El pacto para contener el diésel en México se debilita por costes y problemas puntuales de suministro

La contención del precio del diésel, fundamental para los costes de la economía mexicana, empieza a mostrar signos de tensión, con fallas puntuales de suministro en terminales de distribución y desgastes en los márgenes de ganancia para los distribuidores. En su intento de anclar la inflación, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunirá de nuevo este martes con empresarios gasolineros para pedirles que mantengan estables los precios de los combustibles, aunque las estaciones comienzan a reportar pérdidas, mientras el conflicto en Oriente Medio —que ha encarecido los energéticos— sigue sin una fecha clara de resolución.

Sheinbaum ha reiterado que el Gobierno federal, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fiscalizará a las estaciones que vendan por encima del precio acordado en las varias reuniones que han sostenido con los privados en las últimas semanas. También ha señalado que buscarán reducir aún más el precio del diésel, con el objetivo de situarlo por debajo de los 28 pesos por litro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha indicado que el 65% de las estaciones vende el diésel en torno a ese nivel o por debajo de los 28,50 pesos por litro. El resto se sitúa por encima, lo que ha llevado a la colocación de mantas para señalar a los establecimientos con costes más altos. Tras alcanzar niveles cercanos a los 110 dólares por barril, el precio del petróleo mexicano ha retrocedido en torno a los 88 dólares, en línea con los mercados internacionales. El Gobierno considera que esta caída debería reflejarse en los precios finales. Sin embargo, voces dentro del sector recuerdan que ya se han hecho compras costosas.

Además, el crudo volvió a subir al inicio de la semana, hasta cerca de los 90 dólares por barril, ante las dudas de un inestable cese al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, llevando a los analistas a anticipar nuevos escenarios de volatilidad en los precios.

“Hemos identificado que algunas estaciones están operando en pérdidas, debido al déficit en su costos operativos, que es elevado. Ya no les están dando los márgenes. Sobre todo en la parte rural del país”, afirma Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES). El gremio considera que mantener los precios mediante acuerdos “es una medida insostenible” que no resolverá el problema de fondo.

Una fuente del sector gasolinero, que pidió el anonimato, señaló que algunas terminales de almacenamiento y despacho de Pemex han pedido a sus clientes acudir a otros puntos de carga debido a recortes, en particular de diésel. El diario Reforma informó que terminales de Mazatlán, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas han informado a sus compradores que tienen existencias limitadas.

“No es algo generalizado”, matiza la fuente a EL PAÍS, aunque lo considera una señal relevante en un contexto marcado por importaciones caras, la apreciación del peso y problemas operativos en refinerías. La carga en instalaciones más lejanas a las estaciones también incrementa los costes de distribución, añade. Según la persona, algunas estaciones han dejado de vender diésel para contener sus costes. También advierte de que aunque los distribuidores que participan en las negociaciones con el Gobierno tienen, en su mayoría, músculo financiero para afrontar recortes, la duración de la medida será clave para las operaciones. En público, los empresarios han ratificado los acuerdos con el Gobierno, aunque han pedido que se observen sus ganancias.

Alejandro Montufar, director general de PetroIntelligence, una firma de datos del sector gasolinero, explica que han detectado que Pemex está reubicando algunos despachos, aunque dice que esta decisión podría obedecer a estrategias comerciales, más que a problemas de suministro. “Pemex no está comunicando desabasto, está informando que se van a reubicar los despachos”, señala. Petróleos Mexicanos no respondió a una solicitud de información.

Montufar también apunta que la demanda regional ha disminuido. “Los precios altos no detienen la movilidad, pero obligan a empresas y consumidores a ajustar sus presupuestos”, afirma. Al cierre de la semana pasada, los precios al mayoreo bajaron hasta 26,14 pesos por litro, en línea con la caída del crudo. Sin embargo, este ajuste tardará al menos dos semanas en trasladarse al consumidor, hasta que se agoten las existencias compradas a precios más altos, añade el analista.

“Con ese nivel de precios, los márgenes implícitos de 1,86 pesos por litro no son suficientes para operar”, añade. “Hemos observado estaciones de servicio en El Bajío que están suspendiendo la venta del diésel”.

El coste del combustible es determinante para el sector logístico. Un estudio de Numaris, una empresa de rastreo satelital e inteligencia artificial aplicada al transporte, estima que el diésel representa hasta el 35% del gasto de una flota. Y el transporte terrestre mueve cerca del 80% de las mercancías en el país.

El Gobierno ha sacrificado parte del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener el alza de los carburantes. El viernes, la Secretaría de Hacienda recortó los estímulos fiscales a la gasolina magna y al diésel para la semana del 18 al 24 de abril y eliminó por completo el apoyo a la gasolina premium, mientras la presidenta celebró la caída de los precios del crudo.