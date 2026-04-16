Sheinbaum busca un acuerdo con los productores de jitomate para atajar la inflación

Con subsidios, mejoras en las cadenas de logística y acuerdos con productores agropecuarios y gasolineros, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca contener la inflación. La escalada de precios en México pasó de 3,7% en diciembre pasado a 4,6% a finales de marzo. El aumento en el indicador se atribuye, principalmente, al alza de productos agropecuarios como el jitomate, la papa, la cebolla o el tomate verde. La mandataria ha indicado en su conferencia de la mañana que esta tarde se reunirá con productores de jitomate para negociar un precio base de este fruto, que tiene un gran impacto en el indicador por su incidencia en las mesas mexicanas. “Si aumenta el precio del jitomate, en los restaurantes aumenta el precio, no queremos que suban los precios y en el caso de las tortillas ha habido un ligero aumento, pero también nos estamos reuniendo con ellos porque el precio del maíz ha bajado, entonces, no tendría razón de ser un aumento de precios”, comentó.

Sheinbaum señaló que, aunque la inflación se elevó en marzo, no se encuentra por encima de la escalada de precios de otros momentos como en la guerra en Ucrania, en 2022, cuando el indicador llegó a 7,8%. “La inflación no está por encima de otros años. Aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, de todas maneras, la inflación está contenida”, declaró este jueves en Palacio Nacional. La mandataria ha insistido en que no hay razones económicas que justifiquen incrementos en el precio de la tortilla, de los energéticos y de la canasta básica, que se encuentra por debajo de los mil pesos.

Frente a la escalada de precios, el Gobierno de Sheinbaum ha activado una batería de medidas que van desde acuerdos de precios con los gasolineros hasta la renuncia al cobro de cierta parte de los impuestos sobre los combustibles. Con estos acuerdos, el litro del diésel se fijó en 28 pesos por litro, mientras que la gasolina regular no debe superar los 24 pesos por litro. El sector está recibiendo apoyos fiscales, mediante el descuento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps), equivalentes a 5.000 millones de pesos que deja de percibir el Gobierno federal esta semana. En esta misma línea, César Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó de que continuarán con la inspección y colocación de mantas en aquellas estaciones de gas que ofrezcan litros por encima de los precios pactados con el Ejecutivo. Detalló que en esta semana se han visitado una treintena de gasolineras y en 13 de ellas se han colocado mantas señalando el exceso de precios.

Debido a la guerra en Irán, Hacienda reactivó los subsidios en gasolinas y diésel con el objetivo de suavizar el impacto de la volatilidad internacional de los energéticos en los precios de los combustibles. También el conflicto en Medio Oriente incidirá en los precios internacionales de energía, fertilizantes y metales por lo que los precios agrícolas al productor tenderán a incrementar impactando en los precios finales al consumidor.

El titular de la USTR visitará México, en la antesala de la revisión del TMEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que como parte de la próxima revisión del TMEC en julio, el titular de la Representación Comercial de EE UU, Jamieson Greer, visitará México el próximo lunes. “La primera ronda de conversaciones con miras a la revisión de tratado se llevó a cabo en Washington, en el mes de marzo, ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México. Va a haber sesiones para revisar sector por sector, en acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países”, detalló el funcionario.

En la conferencia de este jueves también se anunció una inversión de 1.000 millones de dólares de la empresa Flex para los próximos tres años. El director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de la firma, Guillermo Del Río, explicó que este desembolso también implicará la contratación de 5.000 personas en México. La empresa electrónica que equipa centros de datos cuenta con ocho plantas en el centro y norte del país.