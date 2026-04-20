El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Paloma Valencia acepta la propuesta de debate de Iván Cepeda: “Estoy lista, así él quiera amañarlo”
El ministro de Defensa ofrece una recompensa para evitar atentados contra los candidatos | Iván Cepeda reta a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a debatir, y ambos aceptan el desafío
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha aceptado este lunes el debate propuesto el fin de semana por el aspirante oficialista, Iván Cepeda. La candidata uribista ha afirmado que Cepeda debe dar a conocer sus opiniones sobre los principales asuntos del país. “Después de ese debate, la gente va a notar que Cepeda no es Petro y que la pelea de la democracia no es contra una izquierda, sino contra un neocomunismo que le puede acabar la democracia a Colombia”, ha concluido. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el centrista Sergio Fajardo también se han mostrado prestos para debatir con Cepeda.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha reiterado este domingo que el Gobierno ofrece una millonaria recompensa por información que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. El miedo a un magnicidio sigue rondando la campaña electoral. El viernes, el presidente Gustavo Petro había dicho en sus redes sociales que la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tiene conocimiento de un “posible atentado” contra el senador Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico. Aunque el ministro Sánchez ha aclarado que la CIA no tiene detalles al respecto, aseguró que un organismo de inteligencia colombiano ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo. También el expresidente de derechas Álvaro Uribe ha denunciado en sus redes sociales que la guerrilla del ELN tiene un presunto plan para atentar contra la senadora Paloma Valencia, la aspirante de su partido, el Centro Democrático.
Paloma Valencia acepta la propuesta de debate de Iván Cepeda: “Estoy lista, así él quiera amañarlo”
La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha aceptado este lunes el debate que ha propuesto el aspirante oficialista, Iván Cepeda. “Han pasado más de 40 horas desde el reto de Iván Cepeda al debate, y todavía no nombra los compromisarios. Estamos listos para hacer el debate, así él quiera acomodarlo y amañarlo para que le vaya bien”, ha dicho la candidata uribista. Valencia ha asegurado, además, que Cepeda debe explicarle al país sus posiciones sobre los principales temas sociales que le incumben. “Después de ese debate, la gente va a notar que Cepeda no es Petro y que la pelea de la democracia no es contra una izquierda, sino contra un neocomunismo que le puede acabar la democracia a Colombia”, ha concluido.
El ministro de Defensa ofrece una recompensa para evitar atentados contra los candidatos presidenciales
El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ha reiterado este domingo que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos (unos 270.000 dólares) por información que le permita a las autoridades evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales.
“Todos los candidatos presidenciales son susceptibles de amenazas. No escatimaremos ningún esfuerzo para protegerlos y garantizar su seguridad”, escribió en sus redes sociales el ministro Sánchez. También se refirió, en particular, a las amenazas contra el senador Iván Cepeda, el aspirante del oficialista Pacto Histórico, denunciadas por el presidente Gustavo Petro. “Un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo”, añadió Sánchez. Antes había aclarado que la CIA no tiene información al respecto, como dijo el presidente Petro en un primer momento.
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella aceptan el reto de Iván Cepeda para debatir: “Siquiera se le quitó el miedo”
Tanto la senadora de derecha Paloma Valencia como el ultraderechista Abelardo de la Espriella han aceptado el reto del también senador Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, el líder de todas las encuestas, para debatir y contrastar sus propuestas. “Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda, si lo hemos citado varias veces a debates, pero él prefería estar escondido”, ha dicho Valencia. “Estamos listos para el debate, con un moderador independiente y en un canal donde todos los colombianos puedan ver y comparar”, añadió la candidata del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe. También De la Espriella aceptó el desafío. “Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”, aseguró el abogado penalista.
Fajardo responde al reto de Cepeda para debatir: “Yo estoy listo”
Sergio Fajardo, el candidato presidencial del centro político, ha respondido de inmediato este sábado a las declaraciones del senador Iván Cepeda, líder de las encuestas, en las que se mostraba dispuesto a debatir. “Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente”, ha escrito el exalcalde de Medellín, al que Cepeda ignoró en su discurso, pues solo se refirió a los dos aspirantes de derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. “¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe?”, preguntó Fajardo en su mensaje.
