Una de las hijas de Maradona acusa a los médicos juzgados por la muerte de su padre: “La manipulación fue absoluta y horrible”

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró este martes en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de su padre y que tiene en el banquillo de los acusados al equipo que lo asistió en sus últimos días: cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo. La hija del ídolo argentino rechazó los señalamientos en su contra por parte del principal acusado, Leopoldo Luque, que la responsabiliza por no haber convocado a un médico clínico para liderar el tratamiento de su padre, y aseguró que fue manipulada por los profesionales de la salud.

La declaración de Gianinna, de 36 años, se produjo durante la tercera audiencia del nuevo juicio que intenta desentrañar si la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, estuvo vinculada al abandono y la desatención de quienes debían cuidarlo durante su internación domiciliaria en un barrio privado de la localidad bonaerense de Tigre. Se trata del segundo proceso con el mismo propósito, después de que el año pasado se anulara el primero, cuando se descubrió que una de las juezas lo filmaba en secreto con la intención de protagonizar un documental. Para ese momento ya habían prestado declaración más de 40 testigos.

Giannina, la menor de las dos hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, tenía previsto declarar el jueves pasado, pero su testimonio fue postergado a causa de un pedido de declaración espontánea del neurocirujano Luque, considerado el médico de cabecera de Maradona. En aquella audiencia, Luque dijo que él “no estaba a cargo” del cuidado del paciente y apuntó contra Gianinna, al afirmar que ella se había comprometido a encontrar un médico clínico para su padre y que no lo hizo.

“Yo respondí que me iba a ocupar, no que tenía un médico o que yo soy médica. Simplemente dije que iba a investigar. Desde ningún punto de vista me voy a hacer cargo de esa situación. Yo confié, lamentablemente, ciegamente en estos seres, que lo único que hicieron fue dejar a mi hijo sin abuelo y a mí sin padre”, respondió este martes durante su declaración.

Previamente, los jueces rechazaron un pedido de los abogados de la acusada Agustina Cosachov, psiquiatra, que pretendían suspender la declaración de la hija del ídolo argentino alegando una posible responsabilidad penal en la muerte de su padre, por el supuesto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. “Nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una persona, nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una víctima”, planteó su abogado defensor, Fernando Burlando.

Simpatizantes de Maradona a las afuera de los tribunales de San Isidro, el 14 de abril. Sebastián Hipperdinger (Europa Press)

Durante su testimonio, Gianinna recordó un episodio sucedido casi un mes antes de la muerte de Maradona, el 30 de octubre de 2020, cuando fue a visitarlo por su cumpleaños y lo encontró desorientado y “con la mirada perdida”. Según relató, le preguntó si quería irse con ella, su padre respondió que sí, pero antes de que lograra llevárselo fue interceptada por el equipo médico y la policía. También se refirió a la decisión de no internarlo en una clínica luego de la operación que se le realizó poco antes de su muerte. Aseguró que a ella le parecía la mejor alternativa, pero que fue Luque quien le dijo que intentaran primero con una internación domiciliaria.

Tras la reproducción de un audio de Luque en el que proponía darle al astro cuidados medicinales en una casa, “equiparla en modo tal de forma que sea una internación domiciliaria seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos”, Gianinna dijo sentir “mucha bronca” y subrayó que en aquella vivienda, donde su padre falleció el 25 de noviembre de 2020, no había monitor, desfibrilador y “ni siquiera la ambulancia” que les habían prometido. “La manipulación fue absoluta y horrible, me siento una boluda”, expresó.

Maradona murió en plena pandemia de la covid-19, semanas después de haber sido sometido a una cirugía craneal por un hematoma subdural. La causa de su fallecimiento fue un paro cardíaco y un edema pulmonar, en un cuadro clínico que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia respiratoria y del corazón, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias. De acuerdo a la junta médica que analizó el caso, su fallecimiento podría haberse evitado si se lo trataba en una clínica.

Además de Luque y Cosachov, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. El proceso continuará con audiencias los martes y los jueves, durante al menos tres meses, y se espera que más de 120 personas sean citadas a dar testimonio.