revela lo sucedido: “Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido: mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No es solo ropa, es parte de mi historia”.

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“Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, explicó la artista el día de su actuación. Pero este look no fue el único robado, tal y como ella misma ha revelado: “Otros artículos del archivo de la misma época también desaparecieron. Espero y rezo para que algún alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón”.

Junto a este último mensaje, comparte un correo electrónico al que dirigirse en caso de encontrar las prendas desaparecidas. Madonna también ha compartido cuáles son las piezas que han sido sustraídas: además del corsé morado que lució el viernes, también aparece otro conjunto en color rosa.

Además de Vogue y Like A Prayer, Madonna y Carpenter interpretaron Bring Your Love, una canción que se espera forme parte del nuevo disco con el que Madonna promete regresar a las pistas de baile. Por sorpresa, la reina del pop publicó el pasado viernes, el mismo día del concierto en Coachella, I Feel So Free, un sencillo que es la carta de presentación de Confessions II. “Me siento tan libre”, escribe Madonna en otra publicación de Instagram, donde también comparte una parte del texto en el que denuncia la desaparición de su vestuario.

“Hoy hace 20 años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté la primera parte de Confessions on a Dance Floor en Estados Unidos. Fue emocionante y es emocionante estar de vuelta. Es como cerrar un ciclo, ¿sabes? Muy significativo para mí”, afirmó la artista el pasado viernes ante miles de personas. Aunque esa fue la última vez que se subió en solitario y como protagonista en el escenario del festival, su última aparición fue en 2015, invitada durante la actuación de Drake.