La inflación se desacelera a 4,53% en abril

El precio de los combustibles y de alimentos como el tomate mantienen el indicador por encima del objetivo de Banco de México

La inflación en México ha dado una pequeña tregua a los mexicanos y se ubicó en 4,53% a tasa anual durante la primera quincena de abril de 2026, de acuerdo con el informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un avance de 0,11% respecto a la quincena previa, con lo que el nivel general de precios se mantiene por encima del objetivo del Banco de México (Banxico) de ubicar la inflación en un rango entre un punto porcentual arriba o debajo del 3%.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,27% a tasa anual y mostró un 0,18% en la quincena anterior. Al interior de este indicador, los precios de las mercancías subieron 0,25% y los de los servicios, 0,12%. “La inflación subyacente lleva 231 quincenas consecutivas por encima del 3%”, refiere Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base.

Por otrolado, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, se ubicó en 5,4% a tasa anual. Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras aumentaron 4,29%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 1,34%, tras los ajustes en las tarifas eléctricas aplicados en 18 ciudades del país bajo el esquema de temporada cálida. “La alta inflación de la primera quincena de abril se dio a pesar del ajuste a la baja, como estaba programado, de las tarifas de energía eléctrica”, dice Siller.

Entre los productos con más incremento de precio en la quincena anterior, se encuentra el jitomate con una subida de 24,37%, el chile serrano con un aumento de 21,94% y del chile poblano con un alza de 22,63% en la primera quincena de abril.

El dato ha quedado por encima de lo esperado por los analistas financieros. La encuesta de expectativas de Citi vaticinaba que en abril la inflación se ubicaría por encima del 4,27%, impulsado por el incremento en la inflación subyacente.

La próxima semana, la Junta de Gobierno de Banxico publicará su decisión de política monetaria. En febrero, el banco central decidió pausar sus recortes de tasa de interés, dejándola en 7%, bajo la premisa de evaluar el impacto de los cambios fiscales implementados a principios de año.