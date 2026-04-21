Rafael Bachiller, astrónomo: “Así imagino a los extraterrestres: como pequeños microbios”

El también director del Real Observatorio de Madrid y premio de la Sociedad Geográfica Española sueña con alcanzar a ver signos de vida en el espacio

Rafael Bachiller parece mucho más interesado en desgranar todos los tesoros que alberga el Real Observatorio de Madrid que dirige que en empezar la entrevista. Se entusiasma enseñando la réplica del gigantesco telescopio de Herschel destruido por las tropas de Napoleón, la biblioteca o los relojes de precisión como el mejor guía de esta joya situada en el Parque del Retiro. Astrónomo nacido en Madrid en 1957, recién galardonado con el Premio de la Sociedad Geográfica Española, también dirige la Comisión de los Eclipses como el que el 12 de agosto veremos en España.

Pregunta. ¿Por qué se hizo astrónomo?

Respuesta. Yo me crie en Arganda del Rey, un pueblo a 30 kilómetros de Madrid en que los cielos eran fastuosos, oscurísimos y sobrecogedores. Y eso desató mi curiosidad por la astronomía. Ahora ya no sería posible porque la contaminación lumínica ha arruinado esos cielos.

P. ¿Por eso eligió Física?

R. Sí, la Física era una ciencia intermedia entre las Matemáticas, que no se me daban mal, y la Química, que permite conocer de qué está hecho el universo y la materia. Y eso me llevó de manera natural a la astronomía, que siempre me había apasionado. Desde joven ahorraba para comprar libros de divulgación científica y astronómica.

P. ¿Esos cielos desaparecieron?

R. En España nos quedan algunos de los cielos oscuros mejor preservados de toda Europa y trabajo con la fundación Starlight para que se certifiquen y conserven para generaciones futuras, tienen un valor incalculable.

P. ¿Cuáles son los mejores para ver el eclipse del 12 de agosto?

R. Se va a ver en franja muy amplia desde Galicia hasta Baleares. Hay que situarse bien para que un cerro o una arboleda no te tapen el atardecer porque, por mucho que estés en Levante o Mallorca, si te colocas detrás de una sierra no vas a ver el eclipse. León, Burgos, Tierra de Campos... toda esa zona promete meteorología favorable y buena visibilidad.

P. ¿Convencerá a todo el mundo de que use las gafas reglamentarias?

R. Siempre ha habido gente que pierde la vista temporal o totalmente en los eclipses. Las urgencias hospitalarias se desbordan y en el último en EEUU, en abril del 2024, lo más buscado en Google tras el eclipse fue “dolor de ojos”.

P. Los eclipses dejan víctimas, entonces.

R. Sí, sí. Hay que tomárselo muy en serio y vamos a hacer una campaña intensa. Nunca se debe mirar al sol directamente ni con una radiografía ni con ningún invento que no sean gafas homologadas.

P. Hablemos de Artemis II. ¿Qué nos queda por descubrir de la Luna?

R. No sabemos todavía exactamente su origen, ni su composición ni cómo está distribuida el agua sobre la superficie. Sabemos que está preferentemente en los polos, pero hay que refinar ese conocimiento.

P. ¿Nosotros lo llegaremos a saber?

R. Sin duda avanzaremos. No es imprescindible que lo hagan humanos in situ si lo pueden hacer robots como en Marte, donde están horadando la superficie para ver si hay o ha habido actividad bacteriana, pero el interés de la Luna es establecer esas bases que puedan servir para otras misiones de largo alcance y la explotación minera de los recursos naturales, que son muy valiosos. Para nosotros los astrónomos lo más valioso es la cara oculta, donde podríamos instalar un observatorio magnífico sin nada de contaminación lumínica ni radioeléctrica. La cara oculta es el sitio privilegiado para ello.

