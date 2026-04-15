La Colombia que queremos: Thierry Ways, construir sobre lo andado
Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, entrevista al empresario y columnista barranquillero
En un nuevo capítulo de La Colombia que queremos, Diana Calderón habla con el columnista Thierry Ways (Bogotá, 1964), un agudo analista de la realidad del país. Hijo de un inmigrante francés, el ingeniero y literato propone para Colombia un progreso basado en la acumulación de instituciones sólidas, en contraposición a las soluciones mágicas. Defiende el papel de las pequeñas y medianas empresas, subrayando que el optimismo propio de quienes las lideran es vital para superar la pobreza y la polarización.
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