Iván Cepeda se abre a debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella
El senador Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda colombiana y favorito de las encuestas, se ha mostrado este sábado dispuesto a debatir directamente tanto con Paloma Valencia como con Abelardo de la Espriella, un giro después de varios meses en que su campaña ha privilegiado los discursos en plaza pública. “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, dijo Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico, desde Sumapaz, en un acto en el que lo acompañaron tanto el exministro de origen liberal Juan Fernando Cristo como el senador del partido Alianza Verde Ariel Ávila, sus más recientes adhesiones como parte de la Alianza por la Vida. “Llegó la hora en que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir para debatir a fondo”, prometió Cepeda, que hasta el momento no ha asistido a los debates entre candidatos y se ausentó esta semana de la cumbre de gobernadores organizada por la Federación de Departamentos. El aspirante del Pacto Histórico advirtió, sin embargo, que los debates deben cumplir condiciones previamente acordadas. “No voy a prestarme a la política del espectáculo. Las condiciones, el temario, los moderadores y el escenario serán rigurosamente pactados”, reiteró.
Un juzgado le ordena a Abelardo de la Espriella que rectifique una información falsa sobre Juan Fernando Cristo
El exministro Juan Fernando Cristo ha anunciado a través de sus redes sociales la decisión que tomó el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá, en la cual determinó que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella mintió sobre una información difundida a medios de comunicación con respecto a él, en la que lo vinculaba con el esposo de la también candidata presidencial Sondra Macollins.
De acuerdo con Cristo, quien declinó su candidatura presidencial para la primera vuelta y posteriormente adhirió a la campaña de Iván Cepeda, el abogado De la Espriella “mintió en unas declaraciones públicas”. De acuerdo con la decisión del juzgado, la rectificación se deberá hacer a través de los mismos medios de comunicación en los que hizo dicha afirmación, o en un video dirigido a la opinión pública.
Paloma Valencia y Sergio Fajardo le piden a Cepeda pronunciarse contra la intervención de Petro en las elecciones
Dos candidatos presidenciales de la derecha y el centro político, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, respondieron a un anuncio del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, en la que este rechazaba la indebida intervención en política de un viceministro. “Celebro que rechace este hecho”, le dijo Fajardo. “Pero los cuestionamientos a su campaña no se deben solo a este caso particular, sino a la manera descarada en la que el presidente Gustavo Petro y el gobierno le están haciendo campaña”, añade. “¿Se pronunciará sobre esto o permanecerá?”
La candidata de la derecha añadió un mensaje de crítica en el mismo sentido. A nadie engaña, senador Ivan Cepeda. Usted tiene a todo el gobierno, empezando por el Presidente de la República, al servicio de su campaña."
El expresidente Álvaro Uribe afirma que la guerrilla del ELN amenazó a su candidata, Paloma Valencia
En el temor de las amenazas, el expresidente Álvaro Uribe afirma que su pupila, la candidata a la presidente Paloma Valencia, ha recibido amenazas de la guerrila del ELN. “Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”, dice Uribe. El expresidente asegura también que en esa guerrilla “dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”.
Hasta el momento no se ha conocido que los grupos armados presionen activamente por un candidato. El ELN es un tema sensible para Cepeda, pues fue negociador en la fracasada mesa de diálogos con esa guerrilla, además de arquitecto de la política de Paz Total para dialogar con los armados.
Cepeda exige a las autoridades información sobre la posible amenaza en su contra
El candidato presidencia de la izquierda, Iván Cepeda, se pronunció ante el mensaje en X del presidente Gustavo Petro: el mandatario asegura que la CIA sabe de un posible plan para matar al candidato. “Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle sobre esta circunstancia”, dijo. “Pero también quiero ser en esto supremamente claro y perentorio: bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral”. El candidato también afirmó que ha recibido amenazas antes durante su campaña, pero que no las ha hecho públicas, “pues que no quiero sembrar ni la alarma, ni el pánico, en la opinión pública”.
Iván Cepeda pide que ningún servidor público haga campaña política por él, como el viceministro de Tecnologías de la Información
El candidato de la izquierda reveló que el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información está interviniendo en la campaña electoral, a pesar de que está prohibido en Colombia que los funcionarios hagan política desde sus cargos. “Mi campaña ha tenido conocimiento de que en días pasados, el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, cuenta Cepeda, quien rechaza ese tipo de apoyo. “Manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, añade.
