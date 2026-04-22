‘The Onion’ y el troleo justiciero

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A la espera de lo que diga una jueza de Austin (Texas), InfoWars, una de las webs conspiranoicas más delirantes —y populares— de Estados Unidos, puede convertirse en una parodia de sí misma, cortesía de The Onion, la referencia de los medios satíricos del país norteamericano. Si finalmente se lleva a la práctica, el acuerdo por el cual The Onion obtendría la licencia para operar la web y toda su propiedad intelectual (logotipos, mercadotecnia, cuentas en redes, etcétera) sería una conclusión reconfortante para una saga que surge de un episodio infinitamente triste.

El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años y con un arsenal de armas en casa, mató a su madre en su domicilio de Newtown (Connecticut) y de ahí se dirigió a la cercana Escuela Elemental Sandy Hook. Allí asesinó a balazos a 26 personas; 20 de ellas, niños de entre seis y siete años. Luego, se suicidó. El episodio conmocionó al país y llevó al entonces presidente Barack Obama —que ha calificado en varias ocasiones la masacre como el peor día de su presidencia— a impulsar una iniciativa de control de armas que, como todas en Estados Unidos, se estrelló en el Congreso.

Entra en escena Alex Jones, un hombre histriónico y rubicundo, que convirtió la venta de vídeos conspiranoicos por Internet en un imperio multimillonario, con un programa televisado, cuentas en redes, merchandising, y un negocio anejo de “suplementos alimentarios” incluidas estafas varias. Jones la tomó con la masacre de Sandy Hook, afirmando que era un montaje destinado a crear pánico y popularizar el control de armas, y acusando a las familias de las víctimas (que se habían organizado para evitar que sucediesen más masacres) de formar parte de la conspiración.

Los admiradores de Jones se tomaron las denuncias muy en serio y empezaron a perseguir a los familiares de las víctimas. Ante los tribunales, estos denunciaron ataques e insultos hasta el punto de que tuvieron que encerrarse en sus casas o incluso abandonarlas. Las familias denunciaron a Jones, que, acorralado por la verdad, reconoció que había mentido para hacer negocio. En octubre de 2022, un jurado condenó a Jones a pagar 965 millones de dólares, cifra que ha ido aumentando con los intereses de demora.

Jones se declaró en bancarrota, pero siguió operando como The Alex Jones Show. Para pagar la indemnización, el medio y todas sus posesiones fueron subastadas. Todo el mundo esperaba que algún afín a su propietario se hiciera con él, pero, para sorpresa de todo el mundo, en noviembre de 2024 The Onion ganó la subasta con una oferta financiada en parte por las propias familias de Sandy Hook. El medio, muy crítico con la falta de acción ante el uso de armas —uno de sus titulares más populares es “No hay manera de prevenir esto, dice el único país donde esto pasa regularmente”, que publica cada vez que hay una matanza con armas de fuego— presentó una propuesta similar a la que ha hecho ahora. Un mes más tarde, un juez en Texas (donde tiene su sede InfoWars) anuló la venta y obligó a reiniciar el procedimiento. A esto le siguió una serie de recursos y contraofertas que, a falta de un último trámite, termina aquí.

The Onion dio por hecha la victoria en sus redes: “La nueva InfoWars está aquí”, para regocijo de sus seguidores. Ya más (pero no mucho más) en serio, el presidente ejecutivo del medio satírico, Ben Collins, declaraba “nos gusta mentir constantemente por dinero en efectivo, en esta ocasión de una manera molona, y nos aseguraremos de que algo vuelve a las familias”, Por su parte, Jones, todavía en los estudios de InfoWars, asegura que volverá a recurrir la decisión de la jueza.

Ojalá todo vaya bien y The Onion saque adelante su plan. El troleo y el humor pueden ser armas poderosas. Más aún si de lo que se trata es de hacer un mínimo de justicia.