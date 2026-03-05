El mejor ‘pack’ ahorro en gafas solares homologadas para ver el próximo eclipse total por menos de 15 euros

Así es el mejor ‘pack’ ahorro en gafas solares homologadas para ver un eclipse solar.

Cumplen la normativa de seguridad y están certificadas por la Unión Europea. Además, presentan un diseño liviano y también son aptas para público infantil

El próximo eclipse solar total se sigue acercando en el calendario: el 12 de agosto será un gran día para muchos amantes de la astronomía, sobre todo, en regiones como la Península Ibérica. Sin embargo, todas las precauciones son pocas cuando se trata de visionar cómo la luna cubre por completo el sol. Un evento nada común. De hecho: no sucede algo similar desde abril de 1912. Por tanto, ser de los primeros en obtener las mejores gafas para ver un eclipse solar y cuidar nuestra salud ocular al máximo debe ser una prioridad. En EL PAÍS Escaparate nos hemos adelantado y profundizado en el extenso catálogo de Amazon para encontrarlas: el modelo escogido, un pack de cinco gafas para toda la familia, reúne más de 20.000 valoraciones en Amazon. ¿Su precio? Pueden ser tuyas por menos de 15 euros.

La nota media de este lote de lentes especiales ha subido ya hasta las 4,6 sobre 5 estrellas, convirtiéndose en una opción preferente de compra para muchos usuarios del gigante del comercio electrónico. Argumentan de ellas que ofrecen una buena relación calidad-precio y valoran que se ajusten bien al rostro. Su diseño es otro de sus puntos fuertes. “Son geniales y tienen una calidad-precio inmejorables”, dice uno de ellos.

¿Qué características deben cumplir unas gafas para ver eclipses solares?

Bloquear la radiación dañina del sol es la razón fundamental por la que se utilizan unas gafas de sol para visualizar eclipses. Pero deben cumplir una serie de requisitos de seguridad ineludibles. A continuación, repasamos los más importantes:

Certificación ISO 12312-2: se trata del estándar internacional que garantiza que las gafas filtran la radiación visible, y también la de tipo ultravioleta e infrarroja.

Proceso de fabricación seguro: evitando las falsificaciones e incluyendo, de forma visible, el nombre del fabricante y el lote específico.

Materiales duraderos: el polímero negro (que filtra más del 99,9% de la luz visible) y la lámina aluminizada suelen ser los materiales más utilizados.

Uso de un filtro solar de densidad elevada: permitiendo ver el astro rey como un disco más definido, sin ningún tipo de resplandor o brillo incómodo.

Cinco gafas homologadas para eclipse solar: calidad óptica prémium

Este modelo de gafas para ver un eclipse solar como el que acontecerá el próximo verano —y que en España cubrirá un 40% del territorio—, están probadas y certificadas por un organismo notificado y acreditado dentro de la Unión Europea. Esta autenticidad, al estar englobadas como equipo EPI de categoría 2, asegura una protección completa contra las radiaciones ultravioleta y la energía infrarroja más nociva emitida por el sol. Son capaces, además, de filtrar la inmensa mayoría de la luz visible intensa que se suele percibir en este tipo de acontecimientos extraordinarios de la naturaleza.

Por otro lado, la claridad que proporcionan las lentes de estas gafas para eclipses solares se puede calificar de cristalina, como se muestra en el anuncio del producto en Amazon. Su avanzada tecnología en cuanto a filtro se refiere, aporta una nitidez extraordinaria, pudiendo disfrutar de ciertas manchas solares y otros fenómenos en alta definición y sin fatiga ocular. Son, además, unas gafas livianas gracias a sus marcos confeccionados en papel: un diseño ideal tanto para adultos como para niños, ofreciendo un ajuste seguro sobre las orejas.

Preguntas frecuentes sobre gafas para eclipse solar homologadas

¿Este modelo de gafas homologadas para eclipse solares se pueden usar encima de unas gafas graduadas?

En efecto; siendo, además, muy cómodas.

¿Dónde comprar gafas para ver un eclipse solar?

Se pueden adquirir tanto en tiendas físicas como online, aunque hay que fijarse en ciertos detalles. Además de que tengan el marcado CE y de que cumplen con la legislación vigente, el vendedor debe ser fiable y hay que huir de modelos de gafas que sean demasiado baratas o que no incluyan la información del fabricante.

¿Sirven las gafas para eclipse solar caseras?

Las gafas hechas por uno mismo para visionar eclipses no sirven (a menos que se utilicen con un filtro certificado). Por tanto, no protegen los ojos y hay mayor probabilidad de que causen daños oculares permanentes en la retina.

¿Cuándo se deben desechar unas gafas para ver eclipses?

Se deberían prescindir de ellas pasados tres años desde su adquisición.