Sin embargo el funcionario más importante del país,el presidente Gustavo Petro, ha sido señalado por observadores electorales de intervenir en la campaña electoral de forma constante, tanto para tomar decisiones claves del partido, como hablando de los candidatos de la derecha que compiten contra Cepeda.
Gustavo Petro: "Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda"
El presidente Gustavo Petro contó en sus redes sociales que la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, tiene información de “un posible atentado al candidato Iván Cepeda”. El presidente responde a un mensaje de la Casa Blanca en el que Washington dijo que le esperan ‘terribles consecuencias’ a quienes intenten atentar contra candidatos presidenciales. Fueron los candidatos de la derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes recibieron amenazas de muerte el pasado domingo, a través de sus redes sociales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su rechazo a estas, y anunció medidas para garantizar la seguridad de los candidatos. El presidente no mencionó las amenazas a Valencia o a De La Espriella en sus redes, y hoy reveló que es el candidato de su partido político, Cepeda, quien está amenazado por la “extrema derecha”. Dijo, sin pruebas, que es la misma extrema derecha detrás del asesinato del influencer Charlie Kirk, y del atentado que sufrió Trump cuando fue candidato en 2024.
“Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos”, dijo
Roy Barreras anuncia que esta será su última campaña electoral
El exsenador y candidato presidencial del partido La Fuerza, Roy Barreras, ha anunciado que esta será su última campaña política electoral. Según dijo, esto no significa que se retirará de la contienda para llegar a la Presidencia. “Lo que he dicho es que es la última vez: no volveré a ser candidato a nada, nunca más”, anunció a través de sus redes sociales. Sin embargo, aseguró tener una “obligación superior”, que es la de intentar evitar la división del país y que el próximo gobierno sea uno que genere confianza y no miedo. Añadió: “Si tenemos éxito, esta candidatura irá hasta el 21 de junio", fecha en la que se celebra la segunda vuelta presidencial, y a la que Barreras busca llegar, pese a que no le favorecen los números de las encuestas.
Paloma Valencia desde la frontera con Ecuador: "La primera llamada que voy a hacer [en mi Gobierno] es al presidente Noboa"
Desde el puente internacional de Rumichaga, que conecta a Ecuador con Colombia, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, habló junto al expresidente y su mentor, Álvaro Uribe. Viajan justo a una comunidad afectada por la crisis diplomática entre los presidentes de los dos países, Gustavo Petro y Daniel Noboa, que escaló al punto que Ecuador impondrá aranceles a Colombia del 100% el primero de mayo; una decisión que puede acabar con el comercio en la frontera. “Es inaceptable que el Gobierno, cuando le avisan que si no combate el narcotráfico nos van a poner aranceles, prefiera castigar a los comerciantes y a los transportadores, y a la economía del sur de Nariño, que combatir a la criminalidad”, dijo la candidata. Noboa ha argumentado que Petro no ha combatido a los grupos ilegales en la frontera, y por eso castiga con estas nuevas tarifas que llama una cuota de seguridad. Pero expertos advierten que los aranceles que impone pueden terminar más bien incentivando la criminalidad en la frontera. Si bien los grupos armados se han fortalecido durante el mandato de Petro, los aranceles lastiman es al comercio legal en la frontera.
“Quiero hacer un anuncio: el primer día [de mi gobierno], vamos a militarizar la vía Cali-Popayan-Pasto, para que no haya más sufrimiento”, prometió Valencia ante una multitud, si gana la presidencia a mitad de año. “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente Noboa, para decir que aquí hay con quien combatir el narcoterrorismo, y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio”. Prometió una aduana que agilice el tráfico, criticó a Petro por promover el comercio con Venezuela. “Nosotros no queremos ser líderes integalácticos, queremos ser presidentes de Colombia para servirle a los colombianos”, añadió.
Sobre todo prometió trabajar con el Gobernador del departamento fronterizo de Nariño, que es afin al Gobierno, y que ha defendido la paz total de Petro. Nariño usualmente es una zona que vota hacia la izquierda o el progresismo, pero la nueva crisis con Ecuador ha sido una oportunidad para la derecha que compite por votos. En la tarde hablará también Abelardo de La Espriella desde la capital del departamento, Pasto.
