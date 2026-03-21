Se disparan las reservas de hoteles para el eclipse del 12 de agosto, que el Estado considera “un gran reto de país”

El eclipse solar que España vivirá el próximo 12 de agosto —el primero del trío de eclipses en tres años— se afronta como “un gran reto de país” porque traerá a cientos de miles de visitantes “coincidiendo con la semana que más personas, residentes y turistas se encuentran en nuestro país”. Así lo explica la Secretaría de Estado de Turismo, que espera un enorme incremento de ocupación turística para esas fechas y constata que los precios ya están subiendo. De hecho, Booking y Airbnb ya avisan de que se están disparando las reservas de hoteles y alojamientos rurales para esos días, si bien la patronal Cehat no cuenta todavía con datos. Las asociaciones de consumidores, por su parte, piden asegurarse de que las gafas para mirar al sol cumplen la normativa para evitar problemas de salud.

El organismo estatal encargado del turismo señala que “muchas comunidades verán cómo sus índices de ocupación habituales aumentan por estos eclipses, lo que supondrá un reto adicional para la gestión de estas llegadas”, algo que ya han empezado a discutir con los gobiernos autonómicos en la Comisión Interministerial de Eclipses. Los ejecutivos regionales ya están constatando un aumento de los precios de los alojamientos, aunque todavía no le han puesto números, y un incremento significativo de búsquedas de alojamiento rural en determinadas zonas.

Según Booking, las reservas para ver el eclipse han aumentado significativamente en varios puntos: en A Coruña han crecido un 260%, en León un 170% y en Burgos un 120% —en comparación con el mismo periodo del año pasado para pasar la noche del 12 de agosto—. “Hay un aumento muy significativo de las búsquedas y reservas en destinos desde los que se podrá ver el fenómeno con buenas condiciones, lo que refleja el creciente interés por este tipo de viajes experienciales”, dice Pilar Crespo, responsable de la plataforma en España.

Mientras, Airbnb explica que las reservas en destinos rurales situados a lo largo de la trayectoria del fenómeno se han multiplicado ya por tres. De hecho, en los pueblos de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla León en los que podrá verse registran hasta 10 veces más reservas que el mismo periodo en 2025. “El eclipse se perfila como uno de los grandes momentos turísticos de la década en España y como un importante impulso para el turismo rural. Los viajeros internacionales impulsan la demanda fuera de las grandes ciudades. Crece el interés por los destinos rurales bajo cielos limpios y despejados donde disfrutar del eclipse”, apunta una portavoz. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) no cuenta todavía con datos.

“España tiene algunos de los cielos más limpios de Europa para la observación astronómica. Por esto, abordamos el eclipse no como un acontecimiento puntual, sino como un elemento tractor dentro del turismo científico, cultural y de naturaleza, alineado con los objetivos de sostenibilidad, diversificación de experiencias y desconcentración territorial, generando mayor valor añadido económico y social”, dice la Secretaría de Estado de Turismo.

Este organismo coordina el Grupo de Trabajo de Turismo e Impacto Económico de la Comisión Interministerial, que se encargará de organizar la gestión de flujos turísticos, facilitar la información adecuada a los turistas y coordinar la prestación de servicios como hostelería, restauración, alojamiento, experiencias turísticas, gestión de residuos…

En su opinión, “el interés internacional es ya claramente perceptible”, lo que se observa “en el aumento de búsquedas y reservas de mercados emisores clave como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia o Canadá”. Según la secretaría, esto se ha visto reforzado por la presencia del eclipse en medios internacionales de prestigio, como National Geographic, que ha incluido ciudades españolas entre los mejores lugares del mundo para observarlo, “incrementando notablemente la visibilidad internacional de España como destino astronómico”.

Se espera además muchísimo movimiento en las carreteras en los alrededores de ese día, que además se incluye en el mes donde más gente está de vacaciones. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya está trabajando en el dispositivo. “Por ahora estamos recabando información y coordinándonos con los ministerios para saber qué puntos serán los óptimos para ver el eclipse, para a partir de ahí poner en marcha un plan de movilidad”, señala una portavoz.

Derechos de los consumidores

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), apunta que legalmente no se puede hacer nada si los hoteles suben los precios. “Un alojamiento puede cobrar lo que quiera por una habitación en esa fecha, porque el precio es libre, siempre que lo indique correctamente”. Tampoco se puede hacer mucho si un establecimiento cancela una reserva para subir los precios. “Habría que llevar al hotel a juicio y demostrar que mantiene habitaciones iguales a un precio mayor, algo que nadie va a hacer”, continúa.

Sí hay más protección si lo que se contrata es un viaje combinado, como esos que están ofreciendo ya las agencias especializadas en astroturismo, que organizan paquetes que combinan alojamiento, actividades de observación astronómica y otros servicios complementarios. “Si este tipo de viajes combinados se anula por parte del hotel, te tienen que pagar una indemnización que va del 5% al 25% en función de con cuánta antelación se cancele”.

Además, en los establecimientos hoteleros la publicidad sirve como contrato. “Si te dicen que un hotel o casa rural tiene vistas al eclipse, tiene que tener efectivamente vistas al eclipse. Si luego resulta que lo tapa una montaña, tienes derecho a reclamar. Otra cosa es que te digan en la zona del eclipse, ahí eres tú el que tienes que vigilar bien la zona”, señala García.

La OCU también pide ser cuidadosos a la hora de comprar gafas para ver el eclipse. “Las gafas tienen que cumplir la normativa ISO 12312-2.2015, tener un etiquetado correcto y el símbolo CE, la etiqueta de seguridad de la Unión Europea. Hay muchísimos productos en el mercado, pero hay que verificar si cumplen la normativa y adquirirlos en establecimientos de confianza. Porque lo contario puede suponer un riesgo para la salud y producirnos lesiones en los ojos por mirar fijamente al sol”. La Secretaría de Estado de Turismo señala que “son cruciales las campañas de concienciación, el control de la homologación de gafas o la educación en los colegios” para evitar daños oculares durante la observación.