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América Colombia
Escritores

La Colombia que queremos: Mario Mendoza, resistirnos no es menor

Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, entrevista al novelista bogotano

20:12
La Colombia que queremos: entrevistas con Diana Calderón | Mario Mendoza
La Colombia que queremos: entrevistas con Diana Calderón | Mario Mendoza.
Diana Calderón
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En un nuevo capítulo de La Colombia que queremos, Diana Calderón habla con el escritor Mario Mendoza (Bogotá, 1964), cuya obra ha estado estrechamente ligada con la realidad del país. “Lo ha convertido todo en literatura”, dice ella. Con el autor bogotano, conversa sobre esa Colombia que sigue sumida en una sociedad de castas, en el exceso de ego que genera el narcotráfico, y a la que le cuesta mirarse en el espejo de la literatura. Mendoza, que hace dos años escribió un perfil del presidente Gustavo Petro, responde cómo lo retrataría hoy, a meses de que termine su mandato.

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