Cambio Radical deja en libertad a sus militantes para unirse a Valencia o De la Espriella
El partido Cambio Radical decidió, después de la reunión de su bancada legislativa, dejar en libertad a sus militantes para respaldar cualquiera de las candidaturas presidenciales de la derecha, bien sea la de Paloma Valencia o la de Abelardo de la Espriella. La formación conservadora, además, impuso un veto para acompañar la aspiración del candidato oficialista, Iván Cepeda. Dentro de Cambio Radical, un partido en el que coinciden varios clanes poderosos de diferentes regiones del país, hay tendencias que con afinidades tanto hacia la candidatura uribista como hacia la del abogado ultraderechista. De esta manera, se separa de partidos como el Conservador y el De la U, que esta misma semana decidieron de manera unánime adherirse a la campaña de Valencia, en un intento por acercarse a las cifras de favorabilidad de las encuestas que favorecen a Iván Cepeda, líder en los sondeos desde hace meses.
El Partido Conservador se suma a la campaña de Paloma Valencia
El Partido Conservador ha anunciado este miércoles que se sumará a la campaña presidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. El presidente de la formación, Efraín Cepeda, ha explicado que la decisión se ha tomado “por unanimidad”. “A partir de este momento, el Partido Conservador tiene candidata oficial y desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia”, ha dicho Cepeda. De esta manera, el Conservador, uno de los dos partidos históricos de Colombia, se suma al Partido de la U, que el lunes pasado se adhirió a la campaña del uribismo, una de las dos aspiraciones de la derecha que buscan disputar la Presidencia contra el candidato oficialista, Iván Cepeda, líder en todas las encuestas y sondeos desde hace varios meses.
María Paz Gaviria se adhiere a la candidatura de Paloma Valencia
La excandidata al Senado del Partido Liberal e hija del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, se adhirió a la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Una foto que circula en redes en la que aparece abrazada con la candidata del Centro Democrático da cuenta de su respaldo, así como pistas sobre la decisión de su partido, que a finales de este mes anunciará a quién apoyará en las próximas elecciones.
La mayoría de los congresistas verdes se decanta por Iván Cepeda
Las diferencias políticas al interior del Partido Alianza Verde se volvieron irreconciliables. La Dirección Nacional del Partido aprobó, con 32 votos a favor, la solicitud de escisión de la colectividad, presentada este lunes por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. “Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa, seguiré firme sirviéndole a Colombia”, dijo el senador, uno de los más críticos del Gobierno de Gustavo Petro, en un mensaje con tono de despedida.
Desde hace años, el partido de centro venía mostrando signos de desgaste. En sus filas compartían puesto senadores que se volvieron casi opositores de la actual administración, como Katherine Miranda o Catherine Juvinao, junto con otros que respaldaron la mayoría de sus iniciativas, como Ariel Ávila, Olga Lucía Velásquez o Liliana Rodríguez. Las fisuras, que se hicieron evidentes durante esta legislatura, han vuelto a quedar en evidencia durante esta campaña presidencial, en la que los respaldos están divididos. Sin embargo, la mayoría de congresistas verdes se decanta por Iván Cepeda.
Este lunes el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres dio a conocer que el partido había decidido conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña del candidato de izquierda. Sin embargo, Miranda dice desconocer la decisión. Para ella, es más coherente “con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes” apoyar a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo, la fórmula de la derecha. Ninguno, paradójicamente, habla de apoyar a los candidatos de centro, Sergio Fajardo o Claudia López, nacidos de las entrañas de la colectividad.
“Hoy el partido Alianza Verde decidió prohibir, impedir, que podamos apoyar a Claudia López y Sergio Fajardo. Ellos han sido líderes del Partido Alianza Verde. Es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro”, cuestionó la senadora Angélica Lozano, luego de que se conociera la decisión de empezar a negociar con el candidato oficialista. “Es una etapa de cierre final y triste del partido”, concluyó.
