‘Vintage’ frente a “retro”. Duelo al sol

El árbitro Javier Arberola Rojas, durante el partido que disputaron Real Madrid y Girona FC el 10 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. Los árbitros se unieron a la "Jornada retro" con una equipación inspirada en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

La jornada nostálgica de la Liga de fútbol mostró la pugna entre el término del inglés y el adjetivo del español

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La Liga de fútbol (comercialmente LaLiga) organizó para los partidos del 10 al 12 de abril una jornada conmemorativa que consistía en recuperar los antiguos diseños de las camisetas de árbitros y jugadores, la vieja estética de los balones, aquella R que marcaba en TVE la repetición de la jugada... La propuesta permitía a cada club mostrar los uniformes que vistieron sus futbolistas en otras épocas gloriosas, y provocó a su vez en los medios un duelo al sol entre dos palabras: el anglicismo vintage y su equivalente español “retro”. ¿“Jornada vintage”? ¿“Jornada retro”? Ya les adelanto que ganó “retro”.

El corpus académico del español data en 1989 la aparición de vintage, en una novela del puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá. La primera mención en la prensa española corresponde a la revista Geo, en 1995.

Y sí, se trata de un vocablo del inglés, y no del francés según creen quienes lo asocian con las terminaciones galas en -age (como mirage, “espejismo”, o bondage, “esclavitud”). Sin embargo, este rasgo lo comparten ambos idiomas; sirva de ejemplo su término común image (pronunciada imásh en francés, e ímeich en inglés). Por tanto, vintage, que no existe en la lengua francesa, debería decirse algo así como vínteich, y no algo parecido a vintásh.

Paco Grande, director de Conexión vintage, en el canal Teledeporte, probó durante un tiempo la dicción correcta, frente a la ignorancia reinante, pero el lenguaje semiculto de muchos periodistas y el seguidismo anglocentrista de otros dejaron aislado su intento.

Vintage significa en inglés, dependiendo del contexto, “vendimia”, o “cosecha”, o “vino de buena calidad”; y en sentido figurado, “de época”. El Gran diccionario de anglicismos, de Félix Rodríguez González (Arco Libros, 2017), sitúa el origen de esta palabra en el anglonormando, a partir del francés antiguo vendange. Este vocablo se formó a su vez desde el latín vindemia (que viene de vinum, “vino”; y demere, “sacar”: o sea, extraer el vino).

Así pues, vintage se puede vincular en inglés con objetos o ideas que han resistido el paso del tiempo, igual que los buenos caldos añejos. El uso periodístico español lo toma sobre todo por algo antiguo o de otro tiempo. Y también funciona como eufemismo: algunos listillos han dejado de vender pantalones y camisas de “segunda mano” para ofrecer pantalones y camisas vintage.

Por su parte, “retro” procede del adverbio latino de igual grafía, que significa “hacia atrás”. Con él se han formado “retroceder”, “retroactivo”… y “retroventa” (en el lenguaje jurídico, “venta a retro” o “pacto de retro”). Y, mucho antes, la locución clásica vade retro, “échate atrás”.

Francisco Umbral ya escribía tres veces el sintagma “moda retro” en su libro de artículos Suspiros de España (1975), y entre 1973 y 1974 lo habían usado las revistas Triunfo, La estafeta literaria y Mensaje. Las academias creen que este acortamiento español, en su función de adjetivo, vino influido por el francés (a partir de rétrospectif).

El Libro de estilo de EL PAÍS resuelve la disyuntiva de vintage frente a “retro” recomendando esta última, más corta y más transparente, y que además figura en el Diccionario. LaLiga adoptó el mismo criterio en sus comunicaciones, con lo cual impulsó en casi todos los periódicos de esos días el desplazamiento de la voz inglesa y el auge del término español. Por eso su victoria en el duelo.

¿Seguirán los periodistas en el futuro esta corriente y abandonarán así el anglicismo y su mala pronunciación? Quién sabe. A lo mejor sí. En ese caso, tendría gracia que vintage acabara convirtiéndose en una palabra retro.