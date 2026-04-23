Charlize Theron sin camisa bajo la americana pero con lechuguilla barroca: un look sencillo pero de impacto rotundo para promocionar ‘Apex’

6 fotosFamososCharlize Theron sin camisa bajo la americana pero con lechuguilla barroca: un look sencillo pero de impacto rotundo para promocionar ‘Apex’S Moda23 abr 2026 - 12:41CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCurtida en las lides de la promoción, a sus cincuenta años, Charlize Theron sigue sabiendo cómo generar un momento épico durante una gira. Ahora está inmersa en la de Apex, un thriller de acción y supervivencia de Netflix, dirigido por Baltasar Kormákur en el que encarna a una mujer que huye de un despiadado depredador en la selva australiana a la que había acudido en busca de paz.Aeon (GC Images)En el estreno en Nueva Yor, que tuvo lugar ayer en el Teatro París, la actriz sudafricana lució un sencillo traje de chaqueta negra de hombreras sobredimensionadas y pantalón fluido de Dior. Stephanie Augello (FilmMagic)Varios detalles extraordinariamente originales llamaban la atención. Por un lado, la lechuguilla barroca de raso blanco, que funcionaba a la perfección como complemento casi joya sobre su cuello de cisne. Por otro, el hecho de que bajo la chaqueta no hubiera prenda alguna, es decir, que fuese desnuda, no solo realzaba la propia lechuguilla sino que le daba un significado extraordinario a un traje que, además, forma parte de la colección para hombre de JW Anderson (de ahí que no llamemos al complemento del cuello gorguera). Stephanie Augello (FilmMagic)Redondeando el dramatismo inesperado del 'outfit' estaban su corte de pelo bob despeinado y el carmín reventón que subrayaba sus labios. Stephanie Augello (FilmMagic)El mismo día, Theron acudió como invitada al programa de Jimmy Fallon de nuevo vestida de Dior de arriba a abajo, aunque en esta ocasión sí llevaba un pequeño sujetador de encaje que se dejaba ver bajo una chaqueta con estructura blazer pero un originar nudo inferior. Aeon (GC Images)Los pantalones, también fluidos, era de cuero: nada más apropiado para una heroína de acción con querencia por lo andrógino.Aeon (GC Images)