El Partido Verde crea una comisión para construir un acuerdo y respaldar a Iván Cepeda
En medio de los respaldos y alianzas que se siguen tejiendo en la carrera presidencial colombiana, se ha conocido que el partido de centro Alianza Verde ha decidido conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña del candidato de izquierda, Iván Cepeda. “Dicho acuerdo implica que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Verde en el programa de Gobierno de la Alianza por la vida; así como que la militancia del Partido Verde se sume a la campaña presidencial de Cepeda-Quilqué”, señala un texto escrito a mano y divulgado por el representante a la Cámara de ese partido, Jaime Raúl Salamanca Torres.
Sin embargo, Salamanca aclara en un trino que aún no se ha llegado a ningún acuerdo oficial. “Hasta que no haya un acuerdo programático con la coalición de la Alianza por la Vida no habrá apoyo a la campaña presidencial”, escribió en X.
Vicky Dávila, excandidata presidencial, intenta regresar al periodismo de la mano de Semana
Vicky Dávila saltó del periodismo a la política hace diez meses pero ahora quiere regresar. Quien fue directora de la revista Semana hasta el año pasado, decidió lanzarse a la presidencia en junio como una candidata ‘outsider’, y en un principio parecía tener opciones para captar el voto de la derecha antipetrista. Pero se le atravesó en el camino otro ‘outsider’, el abogado de ultra derecha Abelardo de La Espriella, quien ahora aparece segundo favorito en las encuestas. Dávila peleó contra el penalista varias veces en público alegando que tenía demasiadas sombras en su pasado - especialmente como defensor del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Buscó entonces una alianza con candidatos de derecha, dejando en claro que nunca sería aliada de De La Espriella. Dávila perdió en marzo esaconsulta de los precandidatos de derecha, y saltó a apoyar entonces a la ganadora, la uribista Paloma Valencia. El acuerdo entre ellos era que los perdedores se sumarían a apoyar a la ganadora, y así están haciendo campaña algunos como el exministro Mauricio Cárdenas, el exalcalde Enrique Peñalosa y el exsenador David Luna.
Dávila en cambio reactivó su canal de Youtube, pero no para hacer campaña por Paloma Valencia (como los otros precandidatos de la derecha) sino para volver a hacer entrevistas. La semana pasada se sentó con el expresidente Álvaro Uribe. “Usted sabe que a mi me pica es el corazón de periodista”, le dijo ella.
Más sorprendente fue que luego se sentó, este domingo, con Abelardo de La Espriella, en una entrevista que esta vez fue reproducida en los canales digitales de Semana. “Quiero decirles que no estoy representando hoy aquí sentada para esta conversación a ningún proyecto político, no vengo como vocera de ningún candidato”, dijo al principio. Alex Saab apareció tangencialmente. “Hay gente que cree que Abelardo de La Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab”. Una acusación que el candidato negó: “Yo tengo siete años que no hablo con Alex”. Las diferencias del pasado frente a la consulta también aparecieron. “Acuérdese que yo ya no soy candidata, a mi no me meta en esos enredos”, le pide ella a él sobre la decisión de que él no se uniera a la consulta. “No, te tengo que meter porque estuviste ahí, el pasado no perdona”, le respondió él.
El Partido de la U adhiere a la campaña de Paloma Valencia
El Partido de la U ha anunciado este lunes su adhesión a la campaña de Paloma Valencia, la candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático. Según ha anunciado la formación, tanto su dirección colegiada como sus congresistas electos y en ejercicio han decidido “mayoritariamente” sumarse a la aspiración de Valencia. “Esta decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado”, ha dicho el Partido de la U en un breve comunicado en el que hace énfasis en la necesidad de reforzar la seguridad y la calidad de vida de la población.
“De mí no esperen declaraciones contra la paz”: Cepeda sobre parranda en la cárcel de Itagüí
El candidato presidencial de la izquierda, el senador Iván Cepeda, se pronunció por primera vez sobre la parranda vallenata que se reportó en la cárcel de Itagüí, Antioquia, de la que hicieron parte cabecillas de las bandas criminales que han dialogado con el Gobierno durante los últimos tres años.
“Yo creo que eso deben tratarlo las autoridades de las cárceles, por supuesto”, dijo a reporteros de varios medios al ser indagado al respecto. “Pero de mí no esperen declaraciones contra la paz”.
