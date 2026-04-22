‘Cara al show’ de Marc Giró gana por poco a ‘Al cielo con ella’ de Henar Álvarez en su primer duelo, mientras Telecinco arrasa

La batalla en audiencias entre Marc Giró y Henar Álvarez era muy esperada. La humorista fue una de las colaboradoras del presentador catalán en los principios de su anterior Late Xou. Además, ambos tenían formatos parecidos en un prime time lleno de programas de entrevistas a famosos. Pero, sobre todo, la batalla entre el Cara al Show de La Sexta y Al cielo con ella de La 1 era la gran contienda entre Atresmedia y TVE, a quien el grupo privado robó una de las estrellas de la pública. El primer duelo de este martes le ha hecho triunfador, aunque por poco.

Cara al Show alcanzó 727.000 espectadores de media y un 8,5% de cuota de pantalla frente a los 729.000 televidentes y el 8,0% de Álvarez, que aunque ganó en espectadores (gracias a su menor duración) no logró alcanzar el share de la cadena secundaria de Antena 3. Ambas opciones quedaron, sin embargo, lejos de los números de Supervivientes: Tierra de Nadie en Telecinco (950.000 espectadores y 15,6% de share), que preparó una gala especial por los enfrentamientos entre Claudia y Gerard, y la serie turca de Antena 3, En tierra lejana (837.000 espectadores de media y 11,3%).

La diferencia principal de ambos datos reside, aun así, en el canal en el que se encuentran. Porque mientras que Al cielo con ellas, que tuvo a Loles León y Silvia Intxaurrondo como invitadas, se colocó tres puntos por debajo de la media diaria de La 1, Giró, que recibió a Estopa, Eduardo Casanova y Jordi Évole, superó en más de dos puntos la media habitual de La Sexta. Además, mientras que la primera pierde dos puntos desde La revuelta, el segundo gana punto y medio de cuota tras El intermedio. Es el mejor estreno de La Sexta en seis años y mejora la franja del canal en 4 puntos de cuota esta temporada, confirman desde Atresmedia.

También hay que tener en cuenta, a favor de la pública, que es más fácil enganchar con un primer programa que despierte curiosidad, si bien Álvarez corre el peligro de seguir descendiendo, después de comenzar líder con Shakira y tras dos semanas bajando. Por ahora, no encuentra suelo.

En la presentación del programa hace una semana en Madrid, Giró mezcló la filosofía con la competitividad para este duelo: “Todo lo bien que le vaya a Henar es como que me vaya bien a mí. Las rivalidades son muy de folclórica, pero a todos les deseo que les vaya fenomenal, aunque espero que me vaya mejor a mí“.