Massive Attack o Blanca Paloma: más de 1.100 personas del mundo musical llaman al boicot de Eurovisión por “encubrir el genocidio” de Israel

A un mes de la final de Eurovisión más polémica de su historia, el festival vuelve a recibir un golpe desde dentro del mundo musical, y con algunos de sus pasados participantes como nombres. Más de 1.100 músicos y trabajadores del mundo cultural han firmado una carta abierta a través de la plataforma No music for genocide (Sin música para el genocidio) que pide el boicot de los artistas, las cadenas emisoras y los fans al espectáculo por “encubrir el genocidio” de Israel: “Nos negamos a que el gran espectáculo de la música occidental blanqueen el genocidio cometido por Israel y sus crímenes en Palestina, Líbano, Siria y más allá”.

En el listado no solo aparecen muy reconocidos cantantes y grupos de música como Brian Eno, Massive Attack, Sigur Rós, Peter Gabriel, Kneecap, Roger Waters o Macklemore, sino que cuenta con el beneplácito de antiguos ganadores de Eurovisión como Emmelie de Forest (que hizo vencer a Dinamarca en 2013) y Charlie McGettigan (que ganó con Irlanda en 1994 y ya devolvió su trofeo). También aparece nuevamente la participante española Blanca Paloma, que se presentó en 2023. Los tres ya firmaron una petición similar el pasado mayo, que contaba con 80 participantes de Eurovisión y que incluía también a Salvador Sobral. Estos nombres suman a Mogwai, Paul Weller, Nadine Shah, Idles, Young Fathers, Lido Pimienta, Of Monsters and Men, Paloma Faith y Erika de Casier.

“Nos solidarizamos con los llamamientos palestinos para que las emisoras públicas, lxs artistas, la organización de fiestas de proyección, el personal y lxs fans boicoteen Eurovisión hasta que la UER prohíba a la emisora israelí KAN, cómplice de estos actos”, clama la petición que cuenta con firmantes españoles como 1LDU, Adrián Quintario Olmeda, Alba Bioque, Bella Cut, Clara Peya, Carlos Soto, Dautama Folk, Gorka Urbizu, Kike Tormenta, Juan Pinilla, Laura Lauper, Manolo Kabezabolo y Eloy Acosta. La carta sirve para contrarrestar la recolecta organizada hace una semana por Creative Community For Peace, donde artistas como Helen Mirren, Mila Kunis, Amy Schumer, Boy George, Mayim Bialik, Sharon Osbourne, Debra Messing, Emmy Rossum y Gene Simmons apoyaban la participación de Israel en el festival.

“Con la violencia sionista tocando la banda sonora y silenciando la vida misma, rechazamos el uso hipócrita que Eurovisión hace de la música para tratar de borrar las atrocidades en nombre de una harmonía ‘apolítica’. Mientras que Rusia sigue estando vetada por invadir Ucrania, nos negamos a cubrir con cultura el apartheid de Israel”, dice el nuevo mensaje en un año en el que cinco países, incluyendo España, han decidido quedarse fuera como protesta por la participación de Israel.

“¿Cómo puede cualquier artista o fan de Eurovisión con buena conciencia participar en la próxima edición del concurso en Austria en medio de los planes estadounidense-israelíes de crear campos de concentración hipervigilados en la ‘Nueva Gaza’? Hay momentos en los que el silencio pasivo no es una opción.Nos negamos a guardar silencio mientras la violencia genocida de Israel silencia las vidas palestinas. Mientras lxs niñxs en las cárceles israelíes sufren palizas por tararear una canción. Mientras todo lo que queda de casi todos los escenarios, estudios, librerías y universidades de Gaza son montones de escombros, bajo los cuales los cuerpos masacrados aún esperan ser recuperados y enterrados dignamente", claman contra la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

“Hay más gente viendo Eurovisión que el descanso de la SuperBowl y los Grammys juntos, y no podemos tomarnos el festival de manera menos seria que los líderes criminales de guerra de Israel. En unas semanas, Eurovisión volverá a normalizar su genocidio, esta vez después d einvadir y aniquilar en Líbano e Irán, matando a miles y desplazando a millones”, apunta sobre la final que se celebrará en Viena (Austria) la semana del 12 al 16 de mayo y en la que participarán 35 países (la menos cifra desde 2004): “Aplaudimos la retirada por principios de las emisoras española, irlandesa, islandesa, eslovena y neerlandesa, así como el compromiso de muchos finalistas de las selecciones nacionales de negarse a acudir a Eurovisión. Igual que lxs artistas se mantuvieron contra la opresión en Sudáfrica, ahora nos mantenemos unidxs”.