Los videos de la fiesta fueron revelados por Claudia Carrasquilla, concejal del partido Centro Democrático, solo una semana después de que el Gobierno Nacional anunciara que cancelaba las órdenes de captura de voceros de las Estructuras Criminales de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle del Aburrá. Después de la polémica, la mesa de diálogo con los cabecillas fue temporalmente suspendida.
Las escuetas palabras de Cepeda despertaron las críticas de varios políticos, especialmente de otros candidatos presidenciales. A través de su cuenta de X, Paloma Valencia, del Centro Democrático, reprochó que Cepeda se quedara mudo. “[Cepeda] No va a hablar ‘en contra de la paz’. Pero, ¿de qué paz habla? La misma con la que los criminales han salido beneficiados mientras el país enfrenta altos niveles de violencia”.
Sergio Fajardo, que ya se había pronunciado sobre el silencio de Cepeda ante otras denuncias alrededor de la Paz Total, se sumó a la presión que está recibiendo el político de izquierda. “El silencio de Cepeda es cómplice e incoherente”, escribió en la red social, aprovechando para reclamarle que, a pesar de que hace cuatro años, con la campaña de Gustavo Petro, ambos exigían debates, “hoy, en el poder, el silencio es total”.
De la Espriella y Valencia le ganarían a Cepeda en una segunda vuelta, según Atlas Intel
De acuerdo con la encuestadora Atlas Intel, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda en una segunda vuelta. Es la primera vez que un sondeo muestra este resultado favorable para el ultra y la uribista, siempre rezagados del petrista en las más recientes encuestas.
Según el estudio ordenado por la Revista Semana, De la Espriella obtendría un 48,8% de los votos en un balotaje con Cepeda, que obtendría un 39,8%. Valencia conseguiría un 47,1% contra un 39,6% de Cepeda.
En la primera vuelta, Cepeda sigue de líder, esta vez con un 38,7%, seguido de De la Espriella, con un 27,9% y Valencia, con un 23,5%. Mientras que el petrista y la uribista crecen, el outsider ultra se estanca, si se compara con las otras mediciones de la misma encuestadora.
Iván Cepeda llama a abrirse a alianzas con el 'centro político' mientras los partidos siguen debatiendo sus apoyos
Antes de que dos partidos tradicionales anunciaran que no consideran una alianza con el candidato de la izquierda, el senador Iván Cepeda, este recibió el apoyo de un senador del partido verde, Ariel Ávila, y allá dejó en claro que quiere extender su mano al centro político del país. “Quiero hacer un llamado a la ciudadanía que se siente parte del centro político”, dijo. “El papel de la ciudadanía del centro en el mundo de hoy es decisivo. No se trata de un centro ligero, de equilibrios vacíos o de neutralidades cómodas. Se trata de un centro con carácter, con decisión, con la capacidad de tomar postura, y de ubicarse sin ambiguedades en el lado correcto de la historia”.
Presidente de la Cámara critica la posición partido de LA U contra Iván Cepeda:
El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Julián López, criticó duramente a las directivas del partido de La U, del que hizo parte y del que renunción en 2025. Criticó que la colectividad decidiera no apoyar a Iván Cepeda, a pesar de que algunos de sus miembros han sido más cercanos al proyecto de la izquierda. López, quien desde el año pasado tiene duras peleas con la directora del partido, Dilian Francisca Toro, describió a la colectividad como un “partido anacrónico, débil, con liderazgos tímidos y llenos de miedos”. “Deciden jugar, a la presidencia, con la extrema derecha que tiene a Colombia empobrecida”, añadió.
Abelardo de La Espriella rechaza la posibilidad de que el partido de La U lo apoye
Si bien el partido de La U espera decidir la próxima semana a qué candidato presidencial apoyará la colectividad, el candidato de la ultra derecha, que ha querido presentarse como un outsider que no viene de partidos tradicionales, les envió un mensaje. “Se las pongo fácil: conmigo no cuenten”, le dijo al partido, antes de que este tome su decisión, y los llamó “el partido de Santos, el partido que fue partido de gobierno de Petro”. La U es un partido fundado por el expresidente Juan Manuel Santos en 2005, y en 2022 se declaró como de gobierno cuando Gustavo Petro llegó al poder.
