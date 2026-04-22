Cae Tumangaonline: la Policía Nacional desmantela la mayor plataforma de piratería de manga en español

Cualquier aficionado a los comics asiáticos sabía de su existencia. Tumangaonline.com —también conocido como TMO— ha sido, desde su nacimiento en 2014, la principal biblioteca de manga en español . Su contenido era gratuito y acumulaba centenares de millones de visitas mensuales gracias a títulos como One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball o My Hero Academia. Hace unas semanas la web dejó de funcionar de manera repentina y sus usuarios empezaron a lamentarse. Las redes sociales se llenaron de críticas a los administradores, quejas y preguntas sobre lo que había ocurrido. Este miércoles, la Policía Nacional ha despejado las dudas: ha informado de la detención en Almería de los tres ingenieros informáticos que habían montado esta red de distribución de contenido pirata , con la que habían obtenido ingresos de más de cuatro millones de euros. Acusados de un delito continuado contra la propiedad intelectual, tras ser puestos a disposición judicial todos han quedado en libertad.

Los arrestados, que rozan los 40 años, cuentan con un negocio legal de creación de páginas web y otros servicios en internet. De forma paralela, habían creado la web Tumangaonline.com y la plataforma para su visualización (zonatmo.com), que, según el servicio Similarweb, acumuló 33 millones de visitas solo en el pasado mes de marzo. En ella subían, sin permiso, contenido protegido por derechos de autor y lo ponían al libre acceso de los usuarios. Estos, además, también tenían la oportunidad de comentar capítulos, otorgarles una puntuación o crear perfiles personalizados.

El espacio contaba con un amplio número de cómics de Japón, Corea o China —conocidos como manga, manhwa o manhua— que incluía desde obras más clásicas hasta series recientes y populares. Todas estaban traducidas al español, de manera no oficial, gracias a una comunidad de colaboradores. Y eran consumidos por la comunidad hispanohablante en España y Latinoamérica “causando un grave perjuicio a titulares de derechos, editoriales, traductores y al conjunto de la industria cultural”, según la Policía Nacional.

El acceso al sitio web era gratuito para cualquier persona, pero estaba lleno de publicidad que aparecía en pantallas emergentes. Ese era el modelo de negocio: los administraciones del sitio cobraban por cada ventana que aparecía a los consumidores. “Al usuario no le costaba nada acceder al material y solo tenía que lidiar con anuncios molestos, pero a cambio los responsables ganaban mucho dinero con ello”, explican fuentes de la investigación. Gracias a dicho sistema, los detenidos pudieron ingresar hasta cuatro millones de euros en poco más de una década. Los ingresos los camuflaban entre otros legales de su empresa e incluso tributaban por ellos. La mayor parte de la publicidad mostrada estaba orientada a la pornografía , “con la consiguiente problemática social que generaba, puesto que muchos de los usuarios eran menores de edad”, según ha explicado la policía.

“Su eliminación representa un paso significativo para abordar la infracción masiva de derechos de autor que afecta a creadores y editores en todo el mundo”, ha informado en un comunicado la organización coreana Copyright Overseas Promotion Association (Asociación para la Promoción de los Derechos de Autor en el Extranjero) que interpuso una denuncia ante la policía. La entidad lucha contra la piratería y representa a los principales titulares de derechos en las industrias audiovisual y editorial del país asiático, como Kakao y Webtoon. “La infracción de derechos de autor perpetrada por estos sitios web ilegales y maliciosos se puede abordar de manera más eficaz cuando los sectores público y privado cooperan activamente a nivel internacional”, subraya Itae Choi, director ejecutivo de COA, en el documento. Eso sí, aunque el sitio principal de TMO y otras webs relacionadas han sido desconectadas, otros operativos, como Lectortmo.vip y Lectormangaa.com, siguen operativos.

400.000 euros en criptomonedas

La operación se inició en verano de 2025 después de la denuncia de la COA coreana. “Cuando investigamos, vimos que lo que decían era real y que Tumangaonline.com no tenía los derechos para la distribución de esos mangas”, destaca uno de los investigadores, quien indica que ya en las primeras pesquisas descubrieron que se trataba del mayor repositorio de manga online de habla hispana. También señala que los arrestados “sabían bien lo que hacían” y que dar con ellos ha sido más complejo que en otras operaciones, pero finalmente lograron localizarlos en la provincia de Almería.