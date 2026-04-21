Valentina Gomez, la influenciadora ultra de origen colombiano vetada de entrar al Reino Unido por sus comentarios islamófobos

La creadora de contenido, que calificó a la ministra del Interior británica de “sucia musulmana”, asegura que llegará a Londres en bote para participar en una manifestación de la extrema derecha

Como cualquier influencer, Valentina Gomez vive de la polémica. Pero esta joven de 26 años de origen colombiano no es como cualquier creador de contenido: sus redes sociales fomentan el odio contra los musulmanes, a quienes acusa de violadores, y contra los inmigrantes, pese a que ella misma fue una. Además, Gomez, naturalizada estadounidense y que escribe su apellido sin tilde, busca su espacio en la política. Su más reciente campaña para intentar llegar al Congreso por el Estado de Texas es recordada por un video en el que se la ve quemando un Corán con un lanzallamas. Ahora, ha regresado al centro de la polémica: el Reino Unido le ha prohibido la entrada a su territorio por sus comentarios islamófobos y racistas.

Estaba previsto que Gomez asistiera como oradora a una gran manifestación ultra en Londres, organizada por el controvertido activista de extrema derecha Tommy Robinson, quien defiende la expulsión de los musulmanes. En una convocatoria similar realizada en septiembre, a la que también asistió Gomez, reunió a más de 100.000 personas y contó con una intervención por videoconferencia del hombre más rico del mundo, Elon Musk.

La influenciadora compartió el pasado jueves en sus redes que había recibido la autorización de viaje al Reino Unido —los ciudadanos estadounidenses no requieren visa, solo el permiso ETA— y lanzó un mensaje al primer ministro, Keir Starmer: “Nos vemos el 16 de mayo en Inglaterra. [Al Gobierno] solo se le da bien proteger a las bandas de violadores musulmanes. Intenten arrestarme y verán lo que pasa. Inglaterra le pertenece a los ingleses. No a los Mohameds”.

Varios diputados y organizaciones de derechos humanos pidieron al Gobierno británico que se prohibiese la entrada de la joven por poner en peligro la integridad de los habitantes que profesan el Islam que, en el Reino Unido, rondan los 4 millones, un 6% de la población británica. Los medios informaron este lunes que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, revocó el permiso de viaje alegando que su presencia “no redundaría en beneficio del bien público”. Es el mismo argumento que usó el Ejecutivo británico para vetar la entrada del rapero Kanye West, que hizo en el pasado varios comentarios antisemitas.

La decisión desató la ira de Gomez. En un video de respuesta, calificó a la ministra Mahmood de ser una “sucia musulmana paquistaní” y aseguró que, como no puede llegar en avión, irá en bote, como “hacen los violadores y pedófilos musulmanes”. La agitadora confía en que, si las autoridades “osan” a detenerla, habrá una respuesta de la Casa Blanca.

Gomez nació en Medellín y está radicada en EE UU desde que tiene 10 años. Su familia se estableció en Nueva Jersey. En varias entrevistas se ha autoproclamado como un genio por haberse graduado de la universidad a los 19 años y por haber obtenido un MBA a los 21 con una beca por practicar la natación. Uno de sus hermanos es Jonathan Gomez Noriega, un nadador que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 2016.

La influencer trabajó como agente de bienes raíces antes de entrar en la política. Su primera intentona electoral fue en 2024, en unas primarias del Estado de Missouri. Perdió con apenas el 7,4% de los votos. Este año, trató de ser la candidata republicana del distrito congresional 31 de Texas, pero también perdió en las primarias de marzo contra John Carter, un congresista de 84 años que ocupa un escaño en la Cámara de Representantes desde 2003.

Gomez, que se reconoce como miembro de la facción MAGA del Partido Republicano, aseguró que estos comicios estaban “amañados” y que la “estaban robando”, sin precisar a quiénes se refería. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había respaldado a Carter para mantener su asiento, al calificarlo como un “conservador de confianza”.

La agitadora ultra, que acumula más de 1,2 millones de seguidores entre Instagram y X, es cristiana y se declara una “mujer de Dios”. En la gran mayoría de sus videos aparece ella hablándole a la cámara con propuestas islamófobas y racistas. Entre lo que ha propuesto destacan la prohibición del uso del hiyab para las mujeres, la ejecución pública de los migrantes que cometan un delito o la destrucción de mezquitas en Texas. Es usual que aparezca en sus publicaciones con algún tipo de arma, como rifles, arcos y flechas o el lanzallamas que usó para quemar el Corán.

La polémica con el Reino Unido ha dado sus frutos y las cuentas de Gomez se han disparado en visibilidad. El video en el que asegura que llegará en barco a territorio británico ya suma más de 4 millones de visualizaciones en X. Según ella, viajará acompañada de militares en activo y retirados. En sus consecuentes publicaciones ha elevado el tono contra la ministra Mahmood, de la que aseveró que “protege a violadores, asesinos y terroristas”.

La diputada Shaista Gohir, parlamentaria independiente y líder de la Red de Mujeres Musulmanas del Reino Unido, celebró la decisión del Gobierno ante la prensa británica: “Me complace que hayan escuchado las preocupaciones y hayan actuado con rapidez. Han reconocido acertadamente el peligro que representaba [Gomez]. Si se le hubiera permitido entrar en el Reino Unido, se habría transmitido el mensaje de que la seguridad de los musulmanes no importa”. De cumplir con su promesa, la creadora de contenido puede sacudir las relaciones diplomáticas entre Washington y Londres.