P. ¿Cuál sería su sueño de avance científico en vida?

R. Me encantaría ver signos de aminoácidos complejos en alguno de los exoplanetas descubiertos y no digamos ya algún signo de vida. Cada vez estamos más cerca de encontrar un tipo de vida que me imagino principalmente microbiana, porque la historia de la vida en la Tierra es una historia de microbios. La aparición de los seres complejos data de muy recientemente, pero durante 4.000 millones de años la vida ha sido microbiana. Así nos imaginamos muchos astrónomos a los extraterrestres: como pequeños microbios. Tengo la esperanza de que algún día se llegue a ver, claro que sí.

Bachiller, junto a la reproduccion del telescopio Herschel considerado el mejor del mundo en el siglo XIX, en el Real Observatorio de Madrid. Víctor Sainz

P. ¿Qué significaría encontrar aminoácidos?

R. Es la base de la vida, son las moléculas precursoras y vamos paso a paso. Ya se han descubierto azúcares y algún aminoácido simple en los meteoritos, pero descubrir algunas moléculas complejas, las que tienen capacidad de reproducirse, como la maravilla del ADN, esa doble hélice que se desdobla en dos, que es la base de la vida, sería un logro maravilloso.

P. ¿Cree que lo verá?

R. Es posible llegar a ver algún indicio, sí. Los sitios más prometedores para encontrar vida en el sistema solar no están en Marte sino en las lunas heladas de los planetas gigantes, donde hay esa corteza de hielo y debajo hay unos mares líquidos donde puede prosperar la vida.

P. ¿Cómo ve la pugna entre potencias sobre la Luna?

R. Me da muchísima pena porque la exploración planetaria debería ser una misión de toda la humanidad, no es de recibo que la Luna pertenezca al país más rico. Me gustaría que en lugar de exportar nuestras rivalidades terrestres al espacio fuéramos capaces de construir una agencia espacial de todos para avanzar más deprisa en su conquista. Es lamentable que cuando la nave Orión estaba por detrás de la Luna perdiésemos 40 minutos de comunicación cuando China tiene naves que hubieran podido facilitarla. No se ha hecho. Y era completamente factible.

P. Y mientras miramos ese avance en la Tierra nos destruimos.

R. Es una paradoja incomprensible, como no comprendo en absoluto el discurso del presidente de EEUU cuando habla de una hazaña de la humanidad en la Luna y por otro lado mantiene un discurso ultranacionalista de una América Más Grande en la Tierra. Es contradictorio y lamentable. La exploración del espacio debería ser un elemento de cohesión entre naciones inspirada en los científicos que somos capaces de colaborar de forma más eficiente que los políticos. Solo tenemos que ver la Antártida, donde funciona la colaboración.

P. Trump se pone la medalla mientras recorta presupuestos de la Nasa.

R. Unos recortes muy significativos que afortunadamente ha ido frenando el Congreso. Pero ahora amenaza el presupuesto para 2027 de nuevo, en torno a 30%.

P. ¿Le gustan las películas del espacio?

R. Mucho. La que más, 2001 Odisea en el espacio. No tienen nada que ver con la ciencia real, pero por ejemplo Interestelar fue muy respetuosa con la ciencia porque estaba muy bien asesorada por un gran experto en agujeros negros.

P. ¿Le gustaría salir al espacio?

R. Nunca me lo he planteado porque mi condición física no me lo permitiría, pero es posible salir a través de un observatorio, en esas noches mágicas de observación donde uno escruta los confines del universo. Ahí ya estás saliendo hacia espacio de otra manera, intelectualmente.

P. Su mujer y sus dos hijas son físicas. ¿En Nochebuena hablan de estrellas y microbios?

R. Una de mis hijas es física nuclear y la otra, de partículas. Una trabaja en el CERN en Ginebra y otra ha estado en el acelerador de partículas en el Louvre, que funciona como un gran microscopio y puede detectar falsificaciones de obras de arte. En Navidad sobre todo argumentamos muchísimo, las conversaciones suelen ser agotadoras (ríe) porque todos somos muy racionales y tratamos de llevar el razonamiento al extremo.