Los partidos conservador y La U confirman que no apoyarán a Iván Cepeda para las presidenciales
Esta semana varios partidos tradicionales están reunidos para definir con quién se van para la campaña presidencial. El partido Liberal pasó todo el martes reunidos, con unos empujando hacia la uribista Paloma Valencia y otros hacia el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. No tomaron decisiones.
Los partidos Conservador y de La U, sin embargo, decidieron lanzar comunicados este miércoles anunciado que, si bien no saben aún con quien irse, ya saben que no quieren apoyar a Cepeda. Los conservadores aclararon que ellos están entre Valencia y el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella.
El candidato que había enfatizado en su propuesta educativa vuelve a ‘no todo vale’ que se popularizó en la campaña presidencial del 2010 junto a Antanas Mockus
La candidata uribista dice que la líder opositora ya le ofreció su apoyo “para cuidar las elecciones”, mientras el ultra busca desligarse de su pasado como abogado de Alex Saab
El candidato de la ultraderecha se muestra como un perseguido político después de que el presidente mencionara una supuesta conversación privada del penalista para hacer fraude electoral
Iván Cepeda se vuelve a reunir con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, se volvió a reunir con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una visita que hizo al país norteamericano la semana pasada. “Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, ha indicado Cepeda en una publicación de X.
Se trata de la segunda reunión entre Cepeda y Sheinbaum. La primera ocurrió en noviembre, también en Ciudad de México. El candidato apoyado por Gustavo Petro le ha dado en los últimos meses brillo internacional a su campaña. Además de la mandataria mexicana, se ha reunido con el español Pedro Sánchez y con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Clara López renunciará a su aspiración presidencial para adherirse a la campaña de Iván Cepeda
La senadora Clara López renunciará a su candidatura presidencial para adherirse a la campaña de Iván Cepeda, según han informado este miércoles varios medios de comunicación. Está previsto que el anuncio oficial se haga la próxima semana en un evento junto con el Pacto Histórico.
La candidata, inscrita el pasado 31 de enero, ha tomado la decisión con el fin de no dividir los votos de la izquierda en primera vuelta, según han dicho varias fuentes cercanas a la congresista a Caracol Radio.
Poco a poco, Iván Cepeda ha recabado los apoyos de varios de sus antiguos contrincantes. La semana pasada, recibió el apoyo de Juan Fernando Cristo en su primera alianza por fuera del Pacto. Se espera que, además de López, también oficialice el respaldo del senador verde Ariel Ávila.
Acxan Duque se defiende de las acusaciones en su contra: “Lo ocurrido fue un error de envío, involuntario y debidamente documentado”
Este viernes, a través de un comunicado, la defensa de Duque insistió en que dicha imagen fue enviada por error. “El hilo completo del chat acredita tanto el destino original como el momento exacto en que ocurrió el envío errado y se pondrá a disposición de las autoridades”, señalan sus abogados. Y añaden: “El señor Duque Gámez reconoció el error de inmediato. Ofreció disculpas directas a la funcionaria afectada en el mismo canal de comunicación, antes de que la situación trascendiera públicamente. Además, esa misma mañana, por iniciativa propia, reportó los hechos a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de la Igualdad. Y presentó su renuncia (...) sin esperar a que se lo solicitaran, con el propósito de no comprometer la gestión del Ministerio no interferir en las investigaciones”.
Juzgado de Medellín concluye que el discurso de Iván Cepeda se sustentó en la realidad histórica de Antioquia
El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha dado a conocer que el Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, le dio la razón, pues consideró que su discurso sobre la historia del paramilitarismo en Antioquia no vulneraba los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que negó las solicitudes de tutela interpuestas por tres ciudadanos. Por el contrario, el juzgado concluyó que el discurso de Cepeda estaba sustentado en la realidad histórica del departamento.
De acuerdo con la decisión del juzgado, “la intención de Iván Cepeda Castro es la de enarbolar la resiliencia y la capacidad de transformación de los habitantes del Departamento de Antioquia, más no el de estigmatizarlos o crear una imagen ficticia de violencia, paramilitarismo o narcotráfico”.
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