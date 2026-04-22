Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: las propuestas de seguridad

A 40 días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con los encargados de las propuestas de seguridad de las campañas presidenciales. Son Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército y delegado de la campaña del ultra Abelardo de la Espriella; Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y miembro de la campaña del centrista Sergio Fajardo; el exministro Daniel Palacios, por la uribista Paloma Valencia; y el exprocurador delegado Carlos Medina, en nombre de la campaña de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. El debate podrá seguirse por todas las frecuencias de Caracol Radio y por su señal en internet, y por la página de EL PAÍS América Colombia.