El camino a las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en vivo | Paloma Valencia acepta la propuesta de debate de Iván Cepeda: “Estoy lista, así él quiera amañarlo”

Vicky Dávila, excandidata presidencial, intenta regresar al periodismo de la mano de Semana

Vicky Dávila saltó del periodismo a la política hace diez meses pero ahora quiere regresar. Quien fue directora de la revista Semana hasta el año pasado, decidió lanzarse a la presidencia en junio como una candidata ‘outsider’, y en un principio parecía tener opciones para captar el voto de la derecha antipetrista. Pero se le atravesó en el camino otro ‘outsider’, el abogado de ultra derecha Abelardo de La Espriella, quien ahora aparece segundo favorito en las encuestas. Dávila peleó contra el penalista varias veces en público alegando que tenía demasiadas sombras en su pasado - especialmente como defensor del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Buscó entonces una alianza con candidatos de derecha, dejando en claro que nunca sería aliada de De La Espriella. Dávila perdió en marzo esaconsulta de los precandidatos de derecha, y saltó a apoyar entonces a la ganadora, la uribista Paloma Valencia. El acuerdo entre ellos era que los perdedores se sumarían a apoyar a la ganadora, y así están haciendo campaña algunos como el exministro Mauricio Cárdenas, el exalcalde Enrique Peñalosa y el exsenador David Luna.

Dávila en cambio reactivó su canal de Youtube, pero no para hacer campaña por Paloma Valencia (como los otros precandidatos de la derecha) sino para volver a hacer entrevistas. La semana pasada se sentó con el expresidente Álvaro Uribe. “Usted sabe que a mi me pica es el corazón de periodista”, le dijo ella.

Más sorprendente fue que luego se sentó, este domingo, con Abelardo de La Espriella, en una entrevista que esta vez fue reproducida en los canales digitales de Semana. “Quiero decirles que no estoy representando hoy aquí sentada para esta conversación a ningún proyecto político, no vengo como vocera de ningún candidato”, dijo al principio. Alex Saab apareció tangencialmente. “Hay gente que cree que Abelardo de La Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab”. Una acusación que el candidato negó: “Yo tengo siete años que no hablo con Alex”. Las diferencias del pasado frente a la consulta también aparecieron. “Acuérdese que yo ya no soy candidata, a mi no me meta en esos enredos”, le pide ella a él sobre la decisión de que él no se uniera a la consulta. “No, te tengo que meter porque estuviste ahí, el pasado no perdona”, le respondió él.