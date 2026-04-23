Charlize Theron sin camisa bajo la americana pero con lechuguilla barroca: un look sencillo pero de impacto rotundo para promocionar ‘Apex’

Varios detalles extraordinariamente originales llamaban la atención. Por un lado, la lechuguilla barroca de raso blanco, que funcionaba a la perfección como complemento casi joya sobre su cuello de cisne. Por otro, el hecho de que bajo la chaqueta no hubiera prenda alguna, es decir, que fuese desnuda, no solo realzaba la propia lechuguilla sino que le daba un significado extraordinario a un traje que, además, forma parte de la colección para hombre de JW Anderson (de ahí que no llamemos al complemento del cuello gorguera).

Stephanie Augello (FilmMagic)