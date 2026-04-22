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La Colombia que queremos: Marta Ruiz

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, entrevista a la periodista, quien ha cubierto a profundidad el conflicto colombiano y que fue Comisionada de la Verdad

22:57
ENTREVISTA | La Colombia que queremos: Marta Ruiz
Diana Calderón y Marta Ruiz Naranjo.Vídeo: El País
Diana Calderón
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En un nuevo capítulo de La Colombia que queremos, Diana Calderón habla con la periodista Marta Ruiz Naranjo, quien a lo largo de su carrera como periodista se ha dedicado a cubrir el conflicto armado en el país, por lo que ha sido ganadora de múltiples premios. Así lo hizo también como Comisionada de la verdad, rol en el que se enfocó en la investigación y la escritura del Informe Final.

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