A subasta el guion original de ‘Annie Hall’, ropa y otros objetos personales de Diane Keaton

La empresa Bonhams pondrá a la venta una selección de artículos de la fallecida actriz, que se dividirán en distintas categorías, con especial protagonismo a su colección de arte y piezas de moda

Seis meses después de la inesperada muerte de Diane Keaton, el recuerdo y la memoria de la actriz continúan vivos en la memoria colectiva. Su interpretación en películas como Annie Hall (1977) y El club de las primeras esposas (1996) la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria cinematográfica. Ahora una parte de ese legado va a poder ser adquirido por aquel que quiera —y tenga el dinero para hacerlo—. La casa de subastas Bonhams pondrá a la venta una selección de objetos personales de la actriz estadounidense en cuatro subastas que se celebrarán en Nueva York, Los Ángeles y también por internet.

La principal subasta, titulada Diane Keaton: The Architecture of an Icon (Diane Keaton: la arquitectura de un icono, en español), tendrá lugar el 8 de junio presencialmente en Manhattan. “Bonhams presenta una cuidada selección de obras de arte, interiores, moda icónica, objetos personales y otros elementos clave de la aclamada actriz, cineasta, autora e icono de estilo”, explican desde la página de la empresa encargada de la venta. Esta subasta incluye piezas de moda de Ralph Lauren y Thom Browne, arte estadounidense moderno y contemporáneo que pertenecía a su colección personal, collages realizados por la propia Keaton y el guion original sin título de Annie Hall, película de Woody Allne por la que ganó el Oscar a mejor actriz en 1978.

Paralelamente, se estarán llevando a cabo tres subastas más en las que sí se podrá pujar de manera telemática. Cada una de ellas estará dedicada a una faceta fundamental de Keaton: Elegancia atemporal, centrado en la alta costura y que se realizará del 31 de mayo al 9 de junio en Nueva York; En casa con Diane, focalizada en el diseño de interiores y las artes decorativas, entre el 1 y el 10 de junio en Los Ángeles; y Capítulos de una vida editada, en la que se incluirán objetos históricos de su vida personal y profesional, del 1 al 11 de junio también en la ciudad californiana.

Por el momento, la casa de subastas no ha detallado qué otros objetos saldrán a subasta. “Hablar de ella es hablar de instinto, de una intuición visual y creativa infalible que le guio a lo largo de décadas de exploración artística”, afirma en la página de la venta de Bonhams Dorrie Hall, hermana de la actriz. También recuerdan una de las frases más icónicas de la intérprete: “Los recuerdos son simplemente momentos que se niegan a ser olvidados”.

Fotograma de la película 'Annie Hall' (1977). Everett/cordon press

La noticia de su fallecimiento pilló por sorpresa al mundo del cine y a sus seguidores el 11 de octubre de 2025. En aquel momento, un portavoz de la familia pidió privacidad y respeto para sus allegados, y no se hizo pública la causa de su muerte hasta unos días después. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diana, quien falleció de neumonía”, fue el comunicado enviado por la familia. Fuentes cercanas declararon que el estado de salud de la actriz empeoró rápidamente y de manera inesperada, y que nadie esperaba que falleciera.

A lo largo de su vida, la intérprete se hizo con distintas casas, que restauró y volvió a vender, lo que la ayudó a incrementar su patrimonio, estimado en unos 100 millones de dólares. En marzo de 2025, Keaton puso a la venta su casa en el exclusivo barrio angelino de Brentwood por 29 millones de dólares. Ese movimiento, pese a su gusto por comprar y vender, generó cierta sorpresa, porque había asegurado que era su “hogar de ensueño” y que pretendía vivir en ella el resto de su vida.